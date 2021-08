Nữ sinh giúp sản phụ sinh con tại chốt kiểm dịch

Nhi (áo xanh) hỗ trợ sản phụ sinh con ngay tại chốt kiểm dịch đường An Thạnh 14, khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương, hôm 5/8. Ảnh: Trần Quang Minh.