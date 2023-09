Myanmar chỉ trích phim bom tấn Trung Quốc

Myanmar chỉ trích bộ phim bom tấn Trung Quốc No More Bets về đề tài buôn người và lừa đảo trực tuyến đã bôi nhọ hình ảnh nước này.

Global New Light, tờ báo của chính quyền quân sự Myanmar, ngày 29/9 cho biết Tổng lãnh sự Myanmar tại Nam Ninh, Trung Quốc, đã phản ứng với các quan chức chính quyền tỉnh Quảng Tây về nội dung bộ phim No More Bets, được quay và phát hành tại Trung Quốc.

"Câu chuyện trong phim liên quan tới Myanmar và có thông tin cho rằng nhiều người Trung Quốc ngại đến Myanmar" sau khi xem bộ phim này, quan chức trên cho biết.

No More Bets kể về một lập trình viên bị lừa sang một quốc gia Đông Nam Á và bị buộc tham gia đường dây lừa đảo trên mạng. Bộ phim không đề cập tên Myanmar, nhưng bối cảnh phim giống vùng phía bắc của nước này. Đây cũng là khu vực Trung Quốc thường cảnh báo công dân về nguy cơ bị dụ dỗ hoặc lừa bán vào các cơ sở chuyên thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng.

Poster phim No More Bets. Ảnh: imdb

Một tháng trước khi No More Bets được phát hành, Trung Quốc đã yêu cầu chính quyền Myanmar "loại bỏ tận gốc" các tổ chức lừa đảo trực tuyến ở vùng biên giới. Những đường dây này nhắm tới nạn nhân ở nhiều nước, trong đó có Trung Quốc.

Sau khi ra mắt hồi tháng 8, No More Bets trở thành bộ phim ăn khách thứ ba ở Trung Quốc năm nay, thu về 3,8 tỷ nhân dân tệ (521 triệu USD). Bộ phim cũng làm rộ lên các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về rủi ro khi du lịch nước ngoài.

No More Bets chưa được công chiếu ở Myanmar.

Ngọc Ánh (Theo AFP)