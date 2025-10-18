Nam Định thua liền ba trận ở V-League 2025-2026

Ninh BìnhBa lần bị cột, xà từ chối bàn thắng khiến Nam Định thua Becamex TP HCM 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, tối 18/10.

Nam Định trở lại sau quãng nghỉ FIFA days với kỳ vọng sẽ có chiến thắng giải khát tại V-League, trước một CLB TP HCM đang ở nhóm cuối bảng. Đối thủ cũng vừa trải qua những biến động trong ban huấn luyện, khi HLV Nguyễn Anh Đức từ chức, để ông Đặng Trần Chỉnh lên thay.

Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch vẫn nhập cuộc bế tắc. Trong khi đó, đội khách có màn tỏa sáng của Võ Hoàng Minh Khoa. Phút 38, từ quả tạt biên trái vào vòng cấm, tiền vệ sinh năm 2001 xoay người loại Nguyễn Phong Hồng Duy, rồi bấm bóng qua thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hai hậu vệ chủ nhà. Bóng chạm mép dưới xà ngang vẫn thành bàn.

Tiền vệ CLB TP HCM Võ Hoàng Minh Khoa (áo tím giữa) ghi một bàn và kiếm về phạt đền trong trận thắng Nam Định 2-1 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 18/10/2025. Ảnh: Quang Đương

Đến phút 51, Minh khoa đi bóng qua ba cầu thủ Nam Định trước khi bị Dương Thanh Hào xoạc phạm lỗi trong vòng cấm. CLB TP HCM được hưởng phạt đền, để Ugochukwu Oduenyi sút kiểu Panenka vào góc trái nhân đôi cách biệt. Đội khách đáng lẽ có bàn thứ ba ở phút 65 nếu tiền đạo này thắng Nguyên Mạnh trong thế đối mặt.

Trong khi đó, Nam Định phải đợi đến khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Romulo ở phút 57 mới có bàn gỡ. Từ khoảng 25 m chếch cánh trái, tiền vệ Brazil sút căng vào góc cao trái đưa bóng đi liệng đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn.

Chủ nhà cũng ba lần ôm đầu tiếc nuối khi khung thành từ chối bàn thắng. Phút 25, trung vệ Ngô Đức Huy sút từ khoảng 30 m dội xà. Đến phút 76, Lâm Ti Phông đá bồi dội cột trái. Trong khi đó, cú đá phạt của Nguyễn Văn Vĩ ở phút 84 đập cột phải.

Không những thế, thủ môn Trần Minh Toàn cũng là rào cản khó nhằn với đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt. Anh có pha cứu thua kép ở phút 59 trước cú sút của Brenner và Percy Tau. Ở phút 76, anh bay người cản cú đánh gót ngẫu hứng vào góc trái của Tau.

Không tìm được bàn gỡ hòa, Nam Định đã không thắng liền bốn trận ở V-League mùa này, trong đó có ba trận thua liên tiếp. Trước đó, Nam Định đã thua Ninh Bình và Công an Hà Nội (CAHN) cùng tỷ số 0-2.

Trên bảng thứ bậc, Nam Định bị đẩy xuống thứ chín với cùng 7 điểm và hiệu số -4 như CLB TP HCM, nhưng kém số bàn thắng (6 so với 8).

Đội hinh xuất phát

Nam Định: Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Ngô Đức Huy, Trần Văn Kiên, Nguyễn Phong Hồng Duy, A Mít, Romulo, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Percy Tau, Brenner

CLB TP HCM: Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Milos Zlatkovic, Trần Hoàng Hưng, Võ Minh Trọng, Trần Đình Khương, Phan Thanh Hậu, Hugo Miguel, Võ Hoàng Minh Khoa, Văn Anh, Ugochukwu Oduenyi.

Hiếu Lương