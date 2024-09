Nam giới 'hồi xuân' có phải bị bệnh?

Gần đây, tôi thấy mình bị tăng ham muốn hơn, thích gần gũi bạn đời nhưng vợ luôn lảng tránh, có phải tôi bị bệnh không? (Mạnh, 43 tuổi, Hà Tĩnh).

Trả lời:

Phụ nữ sau mãn kinh thường giảm ham muốn tình dục do sự suy giảm hormone estrogen, khô âm đạo và các triệu chứng khác. Ngược lại, một số nam giới có thể trải qua tình trạng "hồi xuân" do sự thay đổi nội tiết tố hoặc do những yếu tố tâm lý như cảm giác tự do hơn sau khi con cái đã trưởng thành, muốn chứng minh sức mạnh nam tính... Nam giới sử dụng thuốc hỗ trợ tình dục cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Tình trạng "hồi xuân" không phải là hiếm gặp, đặc biệt là ở nam giới. Nghiên cứu cho thấy khoảng 20-30% quý ông ở tuổi trung niên và lão niên có thể trải qua vấn đề này. Tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố cá nhân và môi trường.

Khi nam giới hồi xuân dẫn đến tình trạng "lệch pha" trong quan hệ. Nguyên nhân do hormone testosterone giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức đủ để duy trì ham muốn tình dục. Các yếu tố như sức khỏe tổng quát, các bệnh mạn tính, và yếu tố tâm lý cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây ra sự chênh lệch này.

Để duy trì hạnh phúc, cặp vợ chồng cần cởi mở trao đổi về nhu cầu và cảm xúc của mình. Tôn trọng sự khác biệt về nhu cầu tình dục của đối phương. Sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa để vượt qua những khó khăn trong mối quan hệ. Các cặp đôi nên tham khảo ý kiến bác sĩ để giải quyết các vấn đề sức khỏe, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

TS. BS Trà Anh Duy

Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health