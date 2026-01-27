Nam sinh chuyên Toán giành suất học bổng hiếm ở đại học top đầu Australia

Điểm GPA 9,9 cùng bài luận công phu viết trong 1,5 năm giúp Đặng Hữu An giành suất học bổng 100% học phí của Đại học Sydney.

Đặng Hữu An, 19 tuổi, nhận tin trúng suất học bổng xuất sắc dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Sydney vào cuối tháng 10/2025. Ngôi trường hiện ở vị trí thứ hai Australia trên bảng xếp hạng đại học 2026 của tổ chức QS.

Trên website, trường cho biết chỉ khoảng 20 sinh viên quốc tế được nhận học bổng này năm nay, với mức hỗ trợ 100% học phí (gần 3,7 tỷ đồng) và một số khoản phí khác. An chọn theo ngành Thiết kế Kiến trúc, nhập học vào kỳ mùa xuân năm nay (tháng 2).

Trước đó, cựu học sinh lớp Toán 1, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM, từng đỗ đầu ngành Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh của Đại học Kinh tế TP HCM.

Đặng Hữu An. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Từ nhỏ, An đã có năng khiếu với bộ môn vẽ. Càng học lên cao trong môi trường chuyên về tự nhiên, sự bay bổng dần nhường chỗ cho tư duy logic, nhưng mong muốn được theo đuổi ngành sáng tạo vẫn còn. An sớm thấy hứng thú với kiến trúc và quy hoạch vì thấy có thể phát huy cả hai điểm mạnh của mình.

Cuối năm lớp 9, An bắt đầu nhen nhóm ý định du học. Khi cân nhắc các điểm đến, An nhận thấy Australia thừa hưởng nhiều tinh hoa hàng trăm năm của kiến trúc, quy hoạch châu Âu, nên rất có hệ thống và có thể học hỏi để ứng dụng ở Việt Nam. Nơi này cũng thuận tiện đi lại, môi trường năng động và chất lượng giáo dục tốt.

Nam sinh dành nhiều thời gian tìm hiểu yêu cầu đầu vào và tích lũy kiến thức về ngành, nhắm đến học bổng của Đại học Sydney. Dù học chuyên Toán, An chuyển hướng qua đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử vào năm lớp 11 để phù hợp với định hướng lâu dài. Bởi quá trình ôn thi giúp An học hỏi nhiều kiến thức về kinh tế-chính trị từ các thầy cô, điều An cho là đặc biệt hữu ích khi làm việc với những bản kế hoạch kiến trúc và quy hoạch trên quy mô lớn.

Vì nghiên cứu từ sớm và biết các đại học Australia có xu hướng trọng thành tích học thuật hơn cả, An phấn đấu đạt điểm tổng kết lớp 12 cao nhất có thể. Nam sinh tính toán và kiểm soát cẩn thận điểm số các bài kiểm tra, tìm mọi cách cải thiện điểm nếu có cơ hội.

Với các môn học, An tiếp cận kiến thức nhờ "đi ngược": học từ phần tóm tắt nội dung chính hoặc kết quả cuối của các bài học, sau đó đắp dần các chi tiết phụ vào hệ thống. Nhờ đó mà nam sinh vừa "cân" được các buổi học đội tuyển, giành giải khuyến khích cấp quốc gia cả hai năm lớp 11 và 12, vừa hoàn thành năm cuối cấp với điểm số 9,9.

An cũng phân loại công việc theo tốc độ và mức ưu tiên, hoàn thành sớm các đầu việc không cần đầu tư quá nhiều thời gian. Ví dụ, An chỉ tập trung ôn thi chứng chỉ IELTS trong một tháng, đạt điểm 7.0 vào năm lớp 11, để đáp ứng yêu cầu đầu vào ngoại ngữ của trường.

Ngoài ra, nam sinh còn chuẩn bị portfolio (hồ sơ hình ảnh), bằng cách tổng hợp sản phẩm thiết kế trong các dự án mà em tự mày mò, hoặc trong những hoạt động ngoại khóa cùng câu lạc bộ ở trường.

Theo An, portfolio vốn không phải thành phần bắt buộc của hồ sơ học bổng, nhưng là yêu cầu đặc thù và điểm cạnh tranh giữa những ứng viên khối nghệ thuật-sáng tạo. Đây là điều An rút ra sau khi trò chuyện với nhiều anh, chị sinh viên ngành Kiến trúc.

Cuối cùng, thứ khiến An dày công chăm chút nhất, ví như "ngôi sao" của toàn bộ hồ sơ, là bài luận.

Bài thứ nhất dài 500 chữ, nói về những việc mà ứng viên đã làm khi học phổ thông. An nhìn nhận câu hỏi này giúp các nhà tuyển sinh đánh giá liệu cá tính và quá trình phát triển của ứng viên có phù hợp với định hướng ngành học.

Em kể về những ngày tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Toán và Sử, nơi em không chỉ học kỹ năng hợp tác mà còn những kiến thức liên ngành. Ngoài ra, An viết về hai dự án hoạt động ngoại khóa do mình sáng lập: dự án nghệ thuật Saigon Art Council và diễn đàn cập nhật thông tin về quan hệ quốc tế Polinerdy. Đây là những hoạt động cho thấy mối quan tâm ngoài học thuật và khả năng lãnh đạo, kết nối của mình.

Bài thứ hai 800 chữ, trường hỏi về tầm nhìn của ứng viên và cách mà trường có thể hỗ trợ kế hoạch đó. Nam sinh mở đầu bằng câu chuyện về hai người ông từng tham gia kháng chiến, tự hỏi làm sao để tiếp nối di sản và góp phần xây dựng đất nước. An xác định cần trình bày bức tranh với tầm nhìn lớn, kết nối được kế hoạch của bản thân với bối cảnh hợp tác giữa hai quốc gia.

"Đây là học bổng cho sinh viên xuất sắc, mình cần thể hiện sự nghiêm túc, logic, và có tham vọng nhất định", An chia sẻ.

Nam sinh tìm đọc loạt văn bản của chính phủ, như Báo cáo Việt Nam 2035, Nghị quyết 42 xác định tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam, Tầm nhìn Chiến lược tới năm 2032 của Sydney,... để đúc kết những bài toán cần giải quyết về phát triển đô thị bền vững.

An cũng đặt mục tiêu trở thành một kiến trúc sư tiên phong, mong muốn góp phần phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và bền vững, trong bối cảnh di sản văn hóa chịu nhiều tác động vì đô thị hóa.

Theo nam sinh, chương trình học tại Đại học Sydney sẽ giúp bản thân có kiến thức chuyên sâu về khoa học kiến trúc và quy hoạch đô thị bền vững. Thông qua môi trường nghiên cứu tiên tiến và triết lý quy hoạch thực tiễn của Australia, đây sẽ là cơ hội để An làm chủ các kỹ thuật thiết kế chuẩn quốc tế. Mạng lưới đối tác toàn cầu của trường cũng là chìa khóa để nam sinh kết nối với những cộng sự tiềm năng.

Bài luận đã "ngốn" của An tới một năm rưỡi, từ khi đọc đề cho tới nghiên cứu tài liệu, tổng hợp thông tin, viết và trau chuốt câu từ.

Thầy Tạ Hoàng Thông, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của An, nhận xét An thông minh và ham học hỏi.

"An luôn trả lời và làm tốt các câu hỏi hay bài tập mà thầy yêu cầu. Ngay cả khi đã chuyển sang đội tuyển Sử, An vẫn học tốt môn chuyên, vẫn tìm đến thầy để hỏi bài", thầy nói.

Nam sinh đang chuẩn bị lên đường sang Australia để bắt đầu học kỳ đầu tiên. An dự định sau này sẽ học lên thạc sĩ để làm dày vốn kiến thức và trải nghiệm, trước khi về nước làm việc.

Khánh Linh