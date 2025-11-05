Nam Định mất oan phạt đền ở Cup C2 châu Á

Ninh BìnhĐại diện Việt Nam hụt phạt đền ở phút 87 vì không có VAR, khi thua Gamba Osaka 0-1 ở lượt bốn bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, tối 5/11.

* Ghi bàn: Mito 8'.

Phút 87, trận đấu trên sân Thiên Trường, Lý Công Hoàng Anh tung người vô-lê chân phải trong vòng cấm của Gamba Osaka. Bóng đập tay phải không khép sát của Takeru Kishimoto, làm giảm lực giúp thủ môn Masaaki Higashiguchi bắt gọn.

Trọng tài Baraa Kamal Abu Aisha không thổi phạt đền khiến các cầu thủ Nam Định phản ứng dữ dội. Ông đặt tay lên tai dường như để nghe thêm ý kiến từ trọng tài biên nhưng giữ nguyên quyết định và cho trận đấu tiếp tục.

AFC Champions League (ACL) Two là giải đấu hạng hai của châu Á, sau ACL Elite. Tuy nhiên, ban tổ chức giải không áp dụng VAR ở vòng bảng.

Trung vệ Gamba Osaka Takeru Kishimoto (số 15) để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 87 trong trận thắng Nam Định 1-0 ở lượt bốn bảng F AFC Champions League Two 2025-2026, trên sân Thiên Trường, Ninh Bình ngày 5/11/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Đội bóng thành Nam vì vậy lỡ cơ hội ghi bàn, để có thể kiếm trận hòa đầu tiên trước một đại diện Nhật Bản ở đấu trường châu lục. Ở lượt đi trên sân Gamba Osaka, Nam Định thua 1-3. Mùa trước, cũng tại ACL Two, họ lần lượt thua 0-3 và 0-4 trước Sanfrecce Hiroshima ở vòng 1/8. Xa hơn vào năm 2008, đại diện của Việt Nam thua 0-4 và 0-6 trước Kashima Antlers tại AFC Champions League (nay là ACL Elite).

Trận này, Nam Định đăng ký trợ lý Andre Lima làm HLV trưởng, do ông có bằng huấn luyện Pro. Trong khi đó, HLV tạm quyền Nguyễn Trung Kiên, thay ông Vũ Hồng Việt cách đây hai tuần, chưa có bằng này.

Cơn bão chấn thương tạm lắng ở đội bóng thành Nam khi Percy Tau, Caio Cesar, Kyle Hudlin trở lại. Tuy nhiên, họ vẫn thiếu những chân chạy cánh sung mãn, buộc phải tung vào sân bốn trung vệ là Lucas Alves, Walber, Đặng Văn Tới và Dương Thanh Hào.

Tiền đạo Gamba Osaka Rin Mito (phải) đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 8 trước Nam Định. Ảnh: Hoàng Huynh

Sau khoảng năm phút đầu dồn ép, Nam Định thua bàn ở tình huống nguy hiểm thứ hai mà Gamba Osaka tạo ra. Ryo Hatsuse tạt từ biên trái vào vòng cấm có sáu cầu thủ chủ nhà, nhưng Rin Mito vẫn chọn điểm rơi chuẩn xác nhất để bật cao đánh đầu uy lực. Thủ môn Caique Santos chạm tay vào bóng cũng không ngăn được bàn thua.

Dù kiểm soát bóng ít hơn trong hiệp một, Nam Định vẫn có cơ hội. Nhưng Tau rồi Mahmoud Eid bỏ lỡ ở các tình huống sút cận thành. Ở hàng thủ, chủ nhà vẫn để lộ ra những khoảng trống. Phút 37 Caique sửa sai cho đồng đội, khi thắng Jebali trong thế đối mặt. Sáu phút sau, thủ môn Brazil lại phản xạ xuất thần, cản cú sút vào góc phải của Takashi Usami.

Sang hiệp hai, Nam Định và Gamba Osaka giằng co trong 30 phút, trước khi chủ nhà tận dụng lợi thế thể hình để chơi bóng bổng. Lần lượt tiền đạo cao 2,06 m Kyle Hudlin, trung vệ cao 1,93 m Lucas Alves được đẩy vào hàng công gia tăng sức ép.

Áp lực 15 phút cuối đủ lớn nhưng Nam Định không thể ghi bàn. Sau pha hụt phạt đền, các cầu thủ ôm đầu tiếc nuối với cú đánh đầu có lực của Brenner ở phút bù thứ tư, nhưng bị thủ môn tóm gọn.

Nam Định Đội Gamba Osaka 36% Kiểm soát bóng 64% 14 (4) Dứt điểm (trúng đích) 4 (3) 279 (70%) Chuyền (chính xác) 543 (86%) 6 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 10 3 (0) Thẻ vàng (đỏ) 1 (0)

Kết quả này giúp Gamba Osaka giành vé vào vòng 1/8 sớm hai vòng đấu. Đại diện Nhật Bản có 12 điểm, hơn Nam Định và CLB Thái Lan Ratchaburi 6 điểm. Điều lệ giải áp dụng tiêu chí sau điểm số là hiệu số đối đầu, vì vậy Gamba Osaka chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu. Họ chỉ mất ngôi đầu khi bị Ratchaburi đánh bại với cách biệt từ ba bàn trở lên.

Dù bằng điểm, Nam Định xếp trên Ratchaburi nhờ hơn hiệu số đối đầu với chiến thắng 3-1 ở lượt đi. Hai đội sẽ chạm trán tại Thái Lan ngày 27/11 để phân định tấm vé còn lại bảng F vào vòng 1/8. Nếu thắng, Nam Định sẽ đi tiếp sớm một lượt trận. Nếu thua, đội buộc phải thắng lượt cuối trước CLB Hong Kong Eastern vào ngày 11/12, đồng thời chờ Ratchaburi thua Gamba Osaka để so sánh các chỉ số phụ.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Caique Santos, Dương Thanh Hào (Văn Vĩ 46’), Lucas Alves, Walber, Đặng Văn Tới, Mitchell Dijks, Percy Tau, Romulo, Caio Cesar (Lý Công Hoàng Anh 46’), Mahmoud Eid (Kyle Hudlin 82’), Normann Hansen (Brenner 33’)

Gamba Osaka: Masaaki Higashiguchi, Genta Miura, Takeru Kishimoto, Shinnosuke Nakatani, Ryo Hatsuse (Shota Fukuoka 34’), Shuto Abe (Tokuma Suzuki 46’), Ryoya Yamashita (Shogo Sasaki 84’), Kanji Okunuki (Shu Kurata 62’), Rin Mito, Takashi Usami (Makoto Mitsuta 62’), Issam Jebali.

Hiếu Lương