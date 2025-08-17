Lần đầu cuộc thi quý Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh

Cuộc thi quý 4 chương trình Đường lên đỉnh Olympia sẽ có 5 thí sinh, do nhầm lẫn đáp án trong phần thi Về đích ở trận thi tháng.

Trận chung kết tháng 1 quý 4 Đường lên đỉnh Olympia phát sóng chiều 17/8 quy tụ 4 thí sinh đã chiến thắng ở vòng thi tuần. Đó là Phạm Văn Hiếu (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Vũ Thiên Tuấn (THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội).

Ở phần thi Về đích, thí sinh Lê Đức Minh gặp câu hỏi: "Hình thức dinh dưỡng của phần lớn vi khuẩn và các loại nấm là gì?", trị giá 20 điểm. Câu trả lời của nam sinh là "tự dưỡng". Đáp án của Minh được cho là sai, các thí sinh khác có thể giành quyền trả lời. Bách Hiệp sau đó trả lời là "hóa tự dưỡng" trong khi đáp án của chương trình là "hóa dị dưỡng".

Tuy nhiên, tại thời điểm ghi hình, cố vấn chương trình quyết định cho điểm câu trả lời của Bách Hiệp. Do đó, Hiệp giành thêm 20 điểm, từ quỹ điểm của Đức Minh.

Sau 4 phần thi, Bách Hiệp giành vòng nguyệt quế với 195 điểm. Đức Minh về nhì khi có 185 điểm, Văn Hiếu và Thiên Tuấn lần lượt có 85 và 140 điểm.

Câu hỏi về lĩnh vực Sinh học ở phần thi Về đích của Lê Đức Minh, phát sóng chiều 17/8. Ảnh: VTV

Khi cuộc thi kết thúc, cố vấn chương trình nhận thấy việc công nhận đáp án cho Hiệp là không chính xác. Câu trả lời của hai thí sinh đều không đúng. Đáp án đúng phải là "hóa dị dưỡng" – phương án ban đầu chương trình công bố.

Ban tổ chức cho biết quyết định của cố vấn tại thời điểm ghi hình đã ảnh hưởng đến cơ hội bước vào cuộc thi quý của Đức Minh. Tuy nhiên, theo quy chế, điểm số, thứ hạng của các thí sinh không thể thay đổi sau khi cuộc thi kết thúc.

Để đảm bảo công bằng, thí sinh Lê Đức Minh sẽ được mời tham dự cuộc thi quý 4 để tìm ra người chiến thắng vào chung kết năm. Ba quán quân ở các cuộc thi quý trước đó là Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, TP Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Trong 25 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên vòng thi quý của Đường lên đỉnh Olympia có 5 thí sinh.

Trước đó, việc này từng xảy ra, nhưng ở trận chung kết năm 2009. Cuộc thi quý 3 năm ấy, thí sinh Hồ Ngọc Hân (trường THPT chuyên Quốc học, TP Huế) giành chiến thắng với 275 điểm, lọt vào chung kết năm, còn Bạch Đình Thắng (trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) nhận giải nhì.

Thắng sau đó khiếu nại đáp án một câu hỏi Sinh học với 60 điểm trong phần thi Về đích và được chấp trở thành người đồng chiến thắng, giành thêm suất tham gia chung kết năm.

Lệ Nguyễn