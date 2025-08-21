Sóc 'thây ma' với các vết loét rỉ dịch xuất hiện ở Mỹ

Người dân Mỹ và Canada hoang mang khi nhiều con sóc xuất hiện trong vườn nhà với cơ thể chi chít khối u, khiến chúng trông như những "zombie".

Nhiều người dân ở các bang của Mỹ như Maine, cùng một số khu vực của Canada, đã đăng hình ảnh, video về những con sóc có hình dạng dị thường trên mạng xã hội Reddit, X.

Những bức ảnh này cho thấy nhiều con sóc xám với các mảng lông rụng, vết loét rỉ dịch và hàng loạt khối u giống mụn cóc đầy mủ trên đầu, chân tay. Hiện tượng này xuất hiện từ giữa năm 2023 nhưng số lượng ghi nhận đã tăng vọt vào mùa hè năm nay.

Một người dùng Reddit chia sẻ vào ngày 31/7 sau khi phát hiện một con sóc xám có khối u trên miệng. "Lúc đầu tôi nghĩ nó đang ăn gì đó, nhưng sau đó mới nhận ra khối u đang ở trên mặt nó", người này kể.

Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết những con vật này có thể đang mắc bệnh xơ hóa sóc (fibromatosis), một bệnh da do virus leporipoxvirus gây ra. Virus này lây lan qua tiếp xúc trực tiếp giữa sóc bị nhiễm và sóc khỏe mạnh qua vết thương hở hoặc nước bọt. Mặc dù có vẻ ngoài đáng sợ, những con sóc thường có thể tự khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng, các khối u có thể lan vào nội tạng và gây tử vong.

Những con sóc mang khối u giống mụn cóc chứa đầy mủ. Ảnh: Wild Things Sanctuary NY

Shevenell Webb, Sở Thủy sản và Động vật hoang dã nội địa Maine, trấn an người dân không cần lo lắng vì loài sóc này không đe dọa đến con người, vật nuôi hay chim chóc.

Tuy nhiên, việc cho chim ăn vô tình có thể làm lây lan bệnh. Động vật nhiễm bệnh có thể để lại virus trên thức ăn, khiến những con sóc khác tiếp xúc với mầm bệnh.

"Thật không may, bạn có thể vô tình thu hút nhiều con sóc đến máng ăn và làm tăng nguy cơ lây nhiễm nếu một con bị bệnh", bà Webb cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo mọi người không nên cố gắng bắt hay can thiệp vào những con vật này. Bà Webb nhấn mạnh đây là một bệnh tự nhiên và những khối u thường biến mất trong vòng 4-8 tuần.

Trước đó, sự xuất hiện ngày càng nhiều của những con thỏ hoang mọc các khối u kỳ dị như sừng trên đầu tại các công viên ở Colorado đang khiến công chúng Mỹ "sốc", với những bức ảnh "thỏ quỷ" lan nhanh trên mạng xã hội.

Theo Cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW), đây là những cá thể thỏ nhiễm virus u nhú Shope (CRPV). Loại virus này gây ra các nốt u lành tính trên cơ thể thỏ hoang, chủ yếu là phần mặt, và dần phát triển thành các hình thù kỳ lạ như sừng hoặc xúc tu.

Mỹ Ý (Theo NYPost)