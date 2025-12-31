Nadal từ chối làm HLV của Alcaraz

Huyền thoại Rafael Nadal bác bỏ khả năng trở thành HLV của Carlos Alcaraz sau khi tay vợt số một thế giới chia tay Juan Carlos Ferrero.

"Tôi không muốn phải di chuyển liên tục. Đó là yêu cầu khi làm HLV, và vào lúc này, tôi thấy điều đó không phù hợp với tôi", Nadal trả lời phỏng vấn tờ AS ngày 30/12. "Tương lai khó nói trước, vì những gì cảm nhận hôm nay có thể sẽ không đúng nữa. Nhưng hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống".

Chia sẻ của Nadal dập tắt đồn đoán về viễn cảnh gần anh sẽ làm thầy Alcaraz. Trước đó, Carlitos đã chấm dứt hợp tác với Ferrero, người gắn bó với anh từ 2019 và góp công mang về sáu Grand Slam, trong đó có Roland Garros và Mỹ Mở rộng năm nay. Hiện Alcaraz còn một HLV là Samuel Lopez.

Nadal (trái) và Alcaraz khi đánh đôi cùng nhau tại Olympic Paris hồi tháng 7/2024, trên sân Philippe Chatrier. Ảnh: Reuters

Nadal chưa muốn làm HLV nhưng khẳng định sẵn sàng đảm nhận vai trò đội trưởng tuyển Davis Cup Tây Ban Nha: "Tôi mới giải nghệ, còn quá sớm nghĩ về điều đó. Có thể chưa phải lúc phù hợp để bàn về chuyện này, nhưng tôi nghĩ mình sẽ thích thú nếu trở thành đội trưởng Davis Cup một ngày nào đó".

Nadal giải nghệ hơn một năm trước, để lại di sản đồ sộ với 22 danh hiệu Grand Slam. Sau tiền bối 39 tuổi, Alcaraz là tay vợt Tây Ban Nha sáng giá được kỳ vọng tiếp bước con đường huyền thoại đàn anh đã đi, nhờ tài năng thiên bẩm cùng phong cách chơi quyết liệt, bền bỉ có nhiều nét tương đồng. Tuy vậy, Nadal lại cho rằng anh và Alcaraz, cũng như Jannik Sinner, là những mẫu tay vợt khác hẳn nhau.

"Họ sở hữu phong cách hoàn toàn khác tôi trước đây. Carlos chơi ngẫu hứng. Cậu ấy có thể mắc nhiều lỗi, nhưng bù lại là khả năng tung những cú đánh siêu việt. Đôi khi cậu ấy không theo chiến thuật nào cụ thể, và điều ấy giúp Carlos khó lường và thú vị hơn với người xem", Nadal nhận xét về Alcaraz. "Carlos có lúc mất tập trung hoặc chơi dưới sức, nhưng thực tế cho thấy cô ấy vẫn duy trì kết quả tốt thường xuyên, thể hiện qua một năm thành công".

Về phía Sinner, Nadal ấn tượng về khả năng duy trì sự ổn định: "Jannik thi đấu với ý đồ rõ ràng, đường lối cụ thể hơn. Cậu ấy luôn giữ sự tập trung và cực kỳ kiên nhẫn trong kế hoạch chơi của mình. Đó là lý do vì sao Jannik vô cùng ổn định, vững vàng và thường thua rất ít game trong mỗi trận".

Vy Anh