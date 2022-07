Nam giới Mỹ đổ xô triệt sản

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bỏ quyền phá thai, Thomas Figueroa, 27 tuổi, quyết định đăng ký thắt ống dẫn tinh.

Thomas Figueroa, chuyên gia công nghệ thông tin, không muốn có con và đã cân nhắc thắt ống dẫn tinh trong vài năm qua. Anh đã chứng kiến những người bạn cùng lớp mang thai từ khi còn học trung học.

Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hôm 24/6 đảo ngược phán quyết "Roe chống lại Wade", tuyên bố phá thai không phải là quyền hợp hiến, Figueroa vội vàng lên lịch triệt sản. Anh đăng ký thắt ống dẫn tinh với bác sĩ nam khoa Doug Stein, người được mệnh danh là "vua" thực hiện phương pháp tiểu phẫu này.

"Tôi đã trì hoãn rất lâu. Về cơ bản, phán quyết của Tòa Tối cao là yếu tố thúc đẩy quyết định của tôi", Figueroa cho biết.

Figueroa không đơn độc. Kể từ khi Tòa Tối cao ra phán quyết hôm 24/6, làn sóng khuyến khích thắt ống dẫn tinh được chú ý. Bác sĩ Stein và nhiều người ủng hộ đã xuống đường, thăm các văn phòng hỗ trợ gia đình, để khuyến khích mọi người thực hiện thủ thuật này.

Người đàn ông cầm áp phích kêu gọi thắt ống dẫn tinh giữa đoàn biểu tình đòi quyền phá thai trước Tòa án Tối cao, Mỹ, ngày 2/5. Ảnh: NY Times.

Thắt ống dẫn tinh là hình thức triệt sản vĩnh viễn, ngăn không cho tinh trùng đi qua ống dẫn và kết hợp với tinh dịch. Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ (NCHS), vào năm 2002, lý do chính khiến các cặp đôi thực hiện tiểu phẫu này là do họ đã có đủ con. Trong khi đó, năm 2011 - 2015, các nguyên nhân như lý do y tế hay gặp vấn đề với các hình thức tránh thai khác trở nên phổ biến hơn.

Các bác sĩ nam khoa chia sẻ rằng yêu cầu thực hiện tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh đã tăng vọt, trong đó nhu cầu này ở nam dưới 30 tuổi, chưa có con, ngày càng tăng.

Bác sĩ Stein cho biết ông hiện nhận 12-18 yêu cầu thắt ống dẫn tinh mỗi ngày, so với 4-5 yêu cầu một ngày trước khi tòa ra phán quyết. Lịch làm việc tháng 8 của bác sĩ Stein đã kín chỗ, khiến ông phải mở thêm ngày làm việc ngoài giờ để đáp ứng số bệnh nhân đăng ký gần đây.

"Nhiều người trong số họ đã cân nhắc thực hiện tiểu phẫu này trong một thời gian, phán quyết của Tòa thúc đẩy họ đi đến quyết định cuối cùng", Stein nói.

"Ít nhất 60-70% bệnh nhân nhắc đến quyết định của Tòa Tối cao", John Curington, cộng sự với ông Stein, cho biết.

Eric Nisi, 29 tuổi, là một trong những người như vậy. Anh và bạn gái Amanda Omelian, 33 tuổi, không muốn có con. Florida, nơi họ sinh sống, cấm phá thai sau 15 tuần. Omelian lo rằng bang này sẽ sớm hạn chế quyền tiếp cận biện pháp tránh thai.

Người Mỹ biểu tình tại thành phố Boston, bang Massachusetts hôm 24/6 để phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao. Ảnh: AFP.

Một số bác sĩ cho biết lượng yêu cầu thắt ống dẫn tinh đã tăng mạnh từ trước đó, kể từ khi dự thảo phán quyết của Tòa án bị rò rỉ hồi tháng 5. Bác sĩ nam khoa Philip Werthman ở Los Angeles cho biết số ca tư vấn thắt ống dẫn tinh mà ông thực hiện tăng 300-400%. Trong khi đó, bác sĩ Esgar Guarin ở bang Iowa cũng ghi nhận lưu lượng truy cập trên trang web cung cấp thông tin về tiểu phẫu tăng 200-250%.

Marc Goldstein, bác sĩ nam khoa kiêm giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản Nam giới và Vi phẫu, thuộc Trung tâm Y tế Weill Cornell ở New York, cho biết ông thường thấy số bệnh nhân nối lại ống dẫn tinh mỗi tuần nhiều gấp đôi so với thắt ống dẫn tinh. "Bây giờ thì ngược lại, quyết định của Tòa Tối cao khiến yêu cầu thắt ngày càng tăng", ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên một sự kiện quan trọng khiến nhu cầu thắt ống dẫn tinh tăng vọt. Theo Goldstein, tình trạng tương tự xảy ra sau Đại suy thoái năm 2008 trong bối cảnh nhiều nam giới lo lắng gánh nặng nuôi thêm con dưới áp lực tài chính. Bác sĩ Guarin cho biết xu hướng này cũng gia tăng khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền, thường gọi là Obamacare, không yêu cầu tất cả công ty bảo hiểm chi trả khoản phí thắt ống dẫn tinh, không như các biện pháp tránh thai cho phụ nữ. Nisi không có bảo hiểm y tế, nhưng anh tự trả khoản phí dưới 600 USD cho thủ tục này tại cơ sở y tế của bác sĩ Stein. Figueroa quyết định bỏ tiền túi dù có bảo hiểm y tế công ty.

Bác sĩ Werthman ở Los Angeles, người có 20 năm kinh nghiệm thắt ống dẫn tinh, tin rằng có "thay đổi trong tâm lý đàn ông", họ quan tâm hơn đến vai trò của mình trong kế hoạch hóa gia đình so với trước đây.

Nisi không muốn bạn gái Omelian "căng thẳng vì nỗi lo mang thai", trước nguy cơ thiếu khả năng tiếp cận với các biện pháp tránh thai trong tương lai. "Thế giới là một nơi đáng sợ và bạn không biết điều gì sắp xảy đến", anh nói.

Figueroa có quan điểm tương tự. "Đây có lẽ là một trong những điều rất hiếm trong chính trị thực sự ảnh hưởng đến cá nhân tôi và thực sự khiến tôi thức tỉnh", anh nói.

Đức Trung (Theo Washington Post)