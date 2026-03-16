Nam nhân viên đặt camera giữa đường ray ở phố đường tàu

Hà NộiNam nhân viên lấy camera của du khách nước ngoài, đặt xuống đường ray để ghi hình tàu chạy qua, cam kết đền bù nếu thiết bị hư hỏng.

Ngày 11/3, Felix, nhiếp ảnh gia Đức, đến phố đường tàu Phùng Hưng vào khoảng 15h để xem tàu chạy qua lúc 15h20. Khi đang chuẩn bị camera hành trình để ghi hình đoàn tàu qua, một nam nhân viên tiến đến, ngỏ ý muốn quay hộ.

Người này đặt camera của Felix lên đường ray trước sự bất ngờ của du khách Đức, đồng thời tuyên bố "sẽ đền cho ông nếu có vấn đề xảy ra với máy quay". Thiết bị nằm trên nền đá giữa hai thanh ray, ống kính hướng lên giúp ghi lại góc quay khác lạ khi đoàn tàu chạy qua.

"Ban đầu, tôi sợ anh ta cầm máy quay của mình rồi bỏ chạy. Sau đó, tôi lại lo cho chiếc máy quay của mình nhưng hãy nhìn kết quả xem", Felix nói, cho biết thước phim khiến anh bất ngờ. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, video của Felix đạt gần 11.000 lượt thích, hầu hết ngạc nhiên trước góc quay.

Benni, một du khách nước ngoài khác, cũng chia sẻ từng được nam nhân viên gợi ý đặt máy quay hộ. Tuy nhiên, anh đã từ chối vì sợ máy bị tàu nghiền nát khi đi qua.

Góc quay khi tàu đi qua. Ảnh chụp màn hình

Sáng 16/3, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết đã tìm ra người thực hiện hành vi này. Đó là một nhân viên 17 tuổi, người thân của chủ quán cà phê đường tàu Phùng Hưng, làm việc từ sau Tết khi cửa hàng thiếu người.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt nam nhân viên này, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Hồi tháng 1, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh tổ chức chạy tàu, trong đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc sẽ dừng ở ga Gia Lâm. Lý do là thành phố muốn bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch khu vực 131 ô vòm cầu đá trên đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên.

Như vậy, phố cà phê đường tàu nằm trên đoạn đường sắt giữa ga Hà Nội và ga Long Biên sẽ không có tàu khách chạy qua. Hiện mỗi ngày trên đoạn đường này có 4 đôi tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng, 2 đôi tàu tuyến Hà Nội - Lào Cai và nhiều đoàn tàu hàng.

Hình ảnh ghi được từ máy quay của du khách Đức tại phố đường tàu Phùng Hưng. Video: Felix

