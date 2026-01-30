Na Uy bỏ qua HIMARS, chi hai tỷ USD mua pháo Hàn Quốc

Na Uy thông báo sẽ đầu tư 2 tỷ USD để mua pháo phản lực K239 Chunmoo do Hàn Quốc phát triển, thay vì chọn tổ hợp HIMARS của Mỹ.

Chính phủ Na Uy ngày 29/1 công bố quyết định chọn công ty quốc phòng Hanwha của Hàn Quốc làm "nhà cung cấp hệ thống hỏa lực chính xác tầm xa phóng từ mặt đất đời mới" cho quân đội.

Nước này sẽ chi 19 tỷ krone (2 tỷ USD) để mua 16 xe phóng và "lượng lớn tên lửa", bao gồm ba biến thể với các tầm bắn khác nhau, trong đó có phiên bản bắn trúng được mục tiêu ở cách 500 km. "Đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho lục quân", Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik cho biết.

Giới chức Na Uy nhấn mạnh trong các hồ sơ dự thầu, chỉ pháo phản lực K239 Chunmoo của Hanwha đáp ứng mọi yêu cầu về hiệu suất, tốc độ chuyển giao, chi phí và khả năng tích hợp đầy đủ.

Xe phóng thuộc tổ hợp pháo phản lực K239 Chunmoo của Hàn Quốc hồi năm 2019. Ảnh: Korea Times

"Vũ khí Hàn Quốc sẽ được bàn giao nhanh và hợp lý hơn so với các phương án khác. Hanwha sẽ cung cấp các xe bệ phóng cùng tài liệu huấn luyện vào năm 2028-2029, còn tên lửa sẽ được bàn giao trong năm 2030-2031", thông báo có đoạn.

Trong số đối thủ cạnh tranh với Hanwha có tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất pháo phản lực HIMARS. Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8/2024 thông báo phê duyệt thương vụ vũ khí tiềm năng trị giá 580 triệu USD để cung cấp 16 tổ hợp HIMARS và thiết bị liên quan cho Na Uy, nhưng điều này không đồng nghĩa hợp đồng đã được ký.

Hanwha năm ngoái ký thỏa thuận với công ty quốc phòng Ba Lan WB Electronics để thành lập liên doanh sản xuất tên lửa ở quốc gia Đông Âu, trong đó có đạn dành cho pháo phản lực Chunmoo, qua đó có thể đẩy nhanh tốc độ chuyển giao cho các nước châu Âu.

Thông tin đánh dấu thay đổi lớn trong chính sách mua sắm quốc phòng của Na Uy, do quốc gia Bắc Âu từ trước đến nay vốn phụ thuộc rất nhiều vào các tập đoàn vũ khí ở châu Âu và Mỹ.

Pháo phản lực K239 Chunmoo được Hàn Quốc phát triển từ năm 2013 và đưa vào biên chế năm 2015, thay thế các tổ hợp K136 Kooryong đời cũ.

Xe chiến đấu được trang bị hai cụm ống phóng với khả năng khai hỏa nhiều loại tên lửa và rocket, trong đó mỗi cụm chứa được 6 rocket dẫn đường CGR-080 tầm bắn 80 km hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật CTM-290 có tầm bay 290 km.

CGR-080 và CTM-290 đều sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp định vị vệ tinh GPS, được quảng cáo là có vòng tròn sai số dưới 10 m, mang lại khả năng tập kích sâu và chính xác tương tự dòng tên lửa đạn đạo ATACMS của HIMARS. Thông tin cụ thể về tên lửa tầm bắn 500 km của Chunmoo chưa được công bố.

Phạm Giang (Theo Reuters, Breaking Defense)