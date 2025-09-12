Ham muốn tình dục cao nhưng kiểm soát được là bình thường; nếu dẫn đến hành vi cưỡng bức hoặc ảnh hưởng tiêu cực, có thể là bệnh lý.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam Giới Men's Health, ham muốn tình dục là một phần tự nhiên của đời sống con người, đóng vai trò quan trọng trong duy trì mối quan hệ và sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, khi ham muốn tình dục ở nam giới trở nên quá mức, có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý và xã hội.

Theo nghiên cứu công bố trên Journal of Clinical Psychiatry, một số trường hợp nam giới có ham muốn tình dục quá cao có thể liên quan đến rối loạn kiểm soát xung động hoặc các yếu tố sinh lý khác.

Cơ chế sinh lý của ham muốn tình dục

Vai trò của hormone testosterone

Testosterone là hormone chính ảnh hưởng đến ham muốn tình dục ở nam giới. Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, mức testosterone cao có thể làm gia tăng ham muốn tình dục, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến hành vi tình dục quá mức.

Hệ thần kinh và tín hiệu não bộ

Ham muốn tình dục được kiểm soát bởi vùng dưới đồi (hypothalamus)và hệ thống viền (limbic system). Theo nghiên cứu trên Neuroscience & Biobehavioral Reviews, các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine và oxytocin có vai trò quan trọng trong kích thích ham muốn tình dục.

Hệ thống khen thưởng và sự lệ thuộc vào tình dục

Hệ thống khen thưởng của não (reward system) chịu trách nhiệm tạo cảm giác thỏa mãn sau hoạt động tình dục. Theo nghiên cứu trên JAMA Psychiatry, nam giới có ham muốn tình dục quá cao có sự kích hoạt quá mức của hệ thống này, tương tự những người nghiện chất kích thích.

Nam giới ham muốn cao có phải bệnh?

Ham muốn tình dục cao nhưng vẫn trong kiểm soát được coi là bình thường. Nếu ham muốn dẫn đến hành vi cưỡng bức, không kiểm soát hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống, có thể là dấu hiệu của rối loạn tăng ham muốn tình dục bệnh lý (hypersexuality disorder).

Bác sĩ Duy thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Nguyên nhân dẫn đến rối loạn ham muốn tình dục cao

Bất thường hormone

Mức testosterone hoặc dopamine quá cao.

Rối loạn tâm thần

Một số bệnh như rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder)có thể dẫn đến tăng ham muốn tình dục bất thường.

Nghiện nội dung khiêu dâm

Theo nghiên cứu trên Archives of Sexual Behavior, việc tiếp xúc nhiều với nội dung khiêu dâm có thể làm tăng ham muốn không kiểm soát.

Tác dụng phụ của thuốc

Một số loại thuốc chống trầm cảm hoặc tăng cường testosterone có thể làm tăng ham muốn tình dục.

Tiêu chí chẩn đoán rối loạn tình dục

Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical Psychiatry, những tiêu chí để chẩn đoán bao gồm suy nghĩ ám ảnh về tình dục ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống; quan hệ tình dục hoặc thủ dâm nhiều lần trong ngày nhưng không thỏa mãn. Ngoài ra, không kiểm soát được ham muốn, dẫn đến các hành vi nguy hiểm như quan hệ tình dục không an toàn, lạm dụng tình dục cũng là một tiêu chí.

Theo nghiên cứu trên Journal of Sexual Medicine, tần suất nghĩ đến tình dục trên 30 lần/ngày hoặc có hành vi thủ dâm hoặc quan hệ tình dục trên 6 lần/ngày có thể được xem là dấu hiệu của rối loạn ham muốn tình dục bệnh lý.

Tác động tiêu cực của ham muốn tình dục quá mức

Ảnh hưởng đến mối quan hệ

Khi ham muốn tình dục quá cao, có thể dẫn đến xung đột trong quan hệ vợ chồng hoặc lạm dụng tình dục.

Suy giảm chất lượng cuộc sống

Nếu không kiểm soát được, có thể dẫn đến nghiện tình dục và mất cân bằng trong công việc, gia đình.

Nguy cơ lây nhiễm bệnh tình dục

Tần suất quan hệ tình dục cao, đặc biệt là với nhiều bạn tình, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây qua đường tình dục (Sexually Transmitted Diseases - STDs).

Phương pháp điều trị

Điều trị có thể bao gồm liệu pháp nội tiết, tâm lý và điều chỉnh lối sống để giúp cân bằng ham muốn tình dục và duy trì một cuộc sống lành mạnh.

Mỹ Ý