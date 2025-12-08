Nam sinh Bách khoa thiết kế 'máy chẩn đoán ôtô'

Nguyễn Phúc Tuấn, tân thủ khoa ngành Kỹ thuật ôtô ở Bách khoa TP HCM, sở hữu bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho thiết kế "máy chẩn đoán ôtô" trước khi tốt nghiệp.

Với điểm trung bình 3.9/4.0, Tuấn còn nằm trong 11 sinh viên xuất sắc nhận Cúp toàn năng của trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, tại lễ tốt nghiệp năm nay.

"Những danh hiệu này đều nằm ngoài dự tính. Mình vui vì những nỗ lực đã được ghi nhận", Tuấn nói.

Nguyễn Phúc Tuấn trong ngày tốt nghiệp, tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày nhỏ, Tuấn mê mẩn những mô hình ôtô đồ chơi. Niềm yêu thích ấy được bồi đắp từ thói quen của người bố.

"Mỗi khi đồ dùng hay xe cộ trong nhà hỏng, ba thường tự sửa, kể cả những phần phức tạp. Mình thích ngồi nhìn ba làm việc", Tuấn nhớ lại. Những cuộc trò chuyện giữa hai bố con đã giúp Tuấn làm quen với linh kiện, máy móc từ sớm.

Lên cấp ba, Tuấn học THPT Mạc Đĩnh Chi - trường thuộc nhóm được ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Bách khoa TP HCM. Với học lực tốt, năm 2021, Tuấn không chần chừ nộp hồ sơ xét học bạ vào ngành Kỹ thuật ôtô, Khoa Kỹ thuật giao thông của trường để được theo chuyên ngành ưa thích.

Vào học, Tuấn thích thú vì hiểu thêm về cấu trúc, nguyên lý hoạt động từ chi tiết tới tổng quát của một chiếc ôtô, giúp suy luận các nguyên nhân khiến xe hư hỏng. Tuấn chủ động xây dựng bài trên lớp, đặt nguyên tắc hoàn thành mọi bài tập trước hạn từ vài ngày tới một tuần, để có thời gian nhìn lại và sửa lỗi.

Nam sinh nhìn nhận ngành kỹ thuật ôtô rất rộng lớn, kết hợp nhiều lĩnh vực như cơ khí, điện tử hay công nghệ vật liệu, mà những giờ lên lớp có thể không đủ nhiều để bao quát. Ngoài các môn học ở trường, Tuấn xin các thầy cho làm việc ở phòng thí nghiệm để học hỏi.

Bước ngoặt đến với Tuấn vào giữa năm thứ ba. Thấy cậu học trò chủ động, thầy Phạm Trần Đăng Quang, giảng viên khoa Kỹ thuật giao thông, tin tưởng cho Tuấn làm tác giả chính, trong đề tài ứng dụng mạng CAN để đọc thông số vận hành của một mô hình xe Jeep.

Với yêu cầu ứng dụng công nghệ mới trên mô hình xe cũ, Tuấn thấy áp lực, sợ không đạt kỳ vọng. Nhưng thay vì bỏ cuộc, nam sinh tự nhủ sự chủ động là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. "Vừa sợ vừa làm", Tuấn mày mò tự học thêm lập trình và thiết kế mạch, tham khảo các tài liệu nước ngoài.

Dần dần, Tuấn nắm được vấn đề, kết quả các thử nghiệm tốt lên. Năm 2024, bài báo đầu tay của Tuấn về đề tài này được công bố tại Hội nghị quốc tế lần thứ 7 về Công nghệ xanh và Phát triển bền vững tại TP HCM.

Cùng năm, Tuấn và các bạn đăng ký BK Innovation - cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới thường niên do trường tổ chức. Sử dụng kết quả của nghiên cứu trước, Tuấn nâng cấp lên để ứng dụng vào việc thiết kế một chiếc máy chẩn đoán đa năng cho ôtô.

Chiếc máy có khả năng đọc dữ liệu, xuất mã lỗi và giả lập tín hiệu cảm biến, giúp người dùng xác định hư hỏng nhanh chóng. Tuấn thiết kế một màn hình cảm ứng, có thể thao tác trực tiếp và hiển thị dữ liệu; các cổng kết nối với cảm biến; và các nút vặn để điều chỉnh các giá trị tín hiệu giả lập.

Sản phẩm vượt qua gần 50 dự án, đạt giải ba chung cuộc. Được thầy hướng dẫn hỗ trợ, nhóm của Tuấn đã đăng ký thành công quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ để bảo hộ thành quả.

Thiết kế máy chẩn đoán đa năng cho ôtô của Phúc Tuấn và cộng sự. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Phạm Trần Đăng Quang đánh giá cao tinh thần tự học, thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng phối hợp nhóm của học trò.

"Tuấn luôn chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi, phản biện và kiên trì hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu - tinh thần rất đặc trưng của sinh viên Bách khoa", thầy nhận xét. Thầy Quang cho rằng nam sinh có tiềm năng phát triển xa trong lĩnh vực ôtô nếu tiếp tục giữ vững tinh thần này.

BK Innovation, Tuấn có thêm động lực tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu. Năm học cuối cùng, nam sinh chủ nhiệm đề tài "Thiết kế công cụ chẩn đoán đa chức năng tự động cho động cơ phun nhiên liệu điện tử sử dụng công nghệ LH-Jetronic", đạt giải "The Best Poster" - nghiên cứu có chất lượng đề tài, tính sáng tạo, và cách trình bày thuyết phục nhất, trong Hội nghị chuyên đề Khoa học và Công nghệ OISP dành cho sinh viên của trường Đại học Bách khoa TP HCM.

Nhìn lại con đường đã đi qua, tân thủ khoa thấy phần thưởng lớn nhất là khiến bố mẹ tự hào và trải qua một thời sinh viên trọn vẹn, có niềm vui như khi tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, khi bài báo khoa học đầu tiên được phê duyệt, hay khi nghe tên mình và đồng đội được xướng tên trong lễ trao giải của các cuộc thi,...

Sắp tới, Tuấn dự định du học bậc cao học tại Đức hoặc Hàn Quốc – những cường quốc về công nghiệp ôtô, để đi sâu nghiên cứu kết cấu và thiết kế khung gầm xe.

"Mình sẽ tiếp tục mang "vũ khí" là sự chủ động trên hành trình sắp tới", Tuấn nói.

