Nam chính 'Goodfellas' qua đời

Tài tử Ray Liotta - đóng chính "Goodfellas" của đạo diễn Martin Scorsese - qua đời ở tuổi 67.

Ngày 26/5, theo Deadline, nam diễn viên mất trong giấc ngủ khi đến Cộng hòa Dominica quay phim mới Dangerous Waters. Êkíp không tiết lộ chi tiết về cái chết của ông. Liotta có con gái Karsen với vợ cũ Michelle Grace. Trước khi qua đời, ông đính hôn bạn gái Jacy Nittolo và đang lên kế hoạch làm đám cưới.

Nam diễn viên Ray Liotta - nổi tiếng với vai Henry Hill trong "Goodfellas" của đạo diễn Martin Scorsese. Ảnh: AP

Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ tưởng nhớ Ray Liotta trên mạng xã hội. Jamie Lee Curtis viết: "Các vai diễn thể hiện ông ấy là một con người tài năng và nhân hậu. Thật đau buồn khi nghe tin!". Tài tử Kevin Costner vinh danh đồng nghiệp cũ trên tờ Variety: "Dù có một sự nghiệp lẫy lừng, Liotta mãi là chàng Shoeless Joe Jackson (phim Field of Dreams ) trong lòng tôi. Chúa đã cho chúng tôi khoảnh khắc tỏa sáng đó. Bây giờ, Chúa đã đón ông ấy".

Ray Liotta sinh tháng 12/1954 tại New Jersey, Mỹ nhưng bị cha mẹ bỏ rơi và được một doanh nhân nhận nuôi. Ông nổi tiếng cuối thể kỷ 20 tại Hollywood với dòng phim hành động, hình sự. Liotta ghi dấu ấn đầu tiên trong làng điện ảnh với nhân vật Ray Sinclair in Something Wild (1986), vai diễn giúp ông nhận đề cử Quả Cầu Vàng. Sau đó, tài tử hóa thân Joe Jackson trong Field of Dreams (1989), bộ phim nổi tiếng về môn thể thao bóng chày.

Năm 1990, ông đóng chính Goodfellas - được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kiệt tác của Hollywood, đặc biệt trong dòng phim băng đảng. Tác phẩm nhận sáu đề cử Oscar và được Thư viện Quốc hội Mỹ xếp hạng bảo tồn năm 2000. Một số dự án phim nổi bật khác của Liotta gồm Cop Land (1997), Hannibal (2001), Blow (2001), John Q (2002), Identity (2003), Observe and Report (2009), Killing Them Softly (2012).

Trích đoạn "Goodfellas" Trích đoạn "Goodfellas", cảnh Henry Hill (Ray Liotta) đưa bạn gái mới quen đi chơi hộp đêm Copacabana trong "Goodfellas" - phân đoạn được tờ Screenrant đánh giá kinh điển. Video: Warner Bros

Đạt Phan (theo Deadline, Variety)