Nam sinh chuyên Anh lập cú đúp 9.0 IELTS, 1600 SAT

TP HCMSuýt đạt điểm tuyệt đối sau lần thi đầu, Việt Nhật quyết định thi lại để "phục thù", chinh phục điểm 9.0 IELTS và 1600 SAT.

Nguyễn Quang Việt Nhật, học sinh lớp 12 CA2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM, nhận điểm 9.0 IELTS vào chiều 7/12. Hai tháng trước, nam sinh đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

Thư báo kết quả IELTS đến đúng lúc Nhật đang phát biểu bế mạc một sự kiện MUN (phiên họp giả định Liên Hợp Quốc) ở trường. Mở email sau khi xuống sân khấu, Nhật thấy kỹ năng Đọc, Nghe, Nói đạt lần lượt 9.0, 9.0 và 8.5, tương tự lần thi đầu cách đó hai tháng. Riêng kỹ năng Viết đã tăng hai bậc, lên 8.5, nâng tổng số điểm làm tròn lên 9.0.

"Khi thấy kết quả, mình và các bạn cùng vỡ òa", Nhật kể.

Theo College Board, tổ chức sở hữu bài thi, hàng năm có khoảng hai triệu học sinh trên thế giới thi SAT. Từ mốc 1530 trở lên, người thi đã lọt top 1% cao nhất. IELTS cũng cho biết tỷ lệ đạt điểm từ 8.5 cũng chỉ 1%, trong năm 2024-2025.

Nguyễn Quang Việt Nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhật cho biết chưa từng chính thức học IELTS, nhưng vẫn làm tốt bài thi này và phần thi Đọc-Viết của SAT, nhờ vốn ngoại ngữ được tích lũy từ nhỏ cho tới khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của thành phố.

Nam sinh kể lớn lên trong một gia đình ở vùng ven Nhà Bè. Kinh tế tầm trung, nhưng ngay từ khi học lớp 1, mẹ đã đưa cậu đi học tiếng Anh. "Hồi đó mình học tiếng Anh dở lắm. Nhưng mẹ quan niệm giáo dục là ưu tiên hàng đầu, nên vẫn dồn tiền cho mình đi học", Nhật chia sẻ.

Từ lớp 6, Nhật bắt đầu thạo hơn, có thể chia động từ và biết nhiều từ mới. Cậu học đều các môn, giành cùng lúc giải nhì kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh và giải Toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm lớp 9.

Song song, Nhật tiếp xúc nhiều với tiếng Anh qua âm nhạc, phim ảnh, hay xem video chơi game, nấu ăn. Nam sinh nhìn nhận những chủ đề này không cao siêu, nhưng giúp hình thành phản xạ với ngôn ngữ thực tế.

"Không phải cứ học và luyện thi là sẽ giỏi tiếng Anh hơn, mà phải vận dụng được ở một trình độ nhất định thì mới lên nhanh được", Nhật nói.

Vào cấp ba, Nhật tích cực học bài trên lớp, tham gia thi hùng biện và các phiên họp MUN. Nam sinh nhìn nhận đây là cơ hội để bồi đắp khối kiến thức khổng lồ về chính trị, kinh tế và xã hội bằng tiếng Anh, cũng là lợi thế trong các bài thi học thuật như SAT, IELTS.

Tháng 7 năm nay, trước ngày thi SAT một tháng, Nhật mới tập trung ôn tập. Nam sinh đánh giá các câu hỏi Toán nằm trọn trong chương trình học của Việt Nam, nên chỉ dành thời gian làm quen với dạng đề và ôn lại kiến thức. Phần thi Đọc-Viết cũng không quá thách thức, bởi nam sinh đã quen làm những bộ đề "khó nhằn" ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Tương tự với IELTS, Nhật có nền tảng về vốn từ, kỹ năng được học từ đội tuyển và các hoạt động ngoại khóa.

"Trường Lê Hồng Phong chưa có điểm 9.0 IELTS nào, và mình biết mình làm được", Nhật nói.

Hàng ngày, Nhật học khoảng 4-5 tiếng trên lớp, sau đó tự học 3-4 tiếng. Nhật đề ra nguyên tắc: ngày nào cũng phải tách bạch thời gian dành cho bốn nhóm - công việc, học tập, hoạt động thể chất và tâm lý.

Khi tự học ở nhà, Nhật thường bấm đồng hồ đếm ngược, cố gắng hoàn thành hết bài trước tiếng chuông kêu, và áp dụng phương pháp Pomodoro (tập trung 30 phút, nghỉ 5 phút).

Với IELTS, Nhật tập trung luyện sức bền, ngồi làm đề thi thử trong ba tiếng liên tục như thi thật. Còn khi luyện SAT, Nhật làm các câu dễ trước ở phần Đọc-Viết, còn Toán thì làm tuần tự.

Ở lần thi đầu, Nhật suýt hoàn thành mục tiêu với 8.5 IELTS và 1560 SAT. Nam sinh cho biết sơ sẩy ở phần Viết task 1 trong IELTS (phân tích biểu đồ) do ít ôn luyện và sai hai câu ở bài thi SAT.

Nhật (áo vest xanh) cùng các bạn trong một phiên họp giả định Liên Hợp Quốc (MUN). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vì sắp tới hạn nộp hồ sơ cho kỳ tuyển sinh sớm ở Mỹ, Nhật tạm gác mục tiêu đạt điểm tối đa qua một bên. Nhưng vào một đêm, ý nghĩ thi lại trỗi dậy mạnh mẽ.

"Mình tin là mình có thể làm tốt hơn thế", Nhật giải thích.

Trở lại với bài thi SAT, Nhật đánh giá phần Đọc-Viết khó hơn bài thi mẫu, vì dài và từ vựng đánh đố hơn, đặc biệt là phần so sánh thơ mới xuất hiện. Nhật phải đọc kỹ các đoạn thơ, thử phân tích giống như khi học môn Ngữ văn. Nam sinh chỉ còn vài phút cuối giờ để kiểm tra lại bài.

Còn với IELTS, ở phần Đọc và Nghe, Nhật gạch chân những chi tiết quan trọng trong câu hỏi, làm đến đâu chắc đến đó. Phần Nói được Nhật mô tả là "một cuộc trò chuyện bình thường" chứ không phải một bài thi nên vượt qua dễ dàng.

Riêng ở kỹ năng Viết, task 2 thách thức khi yêu cầu nam sinh trình bày quan điểm trước nhận định "Người ở những thế kỷ trước sống một cuộc đời đơn giản hơn nên chất lượng cuộc sống cao hơn". Nam sinh phản đối, vì cho rằng những tiến bộ khoa học - công nghệ đã khiến công việc và cuộc sống ngày nay bớt nhọc nhằn, điều kiện vật chất cải thiện kéo theo cả nhu cầu làm giàu sức khỏe tinh thần.

Nhật đánh giá đề hay, viết một mạch hơn 400 từ. Nam sinh khẳng định mấu chốt không nằm ở độ dài hay từ vựng "khủng", mà là cách phát triển ý chặt chẽ, dùng từ đúng ngữ cảnh mà Nhật được thầy cô hướng dẫn ở đội tuyển. Cuối cùng, kỹ năng Viết của Nhật tăng điểm mạnh, giúp cậu hoàn thành mục tiêu.

Cô Nguyễn Thúy Liên, giáo viên đội tuyển tiếng Anh thi học sinh giỏi quốc gia của TP HCM, nhận xét học trò nghị lực, bền bỉ và cầu thị. Theo cô, Nhật học đội tuyển với các bạn đã có kinh nghiệm thi những năm trước, song không nản chí mà cố gắng từng chút một. Nam sinh cũng chủ động gặp thầy cô để xin góp ý và cải thiện bài vở.

Hiện, Nhật chờ kết quả đợt xét tuyển đại học sớm ở Mỹ. Nam sinh ấp ủ theo học ngành Khoa học chính trị, song song một bằng STEM.

"Trên hành trình ấy, mình tin rằng tiếng Anh vẫn sẽ là công cụ đắc lực để tiếp cận với chân trời kiến thức mới và những cơ hội để rèn giũa bản thân", nam sinh nói.

Khánh Linh