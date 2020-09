Năm phim hữu ích giúp học tiếng Anh thương mại

Wall Street giúp bạn học nhiều câu thoại trở thành thương hiệu của thương trường Mỹ, Office Space lại bổ sung từ vựng dùng trong văn phòng.

Thế giới thương trường là chủ đề thú vị với các nhà làm phim Hollywood với sự cạnh tranh, lòng tham, tiền bạc và địa vị. Nhờ đó, có rất nhiều bộ phim hay làm về chủ đề thương trường được sản xuất và công chiếu rộng rãi.

Những bộ phim này có thể trở thành nguồn tài liệu học ngoại ngữ hiệu quả với sinh viên ngành kinh tế, thương mại. Qua những bộ phim này, học sinh có thể vừa luyện tập tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành. Học sinh cũng có thể qua đó xây dựng vốn từ vựng, dần dần nâng cao trình độ ngoại ngữ của bản thân.

1. The Social Network (2010) - Mạng xã hội

Công chiếu năm 2010, The Social Network kể về cuộc đời của một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất lịch sử, Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và chủ sở hữu mạng xã hội Facebook. Được chuyển thế từ quyển sách The Accidental Billionaires (Tỷ phú ngẫu nhiên) bởi nhà văn Aaron Sorkin, bộ phim sử dụng những lời thoại căng thẳng, thực tế và đa dạng, đem lại giải thưởng Viện hàn lâm Oscar ở hạng mục kịch bản chuyển thể xuất sắc.

Học sinh khi xem The Social Network có thể học tiếng Anh từ môi trường đại học ở Mỹ cho đến tiếng Anh trong tranh chấp tài sản trên thương trường.

2. Glengarry Glen Ross (1992)

Đây là phim kinh điển kể về cuộc cạnh tranh giữa các nhân viên của một công ty bất động sản ở thành phố Chicago, Mỹ, với giải nhất là siêu xe Cadillac El Dorado, giải nhì là bộ dao dĩa bình thường, và giải bét là bị đuổi việc.

Với dàn diễn viên nổi tiếng như Ed Harris, bố già Al Pacino, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Jack Lemmon, và Jonathan Pryce, lời thoại trong phim đa dạng về cả tuổi tác, tính cách và vùng miền của nhân vật. Bạn sẽ được tiếp xúc với những lời chào mời mua hàng bằng nhiều chất giọng. Tuy rằng một số lời thoại trong phim có thể được trầm trọng hóa hơn thực tế, bộ phim sẽ giúp nhiều khán giả làm quen với thế giới thương trường nước Mỹ.

3. Wall Street (1987) - Phố Wall

Wall Street là phim về thương trường Mỹ, với dàn diễn viên xuất sắc, kịch bản, biên kịch tốt và những lời thoại đầy mỉa mai của thế giới tài chính ở phố Wall, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất toàn cầu.

Nhịp điệu nhanh của phim phù hợp với nội dung kể về các giao dịch chứng khoán phi pháp, với nhiều câu thoại đã trở thành thương hiệu của thương trường Mỹ, ví dụ "if you want a friend, get a dog" (nếu muốn kết bạn, hãy nuôi chó), hay "greed is good" (lòng tham là tốt). Học sinh sẽ có cái nhìn chân thực hơn về thế giới thương trường khắc nghiệt.

Một cảnh trong phim Phố Wall. Ảnh: Wide Screenings

4. Enron: The Smartest Guys in the Room (2005) - Enron: Người thông minh nhất ở đây

Enron: The Smartest Guys in the Room là phim tài liệu cuốn hút về thế giới thương mại đang diễn ra trong thực tế. Bộ phim sẽ hướng dẫn bạn tới thế giới bên trong của một trong những bê bối doanh nghiệp lớn nhất lịch sử nước Mỹ, qua đó bạn sẽ có thể hiểu thêm về sự nguy hiểm của thương trường, cũng như trang bị cho bản thân vốn tiếng Anh chuyên ngành vững mạnh.

Office Space (1999) - Văn phòng

Với phần lớn bộ phim thương mại nói về thế giới của những người lãnh đạo tỷ đôla, Office Space như một làn gió mới, kể về những nhân viên văn phòng doanh nghiệp và cuộc sống của họ.

Bộ phim rất thành công trong việc trêu chọc, làm trò cười bằng những thuật ngữ phức tạp của doanh nghiệp mà các công ty thích sử dụng để làm khó nhân viên mới. Do vậy, Office Space sẽ rất phù hợp với những sinh viên mới ra trường do có hoàn cảnh tương tự với nhân vật, qua đó học về tiếng Anh văn phòng trong doanh nghiệp.

Phan Nghĩa (Theo Education First)