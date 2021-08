Sóc Trăng5h ngày 10/8, Lâm Chí Cương đang trực ở chốt kiểm dịch ấp Sông Cái 1 (xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên) thì nhận tin báo có sản phụ chuyển dạ.

Chàng sinh viên năm hai ngành Y đa khoa, Đại học Võ Trường Toản vội nhờ đồng đội tiếp quản công việc rồi phóng xe máy đi kiểm tra. Cách chốt khoảng 100 m, sản phụ ở xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, trên đường tới bệnh viện thì trở dạ. Người chồng đành lấy gối, khăn, đặt vợ xuống đường để sinh con.

Lâm Chí Cương tham gia tình nguyện chống dịch tại địa phương từ giữa tháng 7. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trông thấy Cương, người chồng mừng rỡ, nhường chỗ cho cậu. Lúc này em bé đã ra được phần đầu. Áp dụng kiến thức đã học, nam sinh đỡ đẻ cho sản phụ. "Bé gái có biểu hiện tím tái, khó thở nên em dùng khăn bọc ngón tay, mở đường miệng và móc đờm trong họng bé ra. Khoảng 30 giây sau, bé tươi tỉnh trở lại, khóc lớn", Cương nhớ lại.

Chàng sinh viên sau đó vệ sinh, quấn khăn cho bé, đặt da kề da lên bụng mẹ và gọi xe cứu thương, chạy xe lên trạm y tế nhờ hộ sinh đến cắt rốn cho mẹ con sản phụ. Lúc trở lại, cậu cùng người chồng đưa hai mẹ con lên xe cứu thương tới Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên. Kết thúc ca trực, Cương về nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị ca học online buổi sáng.

"Cuộc sinh đẻ diễn ra rất nhanh, chỉ 5-10 phút nên em chỉ tập trung đưa bé ra ngoài an toàn. Người mẹ to lớn, trong khi em bé lại nhỏ nên chào đời nhanh. Lúc thấy xe cứu thương đến, em an tâm", chàng trai kể.

Cương năm nay 27 tuổi, là Bí thư chi đoàn ấp Sông Cái 1, từng học y sĩ đa khoa trường Trung cấp Đại Việt ở Cần Thơ, sau đó học thêm chuyên khoa răng hàm mặt tại trường Trung cấp Y tế Sóc trăng. Có kiến thức cơ bản, từng được đi thực tập nên lúc gặp tình huống bất ngờ, chàng trai bình tĩnh xử lý.

Với mong muốn sớm kiểm soát được dịch ở địa phương, Cương tham gia tình nguyện với nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, giải tán đám đông tụ tập từ giữa tháng 7. Những ngày qua, lịch học tập và làm việc của Cương dày đặc. Buổi sáng Cương học chương trình của trường, đến 18h bắt đầu ca trực tới 6h hôm sau.

Cương làm nhiệm vụ trực chốt ở ấp Sông Cái 1, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, sáng 13/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ông Trương Văn Tửng, Phó chủ tịch xã Tham Đôn, cho hay đã nhận được điện thoại của Cương báo cần xe hỗ trợ sản phụ lúc hơn 5h sáng. Sau khi liên hệ các ấp tìm xe, lúc gọi lại, ông biết Cương đã đỡ đẻ xong.

"Nếu không có chốt đó và không có sự xuất hiện kịp thời của Cương, mẹ con sản phụ rất có thể gặp nguy hiểm vì đường đến bệnh viện còn cách 10 km. Cương đã xử lý kịp thời, giúp sản phụ vượt cạn an toàn", ông Tửng nói. Lãnh đạo xã đã xuống động viên Cương, đề nghị UBND huyện khen thưởng.

Biết tin Cương đỡ đẻ thành công, cô Tô Tú Nguyên, chủ nhiệm lớp Đại học Y khoa khóa 13, Đại học Võ Trường Toản, nhắn tin chúc mừng Cương. "Tôi hãnh diện và mong muốn Cương tiếp tục lan tỏa tinh thần, giá trị nhân văn đến cộng đồng", cô Nguyên nói, cho biết nhà trường đã lan tỏa hành động đẹp của nam sinh trên Facebook của trường, truyền cảm hứng tới nhiều sinh viên khác.

Bình Minh