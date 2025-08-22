Nai đột biến với chi chít 'bong bóng thịt' xuất hiện ở Mỹ

Nỗi lo dịch bệnh đang lan khắp nước Mỹ khi người dân bắt gặp những con nai mang trên mình các khối u giống bướu thịt.

Theo giới chức quản lý động vật hoang dã, đây là biểu hiện của bệnh u sợi bì trên nai (còn được gọi là mụn cóc trên nai), do virus lây truyền giữa các cá thể. Các chuyên gia cảnh báo rằng tình trạng này đang lây lan nhanh chóng trong mùa hè.

"U nhú thường xuất hiện nhiều nhất vào cuối mùa hè và kéo dài đến mùa thu, có thể là do hoạt động của côn trùng tăng lên vào thời điểm này trong năm", đại diện Sở Cá và Động vật hoang dã Washington cho biết, hôm 21/8.

Virus gây bệnh chủ yếu lây lan qua các loài côn trùng mang mầm bệnh như muỗi và ve, chúng truyền máu từ nai bị nhiễm sang các cá thể khỏe mạnh. Vì những loài côn trùng này sinh sôi nảy nở mạnh trong thời tiết ấm, người dân Mỹ được khuyến cáo sẽ thấy nhiều trường hợp mắc bệnh hơn ở bất cứ nơi nào nai sinh sống.

Năm nay, Mỹ cũng ghi nhận những trường hợp thỏ và sóc đột biến với những vết loét, khối u tương tự trên cơ thể. Đây là các virus đặc thù cho từng loài. Virus ở nai không lây sang người hay các loài động vật khác.

Một con nai đột biến được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Reddit

Những mụn cóc trên nai nhỏ bằng hạt đậu, nhưng cũng có thể lớn bằng quả bóng. Chúng thường có màu xám, đen hoặc giống màu da thịt và không có lông. Dù côn trùng được xem là nguyên nhân chính gây bệnh, việc nai tiếp xúc trực tiếp với các mụn cóc này cũng có thể làm lây nhiễm. Tiến sĩ Kristin Mansfield, một bác sĩ thú y động vật hoang dã, cho biết virus có thể lây lan khi nai dùng chung nơi ăn uống, chỗ ngủ hoặc cọ xát vào cùng một cái cây.

May mắn là bệnh này hiếm khi gây chết nai, bà Kristin cho hay. Hệ miễn dịch của chúng thường đủ mạnh để chống lại virus, và các mụn cóc sẽ tự xẹp đi rồi biến mất sau vài tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nếu các khối u quá to hoặc bị nhiễm khuẩn, chúng có thể cản trở tầm nhìn hoặc khiến nai khó khăn khi ăn uống.

Các chuyên gia y tế cho biết người Mỹ nên chuẩn bị tinh thần cho việc các dịch bệnh tương tự sẽ tiếp tục lây lan khi nhiệt độ ấm lên trong nhiều tháng hơn trong năm. Tiến sĩ Omer Awan, Trường Y Đại học Maryland, giải thích rằng biến đổi khí hậu đã cho phép muỗi và ve sống lâu hơn và lây lan đến những khu vực mà chúng thường không sinh sống. Ông lấy ví dụ về bệnh Lyme, một căn bệnh mà nai có thể mang mầm bệnh và lây sang người qua ve. "Chúng ta đang bắt đầu thấy nó ở những khu vực mà trước đây chúng ta chưa từng thấy, như miền nam Canada hay các bang phía bắc ở Bờ Đông", ông cho hay.

Mỹ Ý (Theo Daily Mail, US Sun)