Nam Anh Excellence Awards trao học bổng du học Mỹ đến 100%

Với tổng giá trị học bổng đến hàng tỷ đồng, cuộc thi giúp học sinh Việt chạm gần hơn giấc mơ du học Mỹ.

Công ty tư vấn du học Nam Anh Scholarships phối hợp các trường đối tác tại Mỹ triển khai cuộc thi Nam Anh Excellence Awards, hướng đến mục tiêu giúp các học sinh tài năng tiếp cận nền giáo dục Mỹ với chi phí phù hợp. Cuộc thi diễn ra đến hết ngày 3/3/2026. Đối tượng tham gia là học sinh từ lớp 7 đến sinh viên năm hai tại Việt Nam, có GPA 8.0 trở lên và khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.

Hơn 18 năm hoạt động ở lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và tư vấn du học, Nam Anh Scholarships theo đuổi mục tiêu "Changing Lives - thay đổi cuộc đời qua giáo dục". Đơn vị cho biết cuộc thi như cột mốc mới, nhằm mở rộng cơ hội học tập tại Mỹ cho học sinh trong nước thông qua mô hình học bổng đồng hành toàn diện.

Theo đó, thí sinh có cơ hội nhận học bổng từ 70% đến 100% học phí cùng 40% phí ăn ở tại các trường trung học và đại học đối tác. "Đây là nhóm học bổng độc quyền thuộc hệ thống Nam Anh, chỉ dành cho học sinh Việt Nam đăng ký thông qua chương trình", đại diện cho đơn vị cho biết.

Thầy Nguyên Đỗ, Thạc sĩ ĐH Johns Hopkins University chia sẻ với phụ huynh, học sinh về chương trình học bổng Nam Anh Excellence Awards. Ảnh: Nam Anh Scholarships

Bên cạnh học bổng, học sinh còn được hỗ trợ tư vấn miễn phí về hồ sơ, luyện phỏng vấn, chuẩn bị giấy tờ và đồng hành trong quá trình xin visa du học Mỹ. Khi nhập học, các em tiếp tục được hướng dẫn trong giai đoạn hòa nhập môi trường mới.

Quy trình tuyển chọn

Nam Anh Excellence Awards áp dụng quy trình tuyển chọn nhiều vòng, nhằm đánh giá toàn diện năng lực và tiềm năng phát triển của thí sinh. Cụ thể:

Vòng 1: Nộp hồ sơ học thuật và bài luận cá nhân.

Vòng 2: Trình bày video presentation để thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng truyền đạt.

Vòng 3: Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm với đại diện các trường và Nam Anh Education.

Hạn nộp hồ sơ cho chương trình học bổng là 26/1/2026, công bố kết quả học bổng ngày 3/3/2026.

Đơn vị cho biết mô hình tuyển chọn này giúp học sinh ngoài đạt học bổng còn tích lũy các kỹ năng tư duy, trình bày, phản biện, những yếu tố quan trọng khi học tập tại môi trường quốc tế.

Các gói học bổng Nam Anh Excellence Awards

Năm nay, chương trình cung cấp nhiều suất học bổng giá trị tại các trường đối tác. Cụ thể, Washington Academy có 3 suất, mỗi suất trị giá 37.050 USD một năm, học sinh chỉ cần chi trả 15.750 USD; Greenville University 3 suất, trị giá 26.598 USD một năm, chi phí còn lại 16.850 USD. Maur Hill - Mount Academy trao một suất trị giá 25.000 USD một năm, Saint Stanislaus một suất trị giá 37.300 USD một năm, với chi phí còn lại lần lượt 16.565 USD và 21.700 USD. Saint George's School có một suất trị giá 27.000 USD một năm, học sinh đóng 28.650 USD.

Theo Nam Anh Scholarships, đây là các trường THPT nội trú danh tiếng với tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học top tại Mỹ ở mức cao. Học sinh có cơ hội học tập trong môi trường quốc tế, phát triển kỹ năng học thuật và định hướng nghề nghiệp từ sớm.

Chương trình học bổng Excellence Awards có sự tham gia của nhiều đối tác.

Nam Anh Scholarships là một trong những đơn vị tư vấn du học Mỹ lâu năm tại Việt Nam, với hơn 18 năm kinh nghiệm đồng hành cùng hàng nghìn học sinh sang Mỹ học tập mỗi năm. Nhiều học sinh của Nam Anh đã nhận học bổng và theo học tại các trường THPT, đại học uy tín, trong đó có những trường đại học top đầu. Đơn vị hiện đại diện tuyển sinh và xúc tiến học bổng cho hơn 100 tổ chức giáo dục tại Mỹ, bao gồm các trường phổ thông nội trú, đại học công lập và tư thục.

Tại Việt Nam, Nam Anh Scholarships có 4 văn phòng tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng, với đội ngũ tư vấn viên, cố vấn học thuật và chuyên gia giáo dục giàu kinh nghiệm. Mỗi học sinh đều được thiết kế lộ trình riêng, phù hợp năng lực học tập, tài chính gia đình và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Thế Đan