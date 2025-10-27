Myra Trần: Thất bại ở The Voice Mỹ không phải bước thụt lùi

Myra Trần cho biết ghi nhớ lời khuyên "thua cuộc là bài học trưởng thành" của rapper Snoop Dogg khi cô bị các giám khảo loại khỏi The Voice Mỹ.

Đầu tháng 10, Myra Trần xuất hiện tại vòng Giấu mặt của The Voice Mỹ, dự thi với ca khúc Symphony nhưng không được huấn luyện viên nào chọn. Dù thế, tiết mục của cô gây chú ý với khán giả. Dịp này, ca sĩ nói về trải nghiệm tại cuộc thi, chặng đường 10 năm làm nghề.

Myra Trần nói về trải nghiệm thi The Voice Mỹ Myra Trần, 26 tuổi, trả lời phỏng vấn về trải nghiệm thi The Voice Mỹ. Video: Tuấn Việt

- Tham gia The Voice Mỹ sau sáu năm "gây bão" tại America Idol, chị có trải nghiệm gì?

- Chặng đường tại The Voice ngắn ngủi nhưng tôi trân trọng và biết ơn. Khi nhận kết quả, tôi đã khóc, không phải vì buồn hay thất vọng, cũng không xem đó là thất bại. Điều tôi tìm kiếm là cơ hội cất tiếng hát trên sân khấu mình mơ ước từ lúc nhỏ. Khi làm được, tôi mãn nguyện.

Từ America Idol đến The Voice, tôi có sự trưởng thành nhất định. Điểm khác biệt giữa hai cuộc thi nằm ở format, định hướng âm nhạc nhưng giống nhau về tính khắc nghiệt. Qua mỗi sân chơi, tôi ấn tượng với tư duy âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế, cách họ vận hành một hệ thống chuyên nghiệp, từ khâu chọn bài, tổ chức cho đến việc định hướng. Mọi thứ đều được thực hiện chặt chẽ và đầy cảm hứng.

Chẳng hạn, ở The Voice, tôi chứng kiến thí sinh giỏi không kém ca sĩ đã làm nghề nhiều năm. Khả năng xử lý bài hát của họ rất linh hoạt, nhất là quãng cao, cách chạy nốt hoặc làm chủ sân khấu. Tôi phải học hỏi họ ở những điểm đó.

Myra Trần hát live một đoạn trong ca khúc "Symphony" Myra Trần hát live một đoạn trong ca khúc Symphony tại cuộc phỏng vấn.

- Chị nói gì trước ý kiến cho rằng chị "gào to khoe giọng" hơn là thể hiện được nội lực, cảm xúc qua tiết mục?

- Đứng trên một sân khấu lớn như The Voice, tôi hồi hộp nên một vài nốt, cách kiểm soát âm thanh chưa hoàn hảo như mong đợi. Màn trình diễn cũng bị cắt khá nhiều khi lên sóng nên khán giả chưa nghe được hết các phần tôi đặt cảm xúc. Ngoài ra, cách phát âm của tôi không tự nhiên như người bản xứ.

Dù thế, tôi thấy phần trình diễn phản ánh đúng theo những gì đã tập luyện trước đó. Nếu có cơ hội làm lại, tôi vẫn chọn Symphony nhưng sẽ hát bằng cảm xúc tinh tế, kiểm soát kỹ thuật tốt hơn.

Tôi trân trọng các nhận xét, góp ý của khán giả. Nếu ai đó cho rằng đây là bước thụt lùi hoặc Myra Trần tạo nên thất vọng sau phần thi vừa qua, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không xem đó là chỉ trích mà là lời nhắc để mình tiếp tục hoàn thiện. Kết quả chưa như mong đợi nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

- Các nhận xét của huấn luyện viên Mỹ khiến chị nhìn lại điểm yếu nào trong giọng hát, phong cách trình diễn?

- Tôi nhận ra rằng việc chọn bài hát, phong cách biểu diễn phù hợp là vô cùng quan trọng. Không phải cái gì chói sáng cũng là đẹp nhất. Đôi khi, điều phù hợp nhất vào thời điểm đó mới là cách khiến mình ghi điểm.

Tôi nhớ mãi cái ôm của chú Snoop Dogg cùng câu nói: "Không phải lúc nào chiến thắng cũng là điều quan trọng nhất. Có những khi chữ "L" không có nghĩa là 'lost' (thua cuộc) mà là 'lesson' (bài học)".

Tôi học được ở các huấn luyện viên một điều: dù bạn ở đâu, đến từ nền văn hóa nào, điều chinh phục khán giả luôn là sự chân thành, cảm xúc thật trong âm nhạc.

Myra Trần được rapper đình đám ôm động viên sau khi bị loại khỏi cuộc thi. Ảnh: The Voice Mỹ

- Trong chặng đường làm nghề, bài học lớn nhất chị rút ra là gì?

- Tôi trân trọng giai đoạn đẹp đẽ lẫn lúc chưa hoàn hảo. Tôi thường nói vui rằng mình có một hộp đen huyền bí - nơi cất giữ ký ức vui, buồn. Khi nhìn lại, tôi không nuối tiếc, chỉ thấy biết ơn. Mỗi trải nghiệm đều giúp tôi nhìn nhận mọi thứ rõ ràng. Có lúc tôi rơi nước mắt nhưng hiểu khoảnh khắc ấy dạy mình nhìn cuộc đời bớt tô vẽ hay bay bổng.

Có giai đoạn tôi rơi vào trạng thái mất cảm hứng làm nghề, nhất là sau khi tham gia America Idol. Lúc đó, tôi nghĩ nếu không nhanh chóng có hit sẽ chuyển hướng làm y tá. Nhờ sự kiên trì, cái duyên trong âm nhạc, tôi vẫn theo đuổi giấc mơ đến nay. Có nhiều bài tôi từng hát như đang kể chính câu chuyện của bản thân, nói lên điều chưa từng thổ lộ. Nhờ đó, khán giả đồng cảm với mình hơn.

Trước đây, tôi nghĩ chỉ cần cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại điều tương tự. Nhưng rồi, tôi nhận ra như thế vẫn chưa đủ mà cần đi kèm với trí tuệ nữa. Việc giữ cho bản thân sự sáng suốt, chín chắn trong cách ứng xử rất quan trọng để không gây ra hiểu nhầm hoặc vô tình tạo khoảng cách với công chúng.

Mỗi lần vượt qua khó khăn, được nghe tiếng vỗ tay của khán giả, thấy ánh đèn sân khấu rọi xuống, tôi lại nhắc mình rằng đó là một ân huệ. Khán giả bây giờ rất tinh tế, luôn nhận ra điều gì là thật lòng.

- Sau "Ca sĩ mặt nạ", vì sao có giai đoạn chị chững lại với nghề?

- Sau chương trình, tôi chạy show có lúc quên ăn quên ngủ. Thời gian sau đó, tôi vẫn đều đặn ra nhạc. Vài tháng qua, tôi ít xuất hiện hơn vì tập trung ghi hình cho The Voice Mỹ.

Tôi nghĩ rằng nghệ sĩ cần khoảng dừng hoặc tĩnh lại. Việc này giống như một chiếc xe đang lao nhanh, nếu không biết phanh lại để bảo trì hoặc sửa chữa thì rất dễ quá tải, bị mất phương hướng. Tôi thường dành khoảng nghỉ để học hỏi, nạp năng lượng mới. Tôi học thêm sáng tác, luyện thanh, rèn kỹ năng biểu diễn, tìm hiểu ngoại ngữ mới để giúp cảm thụ nhạc tốt hơn. Tôi không để cho bản thân rảnh rỗi một ngày nào.

Ca sĩ trên sân khấu âm nhạc hồi giữa năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị thấy bản thân hiện tại có gì thay đổi so với 10 năm trước khi mới vào nghề?

- Tôi học cách ăn nói cẩn trọng, cư xử điềm tĩnh và quan trọng là biết tôn trọng bản thân. Trước đây, có lúc tôi bận rộn đến mức quên chăm sóc mình, chỉ lao về phía trước với mục tiêu làm nhạc, ra sản phẩm. Sau một thời gian, khi bác sĩ cảnh báo về tình trạng sức khỏe, tôi mới dừng lại để hồi phục, cân bằng.

Hiện tôi chú trọng ăn uống lành mạnh, tập cardio, đọc sách, xem các chương trình âm nhạc quốc tế để thư giãn. Với sân khấu và khán giả, tôi giữ tinh thần tôn trọng và hết mình. Tôi cân nhắc trong việc chọn dự án phù hợp. Điều quý giá nhất tôi nhận lại là tình cảm của khán giả, sự đồng hành của gia đình. Họ là lý do để tôi tiếp tục chạy nhưng là chạy bền, không còn vội vàng.

Myra Trần ở tuổi 26. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Kế hoạch của chị thời gian tới?

- Tôi sẽ ra mắt một số sản phẩm kết hợp nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, Phạm Hải Âu - những người tôi mong muốn làm việc chung từ lâu.

Tôi từng có giai đoạn thay đổi hình ảnh, xuất hiện với màn trình diễn sôi động, vũ đạo sexy, như dự án Môi chạm môi. Với tôi, đây là lựa chọn có chủ đích để khán giả thấy sự đa dạng, có thể biến hóa. Tuy vậy, tôi vẫn dành tình yêu cho ballad bởi qua thể loại này mới bộc lộ hết những gì sâu nhất trong tâm hồn.

Tôi muốn hát không phải khoe giọng mà để kể chuyện với khán giả. Qua các dự án sắp tới, tôi mong mọi người thấy Myra Trần đã biết tiết chế, tinh tế hơn, không gồng lên như trước.

Tôi luôn đặt mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả lên đầu. Để giữ được sự kết nối đó, tôi phải đầu tư chất xám, cảm xúc hay lựa chọn cộng sự. Tôi tin rằng chỉ khi làm việc với những nhà sản xuất thật sự hiểu mình, âm nhạc mới có thể trọn vẹn.

Giờ tôi có thể lo được cho cuộc sống của gia đình. Từ lúc vào nghề, tôi tự lên kế hoạch, đầu tư, cân đối tài chính để thực hiện dự án âm nhạc. Nhờ đó, tôi trưởng thành, hiểu rõ giá trị sức lao động, đồng tiền làm ra.

Myra Trần tên thật Trần Minh Như, quê An Giang. Năm 17 tuổi, cô dự thi X-Factor Việt Nam, thuộc đội Hồ Quỳnh Hương và đoạt quán quân. Năm 2018, cô sang Mỹ định cư. Một năm sau, cô tạo "cơn sốt" khi tham gia American Idol và dừng chân ở top 40. Năm 2023, cô đoạt hạng ba chương trình Ca sĩ mặt nạ, gây chú ý trong nhiều tết mục như Anh chưa thương em đến vậy đâu (Hứa Kim Tuyền), Như những phút ban đầu (Tiến Minh).

