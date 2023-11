Năm 2025 sẽ tính sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân sẽ được xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, theo đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội.

Thông tin này được ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách, cho biết tại họp báo kỳ họp 6, sáng 29/11.

Theo ông, các nội dung đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được tính toán cân nhắc từ đầu nhiệm kỳ. Việc Luật Thuế thu nhập cá nhân được xếp vào chương trình năm 2025 xem xét là bình thường, đúng lộ trình.

Ông nói thêm bản thân cũng "rất sốt ruột, cần sửa càng sớm càng tốt khi nhiều chính sách thuế bất cập, trong đó có thuế thu nhập cá nhân", nhưng xét lại tổng thể thì "việc này tới nay chưa khả thi".

Ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách trả lời tại họp báo kỳ họp 6, sáng 29/11. Ảnh: Ngọc Thành

Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách chia sẻ thêm, các nội dung chỉnh sửa, hoàn thiện pháp luật về thuế nhiều, không thể hoàn thiện tất cả trong một năm, nên cần chia nhỏ để đủ thời gian thực hiện. Chưa kể, mỗi dự án luật đều phải tuân theo trình tự, quy trình làm luật chặt chẽ.

Trong thời gian chưa sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, đại diện Ủy ban Tài chính ngân sách cho hay, nhiều chính sách thuế khác như thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý để Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, trình Quốc hội vào năm 2024.

Trước đó, tại phiên thảo luận ngân sách hôm 2/11, ông Trần Văn Lâm góp ý, các quy định trong thuế thu nhập cá nhân như khởi điểm thu nhập chịu thuế, mức chiết trừ gia cảnh đã lạc hậu cả chục năm.

Giảm trừ gia cảnh được coi là một trong những bất cập trong tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cũng thừa nhận điều này và nói sẽ tăng mức này khi sửa luật. Hiện, mức này cho cá nhân người nộp thuế là 11 triệu và giảm trừ mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu, duy trì từ tháng 7/2020. Trong đó, 11 triệu được cơ quan thuế xác định bằng "mức chi tiêu đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của một người", còn 4,4 triệu xác định bằng 40% so với giảm trừ của bản thân người nộp thuế.

Thuế thu nhập cá nhân gồm thuế từ người làm công ăn lương (chiếm chủ yếu) và thuế thu nhập từ cá nhân kinh doanh. Đây là một trong ba sắc thuế trụ cột, đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước, bên cạnh thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng.

Số liệu của Bộ Tài chính tới hết quý III cho thấy, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân thấp hơn 7.200 tỷ so với cùng kỳ năm trước, giảm 6%. Nếu so với kế hoạch cả năm, tiến độ thu sắc thuế này đạt hơn 78% dự toán. Đây là lần đầu trong chục năm qua, thuế thu nhập cá nhân 9 tháng tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2022 do kinh tế khó khăn, thu nhập người làm công ăn lương giảm.

Anh Minh