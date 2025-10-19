Nam sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam giành vé cuối vào chung kết Olympia

Dù liên tục dẫn đầu, Bảo Khánh hai lần bị đẩy xuống vị trí thứ nhì ở phần Về đích, trước khi giành tấm vé cuối cùng vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia với 270 điểm.

Cuộc thi quý IV Đường lên đỉnh Olympia được phát sóng ngày 19/10 với màn tranh tài của 5 thí sinh: Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Nguyễn Vĩnh Trọng (chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp), Nguyễn Bách Hiệp (chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Lê Đức Minh (chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Phạm Lê Minh (chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).

Trong 25 năm qua, đây là lần đầu tiên vòng thi quý của Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh, thay vì 4. Việc này do sự cố nhầm lẫn đáp án ở trận thi tháng 1 quý IV, với sự góp mặt của Bách Hiệp và Đức Minh.

Bảo Khánh, người có số điểm cao nhất ở vòng tháng - 295, thi ở vị trí đầu tiên. Nam sinh cho rằng đây là lợi thế nhỏ, nhưng cũng tạo ra áp lực.

"Em phải bung hết khả năng của mình trong hôm nay để đem cầu truyền hình về với trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam", Khánh nói.

Trần Bùi Bảo Khánh. Ảnh chụp màn hình VTV

Bước vào phần thi Khởi động, mỗi thí sinh trải qua lượt thi cá nhân (6 câu hỏi) và thi chung (15 câu), nội dung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa - thể thao - nghệ thuật, sự kiện...

Khánh trả lời đúng 4 câu ở lượt cá nhân, giành 40 điểm. Ở lượt chung, thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời, đúng được 10 điểm và sai bị trừ 5. Khánh cúi thấp, tập trung nhìn câu hỏi trên màn hình và bình tĩnh bấm chuông ở 4 câu, trong đó đúng 3.

Kết thúc phần này, nam sinh Hà Nội có 65 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi, cách bạn chơi khác 20-45 điểm.

Bảo Khánh gia tăng cách biệt khi tìm ra ẩn số của phần thi Vượt chướng ngại vật là "Yên Tử". Khánh đã bấm chuông xin trả lời khi biết hai từ hàng ngang gợi ý là "mùa xuân" và "Bắc Ninh", đồng thời MC đã đọc câu hỏi cho từ gợi ý thứ ba là "Quảng Ninh".

Khánh tỏ ra chắc chắn với câu trả lời nhờ đã liên kết các dữ kiện cũng như các ô hình ảnh gợi ý. Khi MC báo Khánh tiếp tục dẫn đầu với 115 điểm, nam sinh ăn mừng, không khí dưới khán đài cũng bùng nổ. Lúc này, cách biệt với bốn thí sinh còn lại lên tới 50-85 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, cơ cấu điểm khác so với các đợt thi trước do có 5 thí sinh. Cụ thể, thí sinh trả lời đúng và nhanh nhất được 40 điểm, nhanh tiếp theo lần lượt được 30, 20, 15 và 10 điểm.

Bảo Khánh trả lời đúng cả bốn câu, nhưng không câu nào đưa ra đáp án nhanh nhất. Em có thêm 75 điểm, nâng tổng lên thành 190. Dù tiếp tục dẫn đầu, khoảng cách với các thí sinh khác bị thu hẹp đáng kể. Trong đó, Bách Hiệp có 165 điểm. Đức Minh 150, Lê Minh 135 và Vĩnh Trọng 95 điểm.

"Em phải thi phần Về đích chắc chắn để duy trì vị trí đứng đầu", Khánh bày tỏ.

Phần thi Về đích diễn ra kịch tính khi các thí sinh liên tục giành điểm của nhau và vị trí dẫn đầu liên tục đổi chủ.

Bảo Khánh thi đầu tiên, chọn ba câu hỏi với giá trị lần lượt là 20, 30 và 20 điểm. Nam sinh trả lời sai ngay câu hỏi đầu tiên về Toán học, để Bách Hiệp giành quyền trả lời và lấy đi 20 điểm. Lúc này, Hiệp dẫn đầu đoàn leo núi với 185 điểm, Khánh xuống thứ hai với 170 điểm.

Tuy nhiên, ở câu hỏi về Lịch sử sau đó, Khánh trả lời chính xác, nâng tổng điểm lên thành 200, quay trở lại vị trí dẫn đầu. Ở câu cuối, Khánh chọn chiến lược an toàn, không dùng ngôi sao hy vọng. Dù trả lời sai, Khánh không bị trừ điểm do Bách Hiệp sau đó giành quyền trả lời nhưng không đưa ra được đáp án đúng.

Đến phần thi của Hiệp, Khánh còn giành thêm 20 điểm để nâng tổng lên thành 220.

Trận đấu trở nên kịch tính hơn khi Lê Minh thể hiện xuất sắc, trả lời đúng cả ba câu Về đích để có tổng 225 điểm, đẩy Khánh xuống vị trí thứ hai một lần nữa.

Dù vậy, Khánh rất bình tĩnh. Tới phần thi của hai thí sinh cuối cùng là Đức Minh và Vĩnh Trọng, Khánh chơi chắc chắn, chỉ bấm chuông giành cơ hội khi biết rõ câu trả lời. Đúng hai câu, Khánh có thêm 50 điểm và nâng tổng điểm lên thành 270 ngay trước khi bước vào câu hỏi cuối cùng, qua đó giành tấm vé vào trận chung kết, đưa cầu truyền hình về trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Với bốn thí sinh còn lại, Lê Minh về nhì với 225 điểm, Bách Hiệp 205, Đức Minh 130 và Vĩnh Trọng 95 điểm.

Khánh giành phần thưởng 30 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình VTV

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia diễn ra vào 26/10. Ngoài Bảo Khánh, ba học sinh còn lại góp mặt trong trận chung kết là Lê Quang Duy Khoa (trường THPT chuyên Quốc học, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp) và Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa). Điểm thi quý của ba thí sinh này lần lượt là 160, 290 và 255.

Dương Tâm