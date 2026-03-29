Nam sinh chuyên Toán đạt điểm SAT cao nhất thế giới, 8.0 IELTS

Gia Khiêm, á khoa đầu vào chuyên Toán ở Phú Yên, đạt điểm tuyệt đối 1600/1600 SAT ngay lần thi đầu tiên, cùng IELTS 8.0.

Ngô Gia Khiêm, học sinh lớp 12 Toán 1, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, nhận kết quả SAT vào tối 27/3.

SAT là bài thi chuẩn hóa, gồm hai phần Đọc - Viết (54 câu) và Toán (44 câu), được dùng rộng rãi trong xét tuyển đại học ở Mỹ và các nước châu Âu. Theo College Board, đơn vị tổ chức, từ mức 1520 điểm, thí sinh đã thuộc nhóm 1% cao nhất toàn cầu.

"Em vỡ òa, không tin mình đạt được số điểm đó", Khiêm kể.

Nam sinh cho hay không gặp nhiều trở ngại ở phần Toán nhờ nền tảng sẵn có. Song, phần Đọc - Viết thử thách lớn hơn, đặc biệt ở phần suy luận (inference) trong module 2, khiến em phân vân hai câu.

"Chiến thuật của em là ưu tiên làm chắc các câu dễ, câu khó xử lý sau", Khiêm cho hay.

Khiêm tự ôn SAT, chủ yếu làm đề trong khoảng hai tháng trước ngày thi. Nam sinh kể thường luyện qua các website miễn phí, ngân hàng câu hỏi và video trên mạng. Ban đầu, em gặp khó khăn bởi việc học thiếu hệ thống, "không biết bắt đầu từ đâu".

"Em dành thời gian tìm hiểu cấu trúc đề, dạng bài, rồi mới lập kế hoạch ôn tập", Khiêm nói.

Giai đoạn đầu, Khiêm học nền tảng và làm quen đề. Sau Tết, em tăng tốc, mỗi ngày làm một đề. Điểm luyện tập của nam sinh tăng dần từ khoảng 1450 lên 1530-1570.

Để cải thiện, nam sinh tập trung làm nhiều dạng bài, đặc biệt là câu hỏi từ vựng trong ngữ cảnh (Words in Context) và suy luận. Khiêm sau đó tự tổng hợp lỗi sai để tìm ra mô típ chung của từng dạng.

"Luyện đề là quan trọng nhất, nhưng phải đi kèm với việc hiểu rõ vì sao mình sai", Khiêm chia sẻ. "Em thường ghi chú lại các câu khó và giải lại để hiểu bản chất".

Ngoài ra, Khiêm học từ vựng bằng cách tạo thẻ ghi nhớ, ôn lại sau mỗi 2-3 ngày để tránh quên, đồng thời xem video tiếng Anh về nhiều lĩnh vực như khoa học, xã hội...

Dù học chuyên Toán, Khiêm tham gia nhiều kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh. Nam sinh từng giành liên tiếp giải ba quốc gia môn tiếng Anh (lớp 11, lớp 12), huy chương vàng Olympic 30/4 và giải nhất cấp tỉnh (lớp 10, lớp 11).

Khiêm nhận thấy tư duy logic từ Toán học đã hỗ trợ đáng kể khi làm bài đọc hiểu và suy luận trong SAT, đặc biệt là việc loại trừ phương án sai.

Song song, Khiêm vẫn duy trì việc học trên lớp và các hoạt động khác. Em cho biết ưu tiên thời gian buổi tối cho SAT, ban ngày hoàn thành chương trình chính khóa.

Áp lực lớn nhất đến từ những lần làm bài không đạt kỳ vọng. Khi đó, nam sinh thường tạm nghỉ, chơi cờ vua, lướt mạng hoặc chuyển sang học nội dung khác rồi quay lại luyện tiếp.

Ngoài SAT, Khiêm đạt IELTS 8.0 ngay lần thi đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái. Em cho biết cách ôn IELTS và SAT có điểm tương đồng. Yếu tố quan trọng nhất giúp em đạt kết quả là nền tảng Toán tốt, cơ hội được tiếp xúc tiếng Anh từ sớm, cùng sự kiên trì, nhất là ở giai đoạn tăng tốc.

Thầy Huỳnh Tấn Châu, giáo viên dạy Toán kiêm hiệu trưởng THPT chuyên Lương Văn Chánh, nói thán phục cậu học trò. Ban đầu, thầy Châu kỳ vọng nam sinh sẽ là nhân tố tiềm năng của đội tuyển Toán. Nhưng đến giữa năm lớp 10, Khiêm chọn đầu quân cho đội tuyển Anh.

"Em ấy vẫn giữ sự xuất sắc trong môn Toán chứ không sao nhãng, đồng thời luôn đứng đầu đội tuyển Anh dù không theo chuyên lớp này", thầy cho biết.

Hiện, Khiêm cân nhắc định hướng đại học, với các lựa chọn như Y, Ngoại thương hoặc Ngoại giao.

"Khả năng tự học có hệ thống là điều em rút ra được nhiều nhất từ quá trình ôn SAT", Khiêm nói.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

