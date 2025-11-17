Mỹ xác định nguyên nhân gia đình gốc Việt tử vong tại nhà riêng

Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Truong, người đang điều trị trầm cảm, đã tự sát sau khi bắn chết chồng và hai con gái tại nhà riêng ở California.

Truyền thông Mỹ hồi cuối tuần dẫn báo cáo khám nghiệm tử thi từ Văn phòng Giám định Y khoa thành phố San Francisco, xác nhận bà Paula Truong, 52 tuổi, sống tại căn nhà trên đường Monterey, chết do tự sát, trong khi chồng và hai con bị sát hại.

Thi thể bà Truong được tìm thấy trong tư thể treo cổ ở garage. Ông Thomas Ocheltree, 57 tuổi, chồng bà Truong, bị bắn hai phát vào ngực và một phát vào cổ. Thi thể ông Ocheltree được tìm thấy phủ chăn, tay phải cầm hờ một khẩu súng.

Hai con gái 9 và 12 tuổi của vợ chồng bà Truong thiệt mạng do trúng đạn trong hai phòng ngủ. Giới chức xác định ông Ocheltree và hai con đều bị bắn chết.

Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bà Truong đang sử dụng trazodone, thuốc điều trị trầm cảm nặng, cùng thuốc giảm đau oxycodone. Bé gái 9 tuổi dương tính với thuốc giảm đau buprenorphine. Giới chức cũng phát hiện thuốc kháng histamine có tác dụng an thần trong thi thể bé gái 12 tuổi.

Cảnh sát điều tra làm nhiệm vụ trước căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở San Francisco. Ảnh: KRON 4

Người phát hiện ra thi thể 4 người ngày 8/10 là Robert Ocheltree, anh trai của ông Thomas Ocheltree. Ông Robert cho biết đã không nghe được tin tức gì từ em trai trong 6 ngày, rồi quyết định đến nhà kiểm tra vào ngày 6/10.

Bà Truong hôm đó đã mở cửa, nhưng không mời anh rể vào nhà, nói rằng chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Ông Robert nhìn thấy rèm cửa đóng kín.

Ngày 7/10, Robert nhận được tin nhắn từ bà Truong, đề nghị ông giúp đỡ Ocheltree. "Anh ấy không còn là chính mình nữa, em và các cháu đều rất sợ hãi", Truong nhắn tin cho Robert.

Sáng 8/10, Robert gọi cảnh sát, nhưng các sĩ quan đã rời đi khi gõ cửa nhà bà Truong mà không thấy ai phản hồi. Ông Robert đã quyết định quay lại nhà em trai, dùng kìm đập vỡ kính và đột nhập căn nhà, phát hiện thi thể em trai, em dâu cùng hai cháu lúc 13h30.

Truyền thông Mỹ cho biết gia đình bà Truong đã phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng do loạt thất bại liên tiếp trong hoạt động kinh doanh, có thể là nguyên nhân đẩy gia đình đến đường cùng.

Bà Paula Truong di cư từ Việt Nam tới Mỹ, kết hôn với ông Ocheltree năm 2006. Bà từng sở hữu loạt cơ sở cà phê ở Mỹ, nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả sau Covid-19, khiến bà lâm vào cảnh thua lỗ, vỡ nợ và bị ngân hàng tịch thu nhà. Hai vợ chồng đã phải thuê lại chính căn nhà mà họ từng sở hữu.

Đức Trung (Theo KRON 4, KTVU)