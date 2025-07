Chiêu dụ sinh viên vào nhà nghỉ để 'bắt cóc online'

Quảng NinhSau khi thông báo sinh viên có liên quan vụ án lớn, nhóm lừa đảo yêu cầu họ vào nhà nghỉ, bắt đóng kịch "bị bắt cóc" nhằm lừa cha mẹ.

Trong vòng một tuần, Công an tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phá hai vụ lừa đảo theo kịch bản trên, giúp các gia đình không bị mất tiền và giải cứu an toàn các sinh viên.

Gần nhất, trưa 21/7, một người đàn ông ở phường Vàng Danh hoảng hốt nhận được tin nhắn con gái là sinh viên đại học ở Hà Nội đã bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 370 triệu đồng để chuộc.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân liên tục nhận các cuộc gọi từ số lạ, chửi bới, đe dọa và thúc giục chuyển tiền. Mọi nỗ lực gọi vào số máy của con gái đều thất bại. Gia đình tức tốc đi tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo công an.

Lệnh bắt giả gửi cho bị hại. Ảnh: Công an cung cấp

13h cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy nạn nhân đang ở một mình trong một nhà nghỉ ở Hà Nội và bàn giao an toàn cho gia đình.

Trước đó, ngày 15/7, sự việc tương tự cũng xảy ra với một gia đình ở phường Hồng Gai. Kẻ lừa đảo thông báo con trai chủ nhà đã bị bắt cóc, yêu cầu 300 triệu đồng tiền chuộc. Chúng liên tục gọi điện qua Zalo, gửi hình ảnh "con tin" đang bị giam giữ kèm lời lẽ đe dọa. Đến 18h cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm thấy và đưa nạn nhân về nhà an toàn.

Công an xác định điểm chung của hai vụ lừa nêu trên là "kịch bản được dàn dựng công phu nhắm vào các sinh viên".

Ban đầu, kẻ gian gọi điện cho sinh viên thông báo được nhận học bổng du học, qua đây lấy lòng tin và khai thác dữ liệu cá nhân. Sau đó, chúng dùng số điện thoại khác gọi lại, tự xưng là cán bộ điều tra, thông báo nạn nhân có liên quan đến một đường dây rửa tiền hoặc buôn bán ma túy.

Chúng dụ nạn nhân tham gia một phòng họp trực tuyến trên Zoom. Tại đây, màn hình hiển thị các tài khoản có tên "Bộ Công an", "Viện Kiểm sát". Chúng yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại để kiểm soát, đồng thời gửi ảnh "Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài khoản" giả mạo.

Kẻ lừa đảo yêu cầu sinh viên phải giữ bí mật tuyệt đối, không được liên lạc với bất kỳ ai và di chuyển đến một nhà nghỉ gần nhất để thuê phòng, phục vụ "công tác điều tra". Khi nạn nhân đã bị cô lập hoàn toàn, chúng sử dụng thông tin và hình ảnh có được để tạo dựng video, gọi điện cho gia đình, đe dọa, ép buộc chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để "chuộc" con.

Phòng Cảnh sát hình sự cảnh báo thủ đoạn "bắt cóc online" đang có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi. Người dân cần bình tĩnh khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn xưng danh cán bộ cơ quan tố tụng, bởi để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời qua công an địa phương. Công an không gọi điện thoại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản hoặc cài phần mềm với lý do phục vụ điều tra.

Lê Tân