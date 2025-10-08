Myra Trần bị loại ở The Voice Mỹ

Ca sĩ Myra Trần, 26 tuổi, bị loại khỏi tập cuối vòng giấu mặt chương trình The Voice Mỹ mùa mới, do không giám khảo nào chọn.

Myra Trần bị loại khỏi The Voice Mỹ Tiết mục của Myra Trần tại tập 6 "The Voice" mùa 28. Cuộc thi lên sóng ngày 22/9, với bốn giám khảo Niall Horan, Michael Bublé, Reba McEntire, Snoop Dogg. Video: The Voice US

Trong tập ngày 7/10, cô biểu diễn ca khúc Symphony, khoe quãng giọng cao trên nền nhạc điện tử. Kết thúc phần biểu diễn, huấn luyện viên Snoop Dogg hỏi: "Cô gái trẻ, bạn là ai và đến từ đâu". Cô đáp: "Tôi là Myra Trần, đến từ Việt Nam. Tôi sống ở Santa Ana, California". Snoop Dogg nhận xét: "Ca khúc nghe rất hay nhưng đó không phải là điều tôi đang tìm kiếm. Nhưng tôi vẫn nghĩ bạn đã biểu diễn rất tốt. Bạn có đủ kỹ năng để trở nên tuyệt vời".

Niall Horan nói: "Bạn mang đến nhiều năng lượng. Tôi rất mừng vì bạn đã đến đây và trải nghiệm. Đây không phải điều dễ dàng. Tôi muốn nói rõ là như vậy".

Giám khảo Reba McEntire động viên rằng cô có thể trở lại các mùa sau: "Chúng tôi có rất nhiều thí sinh đã quay lại. Những người từng không qua nổi vòng một, và sau đó đi tiếp tận bốn vòng".

Giám khảo Michael Bublé nói: "Đôi khi, chỉ vì hôm nay không phải ngày của bạn. Với tôi, đó không phải vì vấn đề giọng hát. Tôi nghĩ đó là do việc chọn bài hát, phối khí".

Myra Trần tại cuộc thi. Ảnh: The Voice US

Myra Trần khóc khi nghe các giám khảo nói. Rapper Snoop Dogg mang khăn giấy lên sân khấu và ôm cô. Thí sinh nói thêm: "The Voice là giấc mơ từ khi tôi còn bé".

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả khen giọng hát Myra Trần hay nhưng tiếc vì cô chọn ca khúc chưa phù hợp, không khoe được điểm mạnh. Ngoài ra, cô gặp bất lợi vì thi tập sáu, tập cuối cùng của vòng giấu mặt. Lúc này, các huấn luyện viên chỉ còn vài vị trí trong đội hình.

Dự một sự kiện trong nước chiều 8/10, ca sĩ cho biết ghi hình vòng Giấu mặt hồi giữa năm, hôm đó sức khỏe cô không tốt nên thể hiện chưa trọn vẹn. "Tôi không tiếc nuối hay quá buồn về kết quả bởi mỗi sân chơi đều có tiêu chí riêng. Việc được đứng trên sân khấu đã là niềm vui lớn", cô nói.

Ngay từ đầu, Myra Trần mong muốn về đội của Snoop Dogg vì yêu mến giọng ca, tính cách của rapper. "Tôi xúc động khi nhận lời động viên và cái ôm của huấn luyện viên trên sân khấu", ca sĩ nói thêm.

Năm 2019, ở tuổi 19, Myra Trần thi American Idol, dừng chân ở top 40. Ba giám khảo - Katy Perry, Luke Bryan, danh ca Lionel Richie - khi ấy đều bị thu hút trước cô gái nhỏ bé có giọng hát nội lực.

Myra Trần tên thật là Trần Minh Như, quê An Giang. Năm 16 tuổi, cô đoạt quán quân cuộc thi X-Factor Việt Nam, là học trò Hồ Quỳnh Hương. Năm 2018, ca sĩ sang Mỹ định cư cùng bố mẹ. Một năm sau, cô tạo "cơn sốt" khi thi American Idol, được các giám khảo dành nhiều lời khen có cánh. Đầu năm 2022, Myra Trần về nước, tham gia The Masked Singer Vietnam trong hình tượng "Lady Mây", đoạt giải ba.

Thanh Thanh