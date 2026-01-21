Nam sinh chuyên Lam Sơn giành ngôi thủ khoa Vật lý quốc gia

Lê Duy Khánh, thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Lý, được đánh giá "có phẩm chất đặc biệt" khi tự phát triển được các dạng mới từ bài tập gốc và tìm cách giải khác nhau.

Với 34/40 điểm, Khánh dẫn đầu trong gần 680 thí sinh ở môn Vật lý, theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 19/1. Nam sinh lớp 11 chuyên Lý, trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, nói khá tự tin sau kỳ thi, song trở thành thủ khoa toàn quốc là điều ngoài mong đợi.

"Rất cảm xúc và bất ngờ", Khánh chia sẻ. "Có thể, em đã may mắn hơn các thí sinh khác".

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lý năm nay có 10 bài, trải dài nhiều chủ đề, song theo Khánh không quá khó vì đã luyện tập kỹ lưỡng từ trước. Nam sinh thích phần điện vì liên quan nghề nghiệp của bố. Còn câu hỏi mà em hứng thú nhất là về lớp chuyển tiếp p-n - phần kiến thức ứng dụng trong công nghệ bán dẫn, đòi hỏi khả năng phân tích cao.

Lê Duy Khánh, thủ khoa học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý năm học 2025-2026. Ảnh: Lê Hoàng

Có mẹ làm bác sĩ, bố là kỹ sư điện, Khánh được truyền động lực học tập từ nhỏ.

"Mỗi khi quan sát các hiện tượng tự nhiên và trên mạng xã hội em rất thích thú, muốn khám phá và được bố mẹ động viên để theo đuổi đam mê", Khánh chia sẻ. Nhờ đó, nam sinh giành hàng loạt thành tích cao trong học tập. Ngày học THCS, Khánh giành giải nhì cấp tỉnh, á khoa đầu vào lớp 10 chuyên Lý, trường chuyên Lam Sơn. Năm ngoái, nam sinh giành huy chương vàng, điểm cao nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ.

Về phương pháp học, Khánh cho hay thường tập trung cao độ khi nghe thầy cô giảng bài trên lớp, làm đầy đủ bài tập về nhà. Sau khi giải bài tập gốc, em tự phát triển để thử thách bản thân ở những dạng khó hơn, suy nghĩ tìm cách giải khác nhau. Khánh cũng tận dụng tài liệu trên mạng và các nguồn do thầy cô, anh chị đi trước giới thiệu.

Mỗi khi căng thẳng, em xem bóng đá hoặc những clip vui nhộn trên mạng xã hội. Ngoài ra, nam sinh duy trì thói quen đi ngủ trước 12 giờ đêm, cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi để duy trì hiệu suất cao trong học tập.

Đây cũng là lý do khiến thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên chủ nhiệm lớp, đánh giá kết quả của Khánh không hề bất ngờ, bởi em đã đạt phong độ ổn định qua nhiều kỳ thi.

"Khánh có phẩm chất đặc biệt, khả năng ghi nhớ rất tốt. Em tự giác cao và từ kiến thức thầy cô dạy có thể tư duy thành những bài mới, qua đó hiểu sâu hơn", thầy Tư nhận xét.

Thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên chủ nhiệm của Khánh. Ảnh: Lê Hoàng

Mục tiêu trước mắt của Khánh là ôn luyện để chuẩn bị cho vòng chọn đội tuyển quốc gia tranh tài ở Olympic Vật lý quốc tế và Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến diễn ra vào tháng 3.

Về lâu dài, em dự kiến chọn ngành Trí tuệ nhân tạo hoặc Công nghệ bán dẫn vì đây là những lĩnh vực đang dẫn đầu xu thế, cũng phù hợp sở trường của bản thân.

Lê Hoàng