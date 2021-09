MỹMột người đàn ông được bắt gặp nằm thong thả hút thuốc trên phao giữa dòng nước, trong lúc New York ngập lụt nghiêm trọng vì bão Ida.

Video được cho là quay tại thành phố New York, Mỹ, đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem trên tài khoản Twitter Barstool Sports sau khi được đăng hôm 2/9, đồng thời đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong video, một người đàn ông đi giày thể thao bình thản nằm trên phao hơi giữa con hẻm nhỏ ngập nước, hút thuốc rồi ngửa đầu nhả khói, trong lúc trận mưa xối xả vẫn tiếp diễn. "New York đang lũ lụt, nhưng người đàn ông này đang tận hưởng cuộc sống tươi đẹp nhất", Barstool Sports chú thích video.

Nằm hút thuốc giữa dòng lũ ở New York Người đàn ông nằm hút thuốc giữa dòng nước lũ tại thành phố New York, Mỹ, trong video đăng trên mạng xã hội hôm 2/9. Video: Twitter/Barstool Sports.

Một số người tỏ ra thích thú với tinh thần lạc quan của người đàn ông. "Đó là cách đương đầu với sự tàn phá vì biến đổi khí hậu. Tôi muốn thử loại thuốc mà anh ấy đang hút", tài khoản Oma Darlin trên Twitter viết. Tuy nhiên, số khác lo ngại về dòng nước ô nhiễm, cảnh báo rằng người đàn ông đang trôi dạt trong "nước thải".

Thống đốc New York Kathy Hochul hôm 1/9 ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ do bão Ida, trong khi Thị trưởng New York Bill de Blasio mô tả tình trạng lũ lụt đêm 1/9 là "sự kiện thời tiết lịch sử". Văn phòng Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ tại New York cũng lần đầu tiên ban hành cảnh báo khẩn cấp về tình trạng lũ quét với thành phố.

Cảnh sát New York hôm 2/9 thông báo ít nhất 12 người tại thành phố đã thiệt mạng vì bão Ida, bao gồm một người mắc kẹt trong ôtô và 11 người sống trong những căn hộ dưới tầng hầm ngập nước. Một số tuyến cao tốc ngập lụt, nước tràn vào khu vực tàu điện ngầm, khiến ít nhất 17 chuyến tàu bị mắc kẹt và phải tạm ngừng hoạt động.

Mỹ tới nay ghi nhận tổng cộng hơn 40 trường hợp thiệt mạng do bão Ida càn quét bờ đông. Cơn bão đổ bộ vào Mỹ tại bang Louisiana hôm 29/8, là cơn bão mạnh thứ 5 từng đổ bộ đất liền nước này, khiến một triệu người bị mất điện và tình trạng này có nguy cơ kéo dài nhiều tuần.

Ánh Ngọc (Theo NY Post)