Nam sinh bị tội phạm điều đi nhiều nơi, buộc gia đình chuyển 3 tỷ đồng

TP HCMNhóm tội phạm giả cảnh sát buộc nam thanh niên 22 tuổi di chuyển sang tỉnh thành khác, cắt đứt liên lạc với mọi người, rồi tống tiền gia đình anh này gần 3 tỷ đồng.

Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM cho biết đã giải cứu nam sinh - nạn nhân vụ "bắt cóc online", tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM); đồng thời đang truy bắt những người có liên quan.

Nam sinh được cảnh sát bàn giao cho gia đình. Ảnh: Công an cung cấp

Tối hai hôm trước, nam sinh rời nhà trọ trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa (quận Tân Bình cũ) rồi mất liên lạc với gia đình. Trong suốt thời gian này, người nhà liên tục nhận điện thoại từ nhóm người cho biết đã bắt cóc nam sinh, đe dọa phải chuyển tiền "chuộc mạng". Không thể liên lạc được và lo cho tính mạng con, gia đình đã nhiều lần chuyển tiền (tổng cộng gần 3 tỷ đồng) vào tài khoản mà chúng chỉ định.

Nhận trình báo, PC02 xác định đây là vụ "bắt cóc online", trích xuất hình ảnh, lần theo dấu vết nam sinh. Camera an ninh ghi nhận, khi rời nhà trọ nam sinh lên một chiếc ôtô công nghệ đến khách sạn trên đường Bạch Đằng. Sau khi nhận phòng, nam sinh tiếp tục di chuyển bằng ôtô công nghệ đến khu vực Quốc lộ 22, sau đó đi xe ôm đến một số quán cà phê ven đường, dừng tại khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, nam sinh ở khoảng 4 tiếng rồi tiếp tục bắt xe đi Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM). Cảnh sát xác định địa điểm cuối cùng này, phối hợp công an địa phương giải cứu nam sinh đang trong trạng thái hoảng loạn. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã sập bẫy tội phạm giả danh công an trên mạng.

Nam thanh niên cho biết, trước đó nhận được điện thoại của người xưng là cảnh sát, thông báo cậu liên quan đến đường dây tội phạm, đang bị điều tra. Người này đọc chính xác các thông tin cá nhân, nên cậu tưởng công an thật.

Khi nam sinh nói không liên quan đến tội phạm, "cảnh sát online" nói phải chứng minh bằng cách hợp tác với cơ quan điều tra, "tuyệt đối giữ bí mật, cắt liên lạc với gia đình và tất cả mọi người, nếu không sẽ bắt giam ngay lập tức". Tiếp đó, chúng liên tục yêu cầu nam sinh thay đổi nơi ở, cung cấp những thông tin liên quan người thân.

Theo cơ quan điều tra, băng tội phạm đã khai thác các thông tin này, liên hệ gia đình nam sinh để đe dọa đã bắt cóc con họ, buộc chuyển tiền "nộp mạng".

Những kẻ giả công an cho nạn nhân thấy hình ảnh "đang hỏi cung tội phạm" (đồng phạm đóng giả) trong phòng hỏi cung và khai nhận có liên quan đến người được gọi video. Ảnh: Công an Cần Thơ

Thời gian qua, nhiều người trẻ ở Hà Nội, Quảng Ninh, TP HCM, Cần Thơ... và các tỉnh thành liên tục sập bẫy tội phạm "bắt cóc online". Cơ quan điều tra đánh giá đây là thủ đoạn tinh vi của tội phạm mạng, kết hợp giữa công nghệ cao và thao túng tâm lý để "con mồi" hoang mang, yêu cầu chuyển tiền.

Qua video call, chúng cho nạn nhân nhìn thấy một người bị còng tay, đang bị cảnh sát lấy lời khai trong căn phòng như của cơ quan điều tra (do băng nhóm tội phạm dựng lên). Tiếp đó, chúng tuyên bố "con mồi" liên quan người này, cho thấy lệnh triệu tập, lệnh bắt... khiến những người trẻ tưởng thật, từng bước sập bẫy, làm theo toàn bộ yêu cầu của cảnh sát dỏm vì sợ "bị bắt".

Đã có nhiều nạn nhân bị buộc cách ly ở thuê khách sạn, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, bạn bè; bị ép tự trói tay, giả cảnh bị tra tấn... Lúc này, băng tội phạm sẽ chụp ảnh, quay video rồi dùng để tống tiền gia đình nạn nhân.

Quốc Thắng