Nam Định thắng trong ngày Xuân Son trở lại

Ninh BìnhTiền đạo Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ Việt Nam, khi Nam Định thắng Long An 2-0 ở vòng 1/16 Cup Quốc gia 2025-2026, tối 23/11.

Sau khi trở lại và ghi bàn giúp Việt Nam thắng 2-0 trên đất Lào, Xuân Son tiếp tục ra sân từ đầu khi Nam Định tiếp đội hạng Nhất Long An. Với sự có mặt của Son, bóng thường xuyên được chuyền đến cầu thủ gốc Brazil. Tuy nhiên, dù vẫn tỏ ra rất nguy hiểm, anh vẫn chưa thể ghi bàn cho đội nhà.

Xuân Son đá phạt từ ngoài vòng cấm bóng trúng cột dọc Long An trong trận 1/16 Cup Quốc gia 2025-2026 tối 23/11 trên sân Thiên Trường. Ảnh: Nghĩa Hưng

Phút 15, từ phạt góc, Son thoát khỏi hàng thủ đối phương rồi đánh đầu lái bóng nguy hiểm, nhưng không thắng được thủ môn Long An. Phút 21, tiền đạo này đá phạt từ ngoài vòng cấm bóng đi xuyên hàng rào rồi trúng cột dọc. Đến phút 30, Son thoát xuống từ đá phạt của đồng đội đánh đầu tung lưới Long An. Tuy nhiên, pha ghi bàn không được công nhận vì lỗi việt vị trong sự ngơ ngác của tiền đạo mang áo số 14.

Dù phải xa rời sân cỏ gần một năm trời, Xuân Son vẫn cho thấy sự nhanh bén và tinh quái. Anh không chỉ chạy chỗ, đón tình huống dứt điểm mà còn làm tường, tạo cơ hội cho các đồng đội. Phút 44, trong thế quay mặt về khung thành, Son đánh gót tạo điều kiện thuận lợi để A Mít thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng anh lại sút trúng người gác đền Long An.

Long An đang đứng thứ 9 ở giải hạng Nhất sau một trận thắng, hai hòa và 4 trận thua. Họ không có ngoại binh trong đội hình, thua thiệt đội chủ nhà về mọi mặt. Xuyên suốt trận đấu, đội bóng miền Tây chỉ tạo được một cơ hội nguy hiểm do Trọng Đại đá phạt, nhưng bị thủ môn Nguyên Mạnh cản phá.

Ngược lại, Nam Định trải qua 7 trận không thắng trên mọi đấu trường nên khát khao tìm chiến thắng trong ngày tân HLV Mauro Jeronimo ra mắt. Sốt ruột với những cơ hội trôi qua trong hiệp đầu, nhà cầm quân 38 tuổi tung Tuấn Anh, Kevin Pham Ba, Văn Vĩ vào sân từ đầu hiệp hai để tăng cường hàng công.

Thắng Long Long An 2-0 ở vòng 1/16 Cup Quốc gia 2025-2026 tối 23/11 trên sân Thiên Trường giúp Nam Định trải qua 7 trận không thắng. Ảnh: Nghĩa Hưng

Đội chủ nhà tấn công ồ ạt với các pha dứt điểm của Brenner, Tuấn Anh, Xuân Son. Nhưng phải đến phút 71, họ mới hạ được thủ môn Lê Văn Hưng. Từ quả tạt bên trái vào của Văn Vĩ, Brenner đặt lòng chính xác tung lưới mở tỷ số.

Phút 84, từ phản công nhanh, Văn Vĩ tiếp tục chuyền vào chính xác để Lâm Ti Phông đệm bóng cận thành nâng tỷ số 2-0. Những phút còn lại, các cầu thủ Nam Định luôn nhồi bóng cho Son, nhưng anh vẫn chưa có duyên để ghi.

Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp Nam Định vào tứ kết mà còn cắt đứt mạch gần ba tháng chưa biết thắng của nhà đương kim vô địch V-League. Kết quả này cũng đánh dấu màn ra mắt thành công của HLV Mauro Jeronimo và sự trở lại mang nhiều hy vọng của Xuân Son.

"Sự trở lại của Son rất cần thiết và quan trọng với chúng tôi thời điểm này", Văn Vĩ nói. "Hàng công chắc chắn sẽ mạnh lên và hy vọng sẽ có nhiều bàn thắng bởi Son".

Ở tứ kết, Nam Định gặp Đà Nẵng.

Đội hình xuất phát

Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Kevin Pham Ba, Văn Kiên, Văn Công, Ngọc Sơn, A Mít, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son. Long An: Văn Hưng, Anh Tài, Phúc Thịnh, Hoàng Mỹ, Thanh Hải, Minh Nghĩa, Tài Lộc, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn.

Đức Đồng