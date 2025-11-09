Vợ chồng triệu phú tiền điện tử bị bắt cóc, chôn xác dưới sa mạc

Thi thể không toàn vẹn của triệu phú tiền điện tử người Nga và vợ được tìm thấy trong sa mạc sau một tháng mất tích tại UAE.

Vợ chồng Roman và Anna Novak được nhìn thấy lần cuối vào tháng trước, khi lái xe đến gặp "các nhà đầu tư" bên một hồ nước ở khu nghỉ dưỡng trên núi Hatta của Dubai, các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Cặp đôi sau đó được báo cáo đã bị bắt cóc, tống tiền bằng tiền điện tử, nhưng "không được trả". Sau một tháng mất liên lạc, họ được phát hiện bị phân xác, chôn vùi trong sa mạc.

Roman Novak và vợ Anna. Ảnh: East2west News

Theo các báo cáo trích dẫn từ cơ quan thực thi pháp luật, Roman và Anna thường khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội với xế hộp và máy bay phản lực riêng ở Dubai, cùng các mối quan hệ với giới nhà giàu, bao gồm tỷ phú Pavel Durov của đế chế Telegram.

Svetlana Petrenko, thuộc Ủy ban điều tra Nga, cho biết: "Cuộc điều tra xác định rằng những kẻ giết người có đồng phạm giúp tổ chức vụ bắt cóc. Chúng thuê xe và địa điểm tại nơi các nạn nhân bị bắt giữ bằng vũ lực. Sau khi gây án, chúng vứt bỏ dao và đồ đạc cá nhân của nạn nhân, vứt bỏ họ". Các nghi phạm sau đó đã quay trở lại Nga.

Theo Ủy ban điều tra, Roman và Anna định đi gặp các nhà đầu tư không xác định ở Hatta. Tài xế riêng đưa họ đến bãi đậu xe bên hồ, rồi họ được chuyển sang một chiếc xe khác và lên đường đến cuộc họp. Sau đó cặp đôi mất liên lạc.

Thời điểm đó, Roman từng nhắn tin cho một số người quen, nói "bị kẹt trên núi ở biên giới Oman" và đang rất cần 200.000 USD.

Tín hiệu điện thoại của cặp đôi được truy dấu ở Hatta trong nhiều ngày, sau đó là ở Oman và Cape Town - nơi tín hiệu biến mất vào đầu tháng trước.

Ủy ban cho biết chính quyền Nga và UAE đang hợp tác điều tra vụ án này. Đến nay đã có ba nghi phạm, đều là công dân Nga, bị bắt giữ tại Nga, trong đó có một cựu sĩ quan cảnh sát.

Các nghi phạm sẽ bị tạm giam để điều tra cho đến ngày 28/12.

Vào thời điểm mất tích, Roman đang bị điều tra về cáo buộc lấy cớ phát triển kinh doanh để đánh cắp khoảng 500 triệu USD từ các nhà đầu tư tiền điện tử, trong số những nạn nhân có "các doanh nhân đến từ Trung Quốc và các nước Trung Đông".

Tuệ Anh (theo Metro)