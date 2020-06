Nam sinh Chu Văn An giành học bổng 5 trường đại học Mỹ

Đào Nhật Minh (lớp 12, trường THPT Chu Văn An, Hà Nội) giành học bổng 5 trường đại học Mỹ nhờ tích cực hoạt động ngoại khóa, CV ấn tượng.

5 trường Nhật Minh apply thành công gồm: Richmond University (top 23 LAC), Binghamton University - SUNY (top 79 NU), University at Buffalo (top 79 NU), Miami University - Ohio (top 91 NU), và Drexel University (top 97 NU) với tổng giá trị học bổng 8,1 tỷ đồng cho bốn năm học.

Ngoài ra, nam sinh còn lọt vào vòng phỏng vấn các trường Ivy danh tiếng như Princeton University, Brown University và Stanford University.

Đào Nhật Minh (bên trái) giành huy chương vàng cuộc thi khoa học Global Natural History Day – GNHD.

Chia sẻ bí quyết giành học bổng cao, Nhật Minh cho rằng đó là do hồ sơ ấn tượng, quá trình hoạt động ngoại khóa tâm huyết.

Ngay từ nhỏ, Nhật Minh đã thích những đề tài liên quan đến môi trường. Với mong ước trở thành một kỹ sư, Minh luôn tò mò quan sát và tìm hiểu những vấn đề liên quan đến khoa học, toán học, làm thế nào để ứng dụng chúng trong bảo vệ môi trường.

Nam sinh còn là người yêu thiên nhiên, yêu động vật. Mới đây, Minh giành huy chương vàng cuộc thi khoa học Global Natural History Day - GNHD (Ngày Lịch sử Thiên nhiên Trái đất) tại Thượng Hải, Trung Quốc, đề tài nghiên cứu về Bảo tồn Voọc Chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Vì có ông bà làm nhà giáo và môi trường, những vấn đề cấp bách liên quan đến giáo dục thường là mục tiêu nghiên cứu của Minh. Xuyên suốt cấp ba, nam sinh đạt nhiều giải thưởng liên quan đến nghiên cứu và khoa học như huy chương vàng trong nghiên cứu kinh tế "Conflicts in Education" tổ chức tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trong bài nghiên cứu này, em đã nêu những khó khăn tồn tại trong một nền giáo dục công lập, và đề ra giải pháp cải thiện chất lượng giáo dục, giảm chi phí cho cha mẹ và học sinh.

Ngoài ra, nam sinh giành huy chương bạc và giải dự án Ấn tượng nhất tại cuộc thi nghiên cứu khoa học môi trường LAB Xiêm Riệp, Campuchia với dự án kỹ thuật "Rainwater Harvesting" (Thu hồi và tích trữ nước mưa), trong đó Minh là mentor (người hướng dẫn).

Say mê với nghiên cứu khoa học, Đào Nhật Minh cũng tích cực cùng thầy cô Trường Đại học Công nghệ thực hiện một số nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học vật liệu và công nghệ nano. Với các nỗ lực nghiên cứu này, Minh là thành viên nhỏ tuối nhất được tham dự và trình bày kết quả nghiên cứu tại Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc (SPMS) năm 2019; Hội nghị quốc tế về Ứng dụng và Công nghệ Vật liệu Tiên tiến và Vật liệu Nano (Frontiers in Material Science and Nano-Material Technology and Application) tổ chức tại Đà Nẵng tháng 11/2019.

Đào Nhật Minh là mentor (người hướng dẫn) cho dự án "Rain Water Harvesting" với huy chương bạc và giải dự án Ấn tượng nhất được tổ chức tại cuộc thi nghiên cứu khoa học môi trường LAB Xiêm Riệp, Cam-pu-chia.

"Điểm số của em không xuất sắc so với mặt bằng chung (1470 SAT, 107 TOEFL) nhưng do việc xét hồ sơ của Mỹ là toàn diện từ bài luận, ngoại khóa, điểm số, thư giới thiệu... nên em thấy mình có nhiều điểm mạnh trong hồ sơ để nhà tuyển sinh thấy em phù hợp với trường và với ngành mình lựa chọn", Đào Nhật Minh cho biết.

Là người hoạt động tích cực trong lĩnh vực môi trường, Đào Nhật Minh còn tự thành lập và làm chủ tịch của câu lạc bộ ToTomorrow nhằm giúp trẻ em được tiếp cận với khoa học và cách bảo vệ môi trường thông qua những trò chơi lý thú tại các trường tiểu học - nơi có những trẻ em nghèo chưa được tiếp cận với giáo dục qua hình thức mới.

Các thành viên trong câu lạc bộ đã tích cực quyên góp cho trẻ em nghèo bằng cách vận động quyên góp và tổ chức chương trình trình diễn thời trang bảo vệ môi trường "Melody of the Earth" (8/2019).

"Chương trình là cầu nối cho chúng em tiếp cận các bạn trẻ, những người đang sử dụng đồ đạc và có thể chưa biết cách tái chế. Chúng em muốn chỉ cho các bạn cách làm thế nào để vừa tái chế hiệu quả mà vẫn có tính thẩm mỹ", Nhật Minh chia sẻ.

Đào Nhật Minh với các hoạt động tích cực của ToTomorow.

Cùng các bạn trong câu lạc bộ, Minh còn tổ chức một trại hè về môi trường cho học sinh nhỏ. Nhờ những dự án này, Nhật Minh dần say mê trong việc muốn truyền đạt kiến thức cho những người khác - những lúc rảnh, cậu thường đi dạy học ở trung tâm tiếng Anh. Nam sinh đồng thời cũng thử sức ở lĩnh vực kinh doanh với vai trò là đồng Sáng lập ra khách sạn Spa cho Thú cưng Kun Pet shop với mong muốn giúp các bạn tìm được những đồ chăm sóc chất lượng và đảm bảo cho thú cưng.

"Những ngày đầu tập kinh doanh, em và bạn bè có nhiều bỡ ngỡ, sợ rủi ro như khách hàng không thích sản phẩm, hoặc dịch vụ cung cấp không đủ tốt. Nhưng chúng em đã cùng nhau quyết tâm làm thử và sau 5 tháng, công việc hiện tiến triển tốt", Nhật Minh cho hay.

Đào Nhật Minh tự tin với công việc kinh doanh hiện tại.

Bật mí cách giữ sức khỏe tốt và luôn trong trạng thái tỉnh táo, Nhật Minh cho biết, cậu thường xuyên luyện tập thể thao, nhất là Boxing. "Có sức khỏe mới giúp được mình và có nhiều năng lượng để giúp những người khác", Minh chia sẻ.

(Nguồn: American Study)