Nam sinh đỗ thủ khoa học sinh giỏi Hóa của Hà Nội

Hà NộiTrước khi trở thành thủ khoa môn Hóa, Gia Khánh áp lực vì từng giành giải nhì, điểm số khi ôn tập không cải thiện dù dành nhiều tâm sức.

Nguyễn Gia Khánh, lớp 12A2, trường THPT Yên Hòa, đạt 18,75/20 điểm môn Hóa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo hôm 14/10, Khánh không chỉ giành giải nhất, mà còn là đồng thủ khoa môn Hóa tại bảng A (trường không chuyên).

Khánh sốc khi biết điểm, phải truy cập lại website của Sở một lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Năm ngoái, cũng tại kỳ thi này, Khánh đạt giải nhì.

"Thành tích mới khiến em tự hào, tự tin vào bản thân hơn", chàng trai 17 tuổi bày tỏ.

Gia Khánh trong sân trường THPT Yên Hòa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Khánh có bố, mẹ và anh trai đều học ngành Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội. Vì vậy, nam sinh cũng sớm xác định theo khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) để tiếp nối truyền thống gia đình.

Quá trình học Hóa của Khánh nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ anh trai. Em thường được anh kèm học, cho đề và chữa bài. Lần đầu thử sức với kỳ thi học sinh giỏi cấp cụm liên quận Cầu Giấy và Thanh Xuân cũ vào năm lớp 10, Khánh đạt giải nhất. Đây là động lực để em đăng ký thi vượt cấp thành phố vào năm sau, khi học lớp 11 và giành giải nhì.

Hài lòng với kết quả, Khánh định dừng lại để tập trung học IELTS và ôn thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, thấy bạn bè vẫn "hừng hực khí thế" chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố năm nay, Khánh quyết định "trở lại đường đua".

Kỳ thi diễn ra vào cuối tháng 9. Khánh thi tại bảng A, dành cho học sinh không chuyên. Vì đặt mục tiêu đạt giải nhì trở lên, Khánh hiểu mình phải nắm được kiến thức toàn diện hơn. Thay vì chỉ cày đề, em dành khoảng hai tháng đọc kỹ lý thuyết. Nam sinh cũng mở rộng nguồn bài tập, tìm thêm tài liệu trên mạng, làm kỹ đề mà thầy cô giao, dùng ChatGPT để tham khảo cách giải bài khó hoặc tìm thêm thông tin.

Dành nhiều tâm sức nhưng khi kỳ thi chỉ còn cách hơn một tháng, Khánh thấy điểm của mình không cải thiện nhiều so với năm ngoái, thường quanh mức 16-17 điểm.

"Em từng nghĩ hay không thi nữa vì áp lực quá, nhưng rồi lại tự động viên không thể bỏ cuộc giữa chừng được, đã quyết thì phải làm cho đàng hoàng", Khánh nhớ lại.

Đề môn Hóa dài bốn mặt giấy, gồm 5 câu lớn, trong mỗi câu lại có 1-3 bài thành phần. Nam sinh thấy bài yêu cầu viết phương trình hóa học của dãy chuyển hóa, nằm ở câu II, là khó nhất, vì có nhiều phản ứng ít được nhắc đến.

Nam sinh dành nửa tiếng cho bài này, rồi thận trọng làm tiếp những bài sau vì nghĩ sẽ khó hơn. Tuy nhiên, phần còn lại của đề vừa sức nên hoàn thiện nhanh. Nam sinh thấy hài lòng vì giữ được sự bình tĩnh, tâm trạng hưng phấn và làm bài đúng phong độ.

Cô Tạ Thị Thảo, Tổ trưởng tổ Tự nhiên và là giáo viên chủ nhiệm của Khánh, cho biết chưa từng gặp học trò nào có niềm đam mê Hóa như em. Khánh có thể học Hóa mọi lúc, mọi nơi.

Khánh còn học giỏi môn Sinh. Cô Thảo kể nam sinh từng cân nhắc thi học sinh giỏi môn này, song cuối cùng vẫn chọn Hóa vì muốn vượt qua thành tích năm ngoái.

"Tôi hiểu áp lực của Khánh, nhưng với khả năng và sự chăm chỉ của em, tôi vẫn luôn tin Khánh có thể đạt giải nhì trở lên", cô Thảo nói.

Về tính cách, cô giáo nhận xét Khánh tự giác học, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Em nằm trong số ít học sinh có định hướng rõ ràng, biết lập kế hoạch và theo đuổi mục tiêu.

Thời gian này, Khánh đang ôn IELTS, dự định dùng để xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT vào ngành Y khoa, trường Đại học Y Hà Nội. Vì thời gian qua đã ưu tiên môn Hóa, Khánh sẽ cân bằng lại kế hoạch học Toán và Sinh, đảm bảo học đều các môn để thi tốt nghiệp đạt kết quả như mong muốn.

Thanh Hằng