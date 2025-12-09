Nam sinh bị tra tấn, thiêu sống trong vụ cướp tiền điện tử

ÁoDanilo Kuzmin bị cướp rồi sát hại dã man, sau khi kể với bạn học về khối tài sản tiền điện tử của người bố là phó thị trưởng.

Ngày 26/11, thi thể Danilo Kuzmin, sinh viên 21 tuổi người Ukraine đang theo học tại Vienna, được tìm thấy ở ghế sau của chiếc Mercedes bị cháy đen dưới một cây cầu ở thủ đô nước Áo.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nam sinh bị bỏng nặng khoảng 80% cơ thể, bị chấn thương nghiêm trọng do hung khí cùn gây ra, bao gồm chấn thương đầu và gãy răng. Nạn nhân vẫn còn sống cho đến khi đám cháy bùng lên, gây ngạt thở và sốc nhiệt dẫn đến tử vong.

Danilo Kuzmin bị sát hại trong chiếc Mercedes bốc cháy. Ảnh: NX/Heute

Các chuyên gia loại trừ khả năng lỗi kỹ thuật do chiếc xe đã bị tưới xăng. Cảnh sát tìm thấy một bình xăng tan chảy do sức nóng ở ghế sau và lần theo dấu vết đến một trạm xăng ở Vienna.

Camera giám sát từ trạm xăng ghi lại cảnh nghi phạm 19 tuổi mua hai can xăng trước khi án mạng xảy ra. Nghi phạm này học cùng trường với Danilo.

Theo cảnh sát, nạn nhân được cho là đã kể với nghi phạm về khối tài sản tiền điện tử của bố mình - ông Sergey Kuzmin, phó thị trưởng thành phố Kharkiv, Ukraine. Cảnh sát Áo cáo buộc rằng lượng lớn tiền điện tử đã biến mất khỏi ví tiền điện tử của gia đình Danilo vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Danilo được cho là đã bị bạn dụ đến cuộc gặp ở bãi đậu xe ngầm của một khách sạn sang trọng. Video giám sát từ bãi đậu xe vào ngày 25/11 cho thấy vài người đàn ông vây quanh nạn nhân. Các nhân chứng sau đó cho biết nghe thấy tiếng ồn ào rồi phát hiện một vết máu lớn ở cầu thang.

Cảnh sát tin rằng Danilo đã bị nhóm người đánh đập, đưa đi và giam giữ trong xe nhiều giờ đồng hồ để tra tấn cho đến khi chịu tiết lộ mật mã truy cập vào hai tài khoản tiền điện tử. Sau đó, nạn nhân bị đưa đến quận Donaustadt ở Vienna, ép ngồi vào ghế sau chiếc xe Mercedes của gia đình rồi bị phóng hỏa để che đậy dấu vết tội ác.

Gia đình và một người thân thiết của Danilo đã nộp đơn trình báo mất tích do nam sinh đột nhiên không trả lời điện thoại.

Bên cạnh nghi phạm 19 tuổi, cảnh sát xác định được một nghi phạm 45 tuổi, đều là người Ukraine. Lệnh bắt giữ quốc tế được ban hành sau khi cả hai trốn khỏi Áo.

Ngày 29/11, hai nghi phạm bị phát hiện khi đang nhập cảnh vào Ukraine và bị cảnh sát nước này bắt giữ. Một trong hai mang theo lượng lớn USD.

Các nghi phạm sẽ không bị dẫn độ sang Áo, thay vào đó, các quan chức Ukraine yêu cầu tiếp nhận vụ án và sẽ truy tố tại nước này.

Vụ tấn công kinh hoàng này gợi nhớ đến vụ bắt cóc, tra tấn và sát hại vợ chồng triệu phú tiền điện tử người Nga ở Dubai, thi thể họ được tìm thấy trong sa mạc vào tháng 11.

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, Metro)