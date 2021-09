Lũ lụt lịch sử nhấn chìm New York

Lính cứu hỏa New York giải cứu một phụ nữ khi xe của bà mắc kẹt giữa dòng nước lũ ở hôm 1/9.

Hai bang New York và New Jersey phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ do bão Ida. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng, gồm một bé hai tuổi. Thị trưởng New York Bill de Blasio mô tả tình trạng lũ lụt và thời tiết đêm 1/9 là "sự kiện thời tiết lịch sử".