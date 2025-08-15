Năm cuối ngành IT muốn bỏ học nhưng tiếc trăm triệu đồng học phí

Bước sang năm thứ tư, tôi thấy mình đã đi quá xa để làm lại. Nhưng dù ra trường, nhận lương cao tôi cũng thấy không hứng thú.

Tôi hiện là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin của một trường đại học. Tiếc thay, mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng tôi không hợp với ngành này.



Tất cả bắt nguồn từ vài ngày trước, đứa em của tôi là sinh viên năm nhất, cũng học Công nghệ Thông tin, nhưng tại một trường cao đẳng, quyết định bỏ học.

Theo giải thích, em tôi chỉ đơn giản là muốn chọn ngành học nó yêu thích, ở đây là Quản trị Kinh doanh, thay vì phải chọn theo ý kiến bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

Đứa em của tôi cũng giải thích là sau khi học được một thời gian, nó không thích ngành học hiện tại của bản thân, nên chọn làm lại từ đầu, thậm chí sẵn sàng rời khỏi nhà và mở một quán trà sữa chỉ để giúp cho mục tiêu đó.



Cả hai cũng biết là tôi cũng không ưa gì ngành nghề này, nhưng không giống em ấy, tôi đã dành ba năm học tập mất rồi, có thể nói là đã đi quá xa để làm lại. Nếu tôi quyết định bỏ học giống nó, thì chẳng khác nào phủ định hàng trăm triệu đồng gia đình tôi đã bỏ ra cho tôi đi học?

Nhưng mặt khác, làm việc trong một ngành bản thân không thấy hứng thú sẽ chỉ khiến bản thân mệt mỏi và đau khổ, kể cả khi mức lương có được tính bằng nghìn USD đi nữa.



Mong các bạn đọc tư vấn giúp và xin cảm ơn.

Nguyễn Hữu Thịnh