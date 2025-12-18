Nam sinh chuyên Tin đỗ đại học top 7 Mỹ với bài luận về 'ba đôi mắt'

Ngoài điểm SAT top 1% thế giới và IELTS 8.0, Trần Minh Tuấn còn thuyết phục Đại học Duke (top 7 Mỹ) bằng bài luận về "ba đôi mắt" ảnh hưởng đến cuộc đời mình.

7h sáng ngày 16/12, ngay trước tiết học đầu tiên, Tuấn vui đến nỗi "không thể khép miệng" khi nhận thông báo đỗ đợt xét tuyển sớm từ Đại học Duke.

"Mình đã chuẩn bị tinh thần có thể sẽ buồn, nhưng kết quả lại vượt sự tưởng tượng", nam sinh lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhớ lại.

Trần Minh Tuấn. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tuấn kể nhen nhóm ý định du học Mỹ từ bé, vì mê những bộ phim Hollywood và nghe tiếng tăm về nền giáo dục hàng đầu. Đầu học kỳ hai lớp 10, nam sinh bắt tay vào tìm hiểu, lên kế hoạch chinh phục các bài thi chuẩn hóa và hoạt động ngoại khóa.

Nhờ nền tảng Toán và tiếng Anh vững chắc, em đạt 1550/1600 SAT chỉ sau 5 tháng ôn tập, đồng thời sở hữu chứng chỉ 8.0 IELTS. Tháng 7 vừa qua, nam sinh là một trong 4 thành viên của đội tuyển Việt Nam giành huy chương đồng Olympic Kinh tế quốc tế.

Ngoài học tập, Tuấn đồng sáng lập trang web chia sẻ kiến thức kinh tế "Daily Econs"; làm diễn giả ở High School Help Kit - hoạt động định hướng cho thí sinh thi lớp 10 ở Hà Nội; giành Đai đen võ Taekwondo,...

Dự án Tuấn tâm đắc nhất là giải chạy gây quỹ cho trẻ em nghèo, do em sáng lập giữa năm 2024. Giải lấy tên "Chạy: Trẻ và Hà Nội", kết hợp những điều mà Tuấn yêu và quan tâm nhất: chạy bộ, Hà Nội, và trẻ em.

Với Tuấn, mấu chốt để có thể làm tốt mọi việc là gắn đam mê với cộng đồng. Những lần đi tập võ hay chơi thể thao, Tuấn tìm thấy niềm vui khi nói chuyện với các em nhỏ. Sự hồn nhiên trong những đôi mắt long lanh của các em, khiến Tuấn muốn nuôi dưỡng, bảo vệ.

Tuấn bắt đầu tìm những người bạn cùng chí hướng để thực hiện giải chạy. Giai đoạn đầu là áp lực nhất, vì khi ấy, hầu hết bạn bè đã gia nhập các câu lạc bộ ở trường. Giải quyết xong khâu này, Tuấn và các bạn lại phải tìm tiếp một nền tảng bán vé chấp nhận đồng hành với số quỹ ít ỏi mà các em cùng gom góp.

Sau hơn một tháng, nhóm của Tuấn may mắn tìm được một cổng bán vé, hỗ trợ các em cả kỹ thuật lẫn chuyên môn. Tuấn và đồng đội kêu gọi được thêm hơn 50 bạn cùng quan tâm để thực hiện các khâu, như khảo sát địa điểm, gọi tài trợ, đảm bảo y tế và an ninh đường chạy, làm truyền thông,...

Dự án kéo dài 9 tháng, cũng là từng ấy thời gian Tuấn liên tục lo lắng, có lúc mất ngủ. Để vừa học, vừa "chạy" dự án một cách suôn sẻ, Tuấn đặt ra mục tiêu theo ngày, từ dễ đến khó. Nam sinh cũng hình dung những thử thách có thể gặp và dự phòng cách giải quyết.

Cuối cùng, giải chạy diễn ra hồi cuối tháng 3 ở Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, với gần 1.000 người tham gia. Qua giải này, Tuấn quyên góp được 50 triệu đồng cho chương trình "Kỷ yếu trên bản" và "Cơm có Thịt", nhằm giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Trẻ em cũng là nguồn cảm hứng cho Tuấn viết bài luận chính gửi tới Đại học Duke. Tuấn nghĩ về ba đôi mắt ảnh hưởng lớn nhất tới cuộc đời em. Đầu tiên là đôi mắt nghiêm khắc của bố, giúp em rèn kỷ luật và sự kiên trì. Đôi mắt dịu dàng của mẹ lại giúp em hiểu về niềm vui và sự thấu cảm với người khác.

Cuối cùng là đôi mắt ngây thơ và hiếu kỳ của những đứa trẻ ở Mộc Châu, nơi Tuấn đến tham gia một số hoạt động tình nguyện. Từ những ánh nhìn ấy, Tuấn định hình mục tiêu đóng góp cho một nền giáo dục công bằng - nơi môi trường học đường không chỉ xoay quanh thành tích mà còn nuôi dưỡng nhân cách và trí tò mò.

Nam sinh mất 4 ngày cho bản nháp 2.000 chữ. Song vì giới hạn bài chỉ 650 từ, Tuấn dành gần hai tháng sau để rút gọn bài, cân đo đong đếm số từ sao cho cảm xúc gốc trọn vẹn nhất có thể.

Với hai bài luận phụ, Tuấn lấy ý tưởng từ giải chạy em thực hiện. Tuấn viết về mong muốn tìm kiếm một cộng đồng người chạy luôn bứt phá giới hạn, kiên trì vượt qua những dặm đường khó khăn nhất để tạo nên những thay đổi có ý nghĩa.

Còn bài luận thứ hai, Tuấn kể về Hà Nội: tuy ồn ào, vội vã nhưng không thiếu những khoảnh khắc bình yên bất chợt ở những nơi không ngờ tới. Tuấn nói thành phố này dạy em cách nhìn ra tiềm năng trong sự hỗn loạn và tạo ra không gian cho mọi người phát huy khả năng.

Tuấn (hàng dưới cùng, ở giữa) và BTC giải "Chạy: Trẻ và Hà Nội", tháng 3.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Tin, nhìn nhận kết quả này rất xứng đáng với nỗ lực của học trò. Tuấn thông minh và có ý chí, nhưng nổi bật hơn cả là sự nhân hậu và lý tưởng hướng về cộng đồng.

"Tuấn luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, và sớm bộc lộ khát khao được làm từ thiện giáo dục", cô Thảo nói.

Chị Nguyễn Hoàng Anh Phương, trung tâm Tư vấn du học Inception, đánh giá các bài luận của Tuấn có giọng văn sắc sảo, nhiều tầng lớp chiêm nghiệm. Tuấn thể hiện tư duy nhạy bén và có chiều sâu, bám sát cá tính của bản thân. Đây cũng là điểm mạnh tổng thể của cả hồ sơ ứng tuyển, khi có sự kết hợp giữa tính học thuật, cộng đồng và sở thích cá nhân.

Sắp tới, Tuấn dự định học và nghiên cứu về ba mảng chính: giáo dục, kinh tế và chính sách công. Nam sinh mong muốn dùng kiến thức để đóng góp vào các chính sách giáo dục, kết hợp với công nghệ và kinh tế.

Còn cô Thảo tin rằng cậu học trò "vừa tài, vừa đức" sẽ tiến xa với ý chí và lý tưởng của mình. Cô hy vọng sẽ còn thấy Tuấn tỏa sáng, đạt được những mục tiêu mà em đề ra.

Khánh Linh