Nam Định thua 2 bàn trong 3 phút cuối ở Thái Lan

Phung phí cơ hội và mắc sai lầm nghiêm trọng ở những phút bù, Nam Định thua Ratchaburi 0-2, nguy cơ bị loại ở AFC Champions League Two 2025-2026.

*Ghi bàn: Sidcley 90+2', Ikhsan Fandi 90+5

Sau bốn lượt của bảng F, Gamba Osaka đứng đầu và giành vé đi tiếp nhờ thành tích toàn thắng. Cùng được 6 điểm, Nam Định và Ratchaburi cạnh tranh cho tấm vé còn lại. Và trận đấu hôm nay được xem như "chung kết", khi đội thắng gần như nắm chắc suất vào vòng loại trực tiếp.

Ở lượt đi tại Thiên Trường, Nam Định đã thắng Ratchaburi 3-1. Vì vậy, họ chỉ cần tối thiểu một trận hòa trên đất Thái Lan để giữ vị trí nhì bảng, trong bối cảnh chỉ phải gặp đội cuối bảng Eastern ở lượt cuối.

Tiền đạo Caio Cesar bỏ lỡ cơ hội trước khung thành Ratchaburi tại lượt 5 bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, tối 27/11. Ảnh: Nghĩa Hưng

Với tính chất quan trọng đó, HLV Mauro Jeronimo tung ra sân đội hình gồm 9 ngoại binh cùng hai cầu thủ nội là Đặng Văn Tới và Lý Công Hoàng Anh. Điều này giúp Nam Định áp đảo về thế trận, khiến Ratchaburi co cụm phòng ngự và chờ phản công, dù ở trong tình thế phải thắng. Cả hiệp một, chủ nhà chỉ tung được hai cú sút xa không gây nguy hiểm cho khung thành của Caique.

Ngược lại, Nam Định dâng cao đội hình, tạo ra hàng loạt cơ hội. Phút thứ 10, từ quả tạt của đồng đội, Caio Cesar đánh đầu vọt xà trong tư thế khá thoải mái. Chừng 23 phút sau, Percy Tau đột phá dũng mãnh rồi kết thúc chệch cột. Cơ hội tốt nhất của đội khách đến ở phút 41. Từ tình huống phối hợp đẹp mắt của các ngoại binh, Hoàng Anh thoát vào vòng cấm và đối diện thủ môn Kampol Pathomakkakul, nhưng đưa bóng chệch cột.

Sau nhiều phen hút chết, Ratchaburi tăng tốc ở hiệp hai. Họ tấn công liên tục, và thường xuyên đặt khung thành Nam Định vào tình trạng báo động. Thủ môn Caique có đến năm lần phải trổ tài để giữ sạch mành lưới cho đại diện Việt Nam.

Thủ môn Caique mắc sai lầm khiến Nam Định thua Ratchaburi 0-2 ở lượt 5 bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, tối 27/11. Ảnh: Nghĩa Hưng

Nhận thấy cầu thủ xuống sức và kém hiệu quả, HLV Mauro tung Lâm Ti Phông vào thay Hoàng Anh. Nhưng chỉ ba phút sau, Ti Phông bị trung vệ tuyển thủ Thái Lan là Jonathan Khemdee tác động mạnh bằng vai, ngã ra sân và nằm bất động. Mất năm phút sơ cứu và được quấn băng kín đầu, nhưng Ti Phông không thể tiếp tục thi đấu, rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Tuấn Anh.

Càng về cuối trận, Nam Định càng xuống sức, để Ratchaburi liên tục dồn ép. Đến phút bù thứ hai, từ tạt bóng cánh trái vào vòng cấm, thủ môn Caique bắt hụt. Bóng trôi khỏi tay của anh, tạo điều kiện cho Sidcley đệm vào lưới trống, mở tỷ số cho đại diện Thái Lan.

Caique Santos sinh ngày 31/7/1997, từng thi đấu cho các đội bóng nổi tiếng tại Brazil như Gremio và Esporte Clube Vitoria. Anh đã chơi tổng cộng 32 trận tại Serie A Brazil và từng được triệu tập vào đội U20 Brazil, trước khi đến Nam Định hồi tháng 8.

Sai lầm của thủ môn người Brazil khiến đội khách xuống tinh thần. Chỉ ba phút sau, họ để tiền đạo người Singapore Ikhsan Fandi xử lý tinh tế, loại bỏ Văn Công rồi cứu lòng vào góc xa ấn định tỷ số 2-0.

Kết quả này giúp Ratchaburi vượt lên chiếm nhì bảng với 9 điểm cùng hiệu số +9. Nam Định rơi xuống thứ ba, được 6 điểm và hiệu số -2. Ở lượt cuối, đội chủ sân Thiên Trường phải thắng Eastern trên 10 bàn và chờ Ratchaburi thua Gamba Osaka mới có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp.

Đội hình xuất phát

Ratchaburi: Pathomakkaku, Curran, Khemdee, Mutombo, Sidcley, Suengchitthawon, Allardice, Limwanasathian, Negueba, Rakotoharimalala, Deni Junior.

Nam Định: Caique, Kevin Phạm Ba, Đặng Văn Tới, Walber, Lucas Alves, Lý Công Hoàng Anh, Caio Cesar, Romulo, Hansen, Percy Tau, Brenner.

Xếp hạng sau 5 lượt bảng F AFC Champions League Two 2025-2026.

Đức Đồng