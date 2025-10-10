Nam sinh ẵm suất học bổng hiếm của đại học top đầu Australia

Trí Dũng giành một trong 20 suất học bổng 100% học phí của Đại học Sydney, với bài luận thể hiện sự sáng tạo trong game, cùng điểm SAT 1580, IELTS 7.5.

Hoàng Cao Trí Dũng, 18 tuổi, cựu học sinh lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận thông báo trúng tuyển, hồi tháng 9. Theo bảng xếp hạng đại học QS 2026, ngôi trường này hiện đứng thứ 25 thế giới, top 3 ở Australia.

Dũng giành học bổng "Sydney International Undergraduate Academic Excellence", với hỗ trợ 100% học phí, tương đương 4 tỷ đồng cho 4 năm học. Đây là học bổng giá trị nhất của Đại học Sydney dành cho sinh viên quốc tế ở bậc đại học.

Trên website, trường cho biết mỗi năm có khoảng 20 suất diện này trên thế giới ở cả hai đợt xét.

"Em rất vui, bố em còn nhảy lên", Dũng kể. Ngoài Sydney, Dũng còn trúng tuyển vào Đại học Monash, Melbourne và UTS (Đại học Công nghệ Sydney), song chọn Sydney vì có mức học bổng cao nhất.

Hoàng Cao Trí Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trí Dũng kể đã xác định đi du học từ những ngày đầu vào cấp 3, sau khi xem video về cuộc sống học tập ở nước ngoài.

"Em ấn tượng bởi cơ sở vật chất và những bài giảng chất lượng của các trường. Đồng thời, em cũng muốn trải nghiệm một môi trường mới với bạn bè từ nhiều quốc gia", Dũng nói.

Nam sinh "cày" để duy trì điểm học tập trên 9.0, song song tham gia hoạt động ngoại khóa từ lớp 10. Ngoài ra, Trí Dũng sắp xếp lộ trình cụ thể cho các kỳ thi học sinh giỏi, thi chứng chỉ quốc tế để không bị quá tải ở cùng một thời điểm.

"Em xác định ôn thi chứng chỉ quốc tế vào hè lớp 11, để vào năm học tập trung cho các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp THPT", Dũng chia sẻ.

Cô Nguyễn Hồng Ly, giáo viên tiếng Anh ở trường THPT chuyên Chu Văn An, nhận xét nam sinh chăm chỉ, cầu tiến và có tinh thần học hỏi cao.

"Sau giờ học, Dũng thường xin thêm bài tập và luôn đặt mục tiêu đạt điểm cao hơn ở những lần kiểm tra sau", cô kể. "Em ấy cũng hay đặt câu hỏi cho thầy cô và chỉ dừng lại khi đã hiểu rõ vấn đề".

Tháng 10 năm ngoái, Trí Dũng thi SAT lần đầu đạt 1510/1600, còn IELTS đạt 7.5. Do chưa đạt như mong muốn, nam sinh ôn thi lại. Đến tháng 5 năm nay, em nhận kết quả 1580/1600 điểm SAT, thuộc top 1% trên thế giới.

Rút kinh nghiệm từ lần thi đầu, Dũng ưu tiên nắm chắc điểm số từ những câu dễ, tránh mất thời gian vào những câu khó nhưng ít điểm, đồng thời tăng cường học từ vựng để làm tốt phần thi Đọc - Viết. Em luyện tập nhiều dạng từ kho đề của College Board (đơn vị tổ chức thi SAT), các phần mềm luyện thi và sưu tầm trên mạng.

Đến mùa hè năm nay, Trí Dũng bắt tay vào làm hồ sơ, nhờ một trung tâm tư vấn du học hướng dẫn. Em chọn ngành Kỹ sư phần mềm để lập trình game vì thấy lĩnh vực này đòi hỏi sự sáng tạo. Dũng cũng thích chơi game và thường xem các video liên quan khi có thời gian rảnh.

"Với em, game không chỉ để giải trí mà còn là một nghệ thuật. Thông qua game, mọi người có thể hòa mình vào nhiều câu chuyện và tương tác với nhau", Dũng nói.

Hồ sơ của Dũng gồm bảng điểm, chứng chỉ quốc tế và bài luận. Trong đó, Dũng nhìn nhận bài luận là yếu tố giúp gây ấn tượng nhất với ban giám khảo, nên tập trung làm nổi bật khả năng sáng tạo của bản thân. Em mở đầu bằng cách kể về cách một YouTuber tổng hợp và chắt lọc quá trình chơi game Elden Ring từ 50 tiếng xuống còn hơn 5 tiếng. Dù đã qua cắt ghép, video của họ vẫn giúp người xem thấy được những điểm thú vị của trò chơi này và toàn bộ các giai đoạn chơi.

"Em cảm thấy rất cuốn hút và được truyền cảm hứng. Em coi đây là một mở bài thú vị để giải thích lý do em muốn đi sâu vào ngành game", Dũng kể.

Sau đó, Trí Dũng kể về lần thực hiện dự án CRS In Wonderland của câu lạc bộ sách CVA Reading Station. Tại đây, em đã áp dụng các mô hình game và đề xuất tổ chức trò chơi nhập vai (RPG - role-playing game), để các đội thực hiện thử thách rồi tự khám phá cốt truyện và tương tác với các NPC (non-player character - nhân vật không phải người chơi).

Sự kiện đã thu hút hơn 100 người tham gia, lập kỷ lục của CLB và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Qua đó, Dũng học được cách hiểu sở thích của người chơi và phân công nhiệm vụ dựa trên thế mạnh của từng thành viên để công việc đạt hiệu quả tốt nhất.

Nam sinh cho rằng qua đây, em thể hiện khả năng lãnh đạo phù hợp với ngành thiết kế game, phù hợp với ngành học ở Đại học Sydney".

Trí Dũng sẽ đến Sydney nhập học vào tháng 2 năm sau. Em nhìn nhận hành trình săn học bổng du học đã giúp bản thân tìm ra thứ mình yêu thích và thực sự muốn theo đuổi.

"Em mong muốn mình sẽ học tập thật tốt, kết nối với nhiều người giỏi và có thể sáng lập một công ty game có tiếng vang", Dũng nói.

Hải Yến