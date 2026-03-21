Nam sinh đạt điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới

TP HCMEm Trần Việt Hoàng giành điểm Toán tiểu học cao nhất thế giới trong kỳ thi bằng tiếng Anh để lấy chứng chỉ iPrimary năm 2025.

Kết quả của Hoàng được ông ông David Albon, Giám đốc phụ trách Chương trình và Khảo thí quốc tế của Pearson, Anh, công bố tại lễ trao chứng chỉ phổ thông quốc tế Pearson Edexcel cho học sinh chương trình tích hợp ở TP HCM, sáng 21/3.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp Việt Nam có học sinh đạt điểm Toán cao nhất thế giới cấp tiểu học trong kỳ thi Pearson Edexcel. Điểm số cụ thể của thí sinh không được công bố.

Việt Hoàng hiện là học sinh lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Em cho biết trong kỳ thi cuối tháng 5/2025 đã giải quyết hết 30 câu Toán của đề trong 45 phút. 15 phút còn lại, nam sinh kiểm tra kỹ bài đến 5 lần trước khi nộp.

"Làm xong bài em đã chắc chắn không sai câu nào", Hoàng nói.

Trần Việt Hoàng, học sinh lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Lệ Nguyễn

Hoàng kể "nhạy" với các con số từ nhỏ. Lên 3 tuổi, em được bố hướng dẫn những bài toán đố vui, phép cộng, trừ, nhân, chia đơn giản.

Vào tiểu học, bên cạnh giờ chính khóa, Hoàng có thêm các tiết học Toán bằng tiếng Anh với giáo viên bản ngữ thông qua chương trình tích hợp. Theo Hoàng, học Toán bằng tiếng Anh giúp mở rộng tư duy, học được nhiều từ mới. Đây cũng là lợi thế giúp em vượt qua kỳ thi đầu vào lớp 6 trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa.

Hoàng thường tranh thủ thời gian trên lớp để giải quyết phần lớn bài tập. Một số bài khó, em phải nhờ bố mẹ hoặc thầy cô hướng dẫn. Sau giờ học trên lớp, Hoàng dành phần lớn để chơi cờ vua, đọc truyện hoặc xem phim Doraemon để rèn luyện khả năng suy luận. Hoàng khoe mỗi ngày chơi ít nhất 3 ván cờ và đã sưu tầm 103 cuốn truyện.

Chị Trần Thị Thiệp, mẹ Hoàng, cho biết con trai tò mò với mọi thứ, trong đầu luôn có "hàng vạn câu hỏi vì sao". Hoàng cũng hay "chỉnh" phát âm tiếng Anh của mẹ khi giao tiếp.

"Gia đình ít khi nói tiếng Anh với nhau. Nhưng khi nghe tôi nói với người nước ngoài thì con chỉ ra lỗi sai rồi hướng dẫn cách phát âm", chị Thiệp kể.

Chương trình tiếng Anh tích hợp được TP HCM triển khai từ năm 2014. Học sinh được học song song chương trình Việt Nam và thêm 8-15 tiết mỗi tuần với giáo viên nước ngoài, ở ba môn Toán, tiếng Anh và Khoa học. Chuẩn đầu ra là chứng chỉ Pearson Edexcel với tên gọi iPrimary (tiểu học), iLowerSecondary (THCS) và Tú tài quốc tế International GCSE (THPT).

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết trong kỳ thi lấy chứng chỉ ở cả 3 cấp năm ngoái, 100% học sinh đạt ở môn Toán. Điểm thi môn Khoa học ở mức tương đương hoặc cao hơn thế giới.

Riêng bậc THPT, 30% học sinh giành điểm tuyệt đối (9 điểm) ở môn Toán. Mức giỏi (7-9 điểm) có 85% em đạt được, cao hơn tỷ lệ chung toàn cầu (55%). Ở môn Tiếng Anh, toàn bộ đều đạt điểm khá, giỏi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhìn nhận năng lực sử dụng tiếng Anh hiệu quả, tự tin là một trong những điểm sáng của học sinh TP HCM. Qua chương trình tích hợp, học sinh còn hình thành tư duy học thuật, kỹ năng mềm và năng lực hội nhập quốc tế.

Giám đốc Sở cho biết sắp tới sẽ mở rộng chương trình tích hợp ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực, hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Lệ Nguyễn