Nam sinh chuyên Lý chinh phục Đại học Stanford

Quang Huy chinh phục đại học top 4 Mỹ với bài luận về vẻ đẹp của các công trình xây dựng, cùng điểm SAT trong top 1% thế giới và nhiều thành tích khác.

Chu Quang Huy, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, nhận tin trúng tuyển Đại học Stanford hôm 28/3. Huy kể suốt buổi sáng, em gần như chỉ ngồi trả lời tin nhắn chúc mừng từ người thân, bạn bè.

Stanford đứng thứ 4 trong danh sách đại học tốt nhất nước Mỹ, với tỷ lệ chấp nhận chỉ 4%, theo US News. Trường cũng đứng thứ 5 thế giới trong bảng xếp hạng của Times Highder Education.

Chu Quang Huy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Có anh trai từng du học Mỹ, Quang Huy sớm có dự định này, nhưng tới cuối năm lớp 10 mới thực sự bắt tay thực hiện. Nam sinh "nhắm" Stanford sau khi theo dõi cuộc sống, môi trường học tại đây thông qua vlog của một du học sinh Việt. Em cũng được truyền cảm hứng từ bài giảng của một giáo sư Stanford, khi ông tới thăm trường chuyên Sư phạm.

Xác định theo ngành Kỹ thuật xây dựng, Huy điều chỉnh các hoạt động ngoại khóa, xã hội gắn với lĩnh vực này. Năm lớp 10, em tham gia dự án nghiên cứu vật liệu cho pin mặt trời, làm cùng 4 bạn khác để tham dự Olympic Phát minh và Sáng chế Thế giới thường niên (WICO) tại Hàn Quốc, năm 2024.

Nhiệm vụ chính của Huy là tổng hợp kết quả nghiên cứu, báo cáo và thuyết trình trước ban giám khảo. Kết quả, nhóm đạt giải vàng, còn Huy có thêm tự tin để thử sức trong các hoạt động khác.

Nam sinh cùng bạn sáng lập một dự án xã hội, tên là Xây Xưa. Nhóm học sinh lên kế hoạch thiết kế, chế tạo lego mô phỏng các công trình, biểu tượng nổi tiếng ở Hà Nội như Hồ Gươm, Nhà hát Múa Rối Thăng Long, xe buýt, phố đường tàu, báo Hà Nội Mới. Tiền thu được từ việc bán lego sẽ được gửi ủng hộ các quỹ bảo tồn, trùng tu di tích.

Dự án đang ở giai đoạn xây dựng và phát triển kênh truyền thông. Huy và các bạn cũng lo lắng nếu chưa nhiều người biết tới mà vội vàng sản xuất lego, chi phí sẽ cao và khó bán. Các học sinh dự định "chào hàng" sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trong bài luận chính, Huy kể một trải nghiệm từ hồi cấp hai, khi quan sát một công trình xây dựng. Khi đó, em cho rằng khu trung tâm được thiết kế đơn giản, chưa thể hiện được nét đặc sắc của công trình. Nhưng tới lúc nó được đưa vào sử dụng, nam sinh thấy nơi này được nhiều người lui tới và sử dụng theo những cách khác nhau.

Điều này khiến Huy thay đổi cách nhìn về một công trình xây dựng. Em cho rằng giá trị của một công trình không chỉ nằm ở thiết kế, mà còn nằm ở cách nó phục vụ con người, và được con người tiếp tục "hoàn thiện" trong quá trình sử dụng.

"Em muốn theo đuổi ngành kỹ sư xây dựng, với mong muốn tạo ra những công trình có thể đáp ứng nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào hình thức", Huy nói.

Đại học Stanford còn yêu cầu ứng viên nộp 8 bài luận phụ, bằng cách trả lời câu hỏi ngắn, như vấn đề lớn nhất trong thế giới hay những việc mà ứng viên đã làm trong hai mùa hè trước đó.

Với Huy, quá trình viết luận và trả lời những câu hỏi đó giúp em hiểu về bản thân hơn. Từ đó, nam sinh cho rằng điều quan trọng nhất khi ứng tuyển đại học Mỹ là biết mình quan tâm, yêu thích và muốn làm gì, không nhất thiết phải có nhiều giải thưởng.

Về thành tích học tập và các chứng chỉ, Huy đạt SAT 1570/1600, IELTS 7.5 và có điểm tuyệt đối 5/5 ở hai môn AP (chương trình nâng cao) là Giải tích nâng cao và Vật lý: Cơ học. Nam sinh cũng có huy chương vàng Olympic Vật lý ứng dụng quốc tế (IAPhO), huy chương bạc khu vực châu Á (Asian Silver) cuộc thi Physics Bowl.

Ngoài ra, nam sinh chơi bóng rổ từ cấp hai, từng đạt giải nhì cấp quận và huy chương đồng một giải học sinh.

Huy (bên trái) trong quá trình tham gia WICO 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Nguyễn Đàm Thùy Trang, giáo viên dạy chủ nhiệm của Huy, nói tự hào, song không quá bất ngờ khi biết Huy đỗ Stanford.

"Huy có năng lực tốt và đã kiên định, bền bỉ theo đuổi mục tiêu này từ lâu", cô Trang nói.

Cô Trang cho biết Huy học đều, có tư tốt, đặc biệt ở môn Vật lý. Có những câu hỏi Huy đưa ra, cô Trang cũng phải "suy nghĩ mới trả lời được".

Ngoài ra, trong vai trò lớp trưởng, Huy được bạn bè tín nhiệm và đánh giá cao về khả năng lãnh đạo, tổ chức các hoạt động cho lớp.

Nam sinh sẽ sang Mỹ vào mùa thu năm nay. Từ giờ đến lúc nhập học, Huy dự kiến dành thời gian tìm hiểu chương trình tại Đại học Stanford. Nam sinh muốn theo đuổi ngành Kỹ thuật xây dựng, với định hướng tập trung vào các công trình có tính ứng dụng cao.

Về lâu dài, Huy đặt mục tiêu tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực và cân nhắc kế hoạch khởi nghiệp cùng anh trai.

Thanh Hằng