Na Uy bị châm chọc vì ăn mừng vé World Cup 2026

Bình luận viên nổi tiếng Thụy Điển, Olof Lundh cảm thấy "nực cười" trước việc quốc gia láng giềng Na Uy ăn mừng tấm vé dự World Cup 2026.

Tối 16/11, Na Uy đại thắng 4-1 trên đất Italy, để giành vé đến VCK bóng đá thế giới ở Bắc - Trung Mỹ.

Một ngày sau, họ trở lại thủ đô Oslo và được tiếp đón như những người hùng. Sau khi dự lễ mừng công cùng Thủ tướng Jonas Gahr Store, Bộ trưởng văn hóa Lubna Jeffrey và Thị trưởng Oslo Anne Lindboe, đội tuyển ra ban công tòa thị chính chung vui với khoảng 50.000 CĐV. Tại đây, họ cùng hòa nhịp hát bài "Tất cả vì Na Uy", bài hát chính thức của đội tuyển nước này kể từ World Cup 1994.

Kết thúc phần giao lưu, Erling Haaland cùng đồng đội tới một quán bar nổi tiếng tại Oslo, nơi cũng có không gian dành cho CĐV, để ăn mừng.

Haaland (thứ hai từ phải sang) mừng chiến thắng cùng các đồng đội tại thủ đô Oslo, Na Uy tối 17/11. Ảnh: VG

Na Uy sẽ dự World Cup lần đầu tiên sau 28 năm. Trong lịch sử hơn một thế kỷ, họ mới chỉ góp mặt ba lần vào năm 1938, 1994 và 1998.

Tuy nhiên, bình luận viên bóng đá của đất nước láng giềng Thụy Điển, Olof Lundh không có cái nhìn thiện cảm. Ông dùng hai từ "đáng thương" và "thảm hại" để nói về lễ ăn mừng của Na Uy.

"Dù có một vòng loại vô cùng ấn tượng, Na Uy mới chỉ giành vé tham dự", Lundh nói thêm. "Họ chưa thể hiện được gì tại World Cup. Tôi không hiểu sao họ lại tập hợp cả đội tuyển để chia vui. Điều đó chỉ nên được thực hiện khi bạn trở về từ World Cup với một tấm huy chương hoặc một thành tựu lớn".

Quan điểm của Lundh lập tức bị đáp trả. HLV Stale Solbakken cho rằng Na Uy vừa giành vé dự World Cup sau gần 30 năm nên ăn mừng một chút là hợp lý. Ông cũng nhắc Lundh và tuyển Thụy Điển nên tập trung nhiều hơn cho giai đoạn play-off tranh vé vớt.

Bình luận viên Lars Tjaernas thì đặt câu hỏi từ khi nào việc ăn mừng trở nên sai trái. Ông cho rằng nếu không có những lễ ăn mừng như của Na Uy, bóng đá sẽ giảm giá trị và sự hấp dẫn. Ông cũng chỉ trích Lundh về việc chạnh lòng và châm chọc khi thấy đội tuyển láng giềng thành công.

Olaf Tufte, cựu VĐV chèo thuyền hai lần vô địch thế giới và Olympic, cũng ủng hộ Na Uy: "Các chàng trai của chúng ta đã đạt được một cột mốc đáng nhớ. Họ nên ăn mừng và cảm ơn tất cả những người đã cổ vũ. Điều này hoàn toàn thích hợp".

Ở Bắc Âu, Thụy Điển thành công hơn Na Uy và Phần Lan về bóng đá. Họ từng sản sinh ra nhiều ngôi sao như Nils Liedholm, Kennet Andersson, Martin Dahlin, Tomas Brolin, Henrik Larsson và Zlatan Ibrahimovic, từng dự 12 World Cup, trong đó vào chung kết năm 1958, về thứ ba năm 1950, 1994. Trong lần tham dự gần nhất vào năm 2018, họ chỉ dừng bước trước Anh ở tứ kết.

Tuy nhiên, bốn năm gần đây Thụy Điển xuống dốc không phanh. Ở vòng loại World Cup 2022 và Euro 2024, họ đều thất bại nặng nề và đang đối mặt nguy cơ không được dự World Cup 2026 dù có những ngôi sao như Alexander Isak hay Viktor Gyokeres. Ở bảng B vòng loại châu Âu vừa qua, Thụy Điển không thắng trận nào (hòa hai, thua bốn), xếp cuối sau Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia. Họ giành suất đá play-off tranh vé vớt nhờ thành tích ở Nations League.

