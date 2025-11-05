Nam sinh Bách khoa gây sốt với game 'Phở anh Hai'

Tác giả "Phở anh Hai" hầu như không chơi game, song mày mò lập trình trò chơi từ lớp 10 bằng laptop cũ, đã làm không dưới 200 dự án nhưng phần lớn thất bại.

Trở về nhà sau buổi học ngày 5/11, Tùng (đã đổi tên), sinh viên K66 trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, vào kiểm tra lượt tải game "Phở anh Hai" trên nền tảng itch.io. Đến 15h hôm nay, có 650.000 lượt tải, nhiều gấp 65 lần tổng số lượt tải của 5 game Tùng đã công khai trên nền tảng này trước đó.

"Phở anh Hai" (Brother Hai's Pho Restaurant) được Tùng lên ý tưởng và thực hiện từ giữa tháng 9, ra mắt hôm 23/10. Trong game, người chơi vào vai anh Hai, chủ một quán phở tại địa chỉ hư cấu là số 10 Đan Phượng, Hà Nội.

Ban đầu, game chỉ như một trò chơi bán phở, nơi người chơi phải nấu và phục vụ phở cho các vị khách, đồng thời trông nom chú chó của mình để tránh bị bắt trộm. Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng nơi đặt quán phở dần được hé lộ, đầy bất ngờ.

Điểm thú vị của game là những chi tiết mang nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, như cách bài trí quán với những bộ bàn ghế nhựa, gạch hoa lát nền, quạt cây, tranh, khẩu hiệu dán tường; những câu thoại gần gũi, được cộng đồng mạng thích thú.

Không chỉ ở Việt Nam, một số game thủ nước ngoài cũng chơi "Phở anh Hai", ghi lại các đoạn video mô tả và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội, khiến trò chơi này nhanh chóng lan truyền.

"Em bất ngờ khi Phở anh Hai được đón nhận nhiều như vậy", Tùng nói. "Em sợ nổi tiếng sẽ kèm theo áp lực gây ảnh hưởng đến tâm lý nên muốn ẩn danh. Em đang còn đi học. Song, em rất vui khi sản phẩm được nhiều người biết đến".

Nam sinh Bách khoa nổi tiếng với 'Phở anh Hai' từng làm 200 game Nam sinh nói về dự án "Phở anh Hai". Video: Dương Tâm

Tùng kể bản thân không chơi game mà chỉ xem rồi yêu thích, tự mày mò học lập trình game từ năm lớp 10, khi còn là học sinh trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Chỉ bằng chiếc laptop cũ với cấu hình yếu, Tùng tự lên diễn đàn để học hỏi, xem các video hướng dẫn trực tuyến.

Đến nay, nam sinh đã thực hiện không dưới 200 game ở đủ thể loại như hành động, nhập vai, giải đố.

Với Tùng, việc làm game hoàn toàn xuất phát từ sở thích và em vui mỗi khi tự hoàn thành một dự án, có thêm nhiều kinh nghiệm. Khi thực hiện Phở anh Hai, Tùng cũng vẫn tâm niệm như vậy.

Ý tưởng ban đầu của Tùng là phát triển một game có văn hóa thuần Việt, gần gũi với mọi người. Tùng chọn cốt truyện gắn với phở - món ăn nổi tiếng của Việt Nam. Bối cảnh ở Đan Phượng, quê hương của mình.

Nhân vật chú chó tên Cậu Vàng lấy cảm hứng từ tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Nhân vật anh Hai được Tùng gây dựng sau khi xem những phim hành động như John Wick hay Phi vụ thế kỷ, rồi kết hợp với các tình tiết ở phim hình sự của Việt Nam để hình thành nên cốt truyện.

Về tên gọi, ban đầu Tùng chỉ nghĩ đặt tên tạm thời. Nhưng sau đó, em giữ lại vì thấy giản dị, đúng chất Việt Nam.

"Mới đầu chơi game, nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là game bán phở bình thường. Nhưng càng chơi sâu, người chơi sẽ bị cuốn theo cốt truyện", Tùng nói. "Em nghĩ đó là thành công của game này".

Không chỉ với "Phở anh Hai" mà ở mọi game, Tùng gặp khó khăn nhất ở phần ý tưởng để đưa ra cốt truyện. Với Tùng, đó là phần tốn nhiều thời gian nhất vì nhiều khi không nghĩ ra được điều gì mới mẻ.

Một khó khăn khác Tùng gặp phải là chỉ sử dụng được phần mềm sáng tạo game nhất định do cấu hình không đủ mạnh. Chiếc laptop Tùng dùng để làm game Phở anh Hai gắn bó với em từ năm 2021, khi bắt đầu vào đại học.

Với game này, Tùng còn gặp vấn đề về đóng gói. Nền tảng mà Tùng tải game lên chỉ cho phép tải tệp dưới một GB, trong khi game nặng tới 1,6 GB.

"Lúc đó mình rất hoảng loạn", Tùng kể. Sau đó, Tùng tìm được một số mẹo để nén tệp tin mà vẫn giữ nguyên nội dung.

Hiện, những thủ thuật này gây ra lỗi cho một số ít người chơi nên mọi người đề nghị Tùng đưa game lên nền tảng khác. Dù vậy, nam sinh chưa có ý định này bởi nền tảng khác yêu cầu trả phí khoảng 100 USD cho mỗi trò chơi, quá trình xét duyệt khá lâu. Nam sinh đang tập trung tìm cách khắc phục các lỗi do nén tệp.

Chiếc laptop tác giả Phở anh Hai sử dụng khi phát triển game. Ảnh: Dương Tâm

Sau khi Phở anh Hai nổi tiếng, Tùng nhận được một số lời mời hợp tác phát triển game này. Nam sinh cũng nhận được nhiều email khen ngợi, động viên.

"Có người chia sẻ họ nghĩ làm game phức tạp, cần có đội ngũ làm cùng và đẩy mạnh truyền thông. Nhưng sau Phở anh Hai, họ được truyền cảm hứng để bắt đầu một mình giống em", Tùng kể. "Tất cả khiến em thấy vui và có thêm nhiều động lực để theo đuổi hướng làm về game sau này".

Nhiều người còn gợi ý Tùng làm thêm các phần khác của game Phở anh Hai nhưng Tùng cho hay chưa dám nói trước, đặc biệt khi đang hoàn thành nốt một số môn để tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Nam sinh đã học chậm một kỳ. Thời gian làm game này, Tùng có nhiều thời gian rảnh, sau khi rải CV xin thực tập ở các doanh nghiệp nhưng không được nhận.

"Dù vậy, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch nâng cấp game trong thời gian tới", Tùng nói.

Dương Tâm