Áp lực có thể đẩy gia đình gốc Việt ở California đến đường cùng

Áp lực nợ nần, kinh doanh thua lỗ có thể là nguyên nhân thảm kịch 4 thành viên gia đình phụ nữ gốc Việt ở California tử vong, theo truyền thông Mỹ.

Giới chức San Francisco tuần trước phát hiện 4 thi thể trong căn nhà ở phố Westwood Park, phía tây thành phố. Theo thông báo mới, danh tính 4 người này là Thomas Ocheltree, 57 tuổi, Paula Truong, 52 tuổi, cùng hai con gái là Alexandra Ocheltree, 12 tuổi và Mackenzie Ocheltree, 9 tuổi.

Thi thể ông Ocheltree cùng hai con gái được tìm thấy trên giường với nhiều dấu vết bất thường, như bọt sùi ra từ miệng. Thi thể bà Truong được tìm thấy ở garage trong tư thế treo cổ.

Sự việc làm rúng động dư luận khu vực, bởi nhiều người mô tả bà Truong là một doanh nhân "rất năng động và thành đạt". Tuy nhiên, cảnh sát San Francisco mô tả đây là "hành vi tội phạm đáng ngờ" và đang xem xét khả năng là một vụ "giết người rồi tự sát", bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy gia đình bà Truong đã đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Trang SF Gate cho hay dựa trên các dữ liệu công khai, vợ chồng bà Truong gần đây hứng chịu nhiều thất bại trong hoạt động kinh doanh, nhận định đây có thể là nguyên nhân đẩy gia đình đến đường cùng.

Căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở San Francisco. Ảnh: SFC

Bà Paula Truong di cư từ Việt Nam tới Mỹ, kết hôn với ông Ocheltree năm 2006. Hai người mua căn nhà ba phòng ngủ trên đường Monterey với giá gần 1,14 triệu USD vào năm 2014, trong đó bà Truong là chủ sở hữu chính.

Bà Truong kinh doanh cà phê, sở hữu quán cà phê Red Planet Roastery ở Oakland, đồng thời sáng lập hãng cà phê Orbit Coffee, với ba cơ sở ở Oakland và một cơ sở ở San Jose, năm 2019. Các quán của hãng còn bán thêm bánh donut, bánh mì Việt Nam.

Bà từng nói với truyền thông về lý do mở Orbit Coffee là nhằm "chia sẻ tầm nhìn của mình về cà phê Việt Nam và tạo một nơi mà bà muốn ngồi uống cà phê". Kế toán thuế từng làm việc cho Truong suốt 15 năm mô tả bà là một doanh nhân "rất năng động và thành đạt".

Ông Ocheltree cũng tham gia một số dự án kinh doanh, đề cập vợ là "đối tác". Một trong số đó là xưởng sửa ôtô Zentrum Motors, vẫn hoạt động, cùng doanh nghiệp thiết kế đồ họa chuyên dành cho đồ uống có cồn Ocheltree Design Branding and Packaging.

Tuy nhiên, rắc rối dường như ập đến với hai vợ chồng kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Cuối năm 2020, bà Truong mua lại một cửa hàng tiện lợi, bán đồ ăn nhẹ gần nhà với giá 155.000 USD. Bà chuyển đổi quán sang bán rượu vang, bia và một số sản phẩm của Orbit Coffee, nhưng cuối cùng đây là một canh bạc sai lầm.

Một cơ sở của Orbit Coffee tại Oakland năm 2019. Ảnh: Yahoo News

"Họ phải liên tục tăng giá bán và mất hết khách địa phương", Almir Zalihic, chủ cũ của cửa hàng tiện lợi, nói.

Tính đến năm 2019, bà Truong đã vay tổng cộng hơn 2,7 triệu USD để khởi nghiệp, trong đó có 500.000 USD vay từ các cá nhân. Do làm ăn thua lỗ, khoản nợ tiếp tục chồng chất, toàn bộ 4 quán Orbit Coffee của bà đã phải đóng cửa năm 2023.

Tháng 2/2024, thành phố thông báo với vợ chồng bà Truong rằng căn nhà của họ bị đưa vào diện thu hồi do quá hạn thanh toán thế chấp. Hai vợ chồng đã cố trì hoãn, song đến tháng 10/2024, căn nhà đã bị bán đấu giá hơn 2 triệu USD cho một công ty tài chính.

Theo SF Chronicle, việc thu hồi được triển khai sau khi Truong và Ocheltree vay khoản thế chấp thứ hai 2,24 triệu USD cho căn nhà vào tháng 3/2022. Công ty tài chính dường như đã cho vợ chồng bà tiếp tục thuê lại căn nhà.

Trong một vụ án dân sự, bà Truong đã bị ngân hàng Discover Bank kiện vào tháng 1 với cáo buộc không trả được gần 17.716 USD nợ thẻ tín dụng. Tháng 4, tòa án ở San Francisco phán quyết yêu cầu bà Truong phải trả cho ngân hàng này 18.157 USD.

Người phát hiện ra thi thể 4 người là Robert Ocheltree, anh trai của ông Thomas Ocheltree. Ông Robert cho biết đã không nghe ngóng tin tức từ em trai trong 6 ngày, rồi quyết định đến nhà kiểm tra vào ngày 6/10.

Đồ cúng do người dân để trước cửa nhà vợ chồng Ocheltree và Truong. Ảnh: SF Standard

Bà Truong hôm đó đã mở cửa, nhưng không mời anh rể vào nhà, nói rằng chồng đang đi chơi golf và làm mất điện thoại. Ông Robert nhìn thấy rèm cửa đóng kín.

Ngày 7/10, Robert nhận được tin nhắn từ bà Truong, đề nghị ông giúp đỡ Ocheltree. "Anh ấy không còn là chính mình nữa, em và các cháu đều rất sợ hãi", Truong nhắn tin cho Robert.

Sáng 8/10, Robert gọi cảnh sát, nhưng các sĩ quan đã rời đi khi gõ cửa nhà bà Truong mà không thấy ai phản hồi. Ông Robert đã quyết định quay lại nhà em trai, dùng kìm đập vỡ kính và đột nhập căn nhà, phát hiện thi thể em trai, em dâu cùng hai cháu lúc 13h30.

Evan Bloom, hàng xóm, cho biết gia đình Ocheltree và Truong "hoàn toàn bình thường, đầm ấm". Những hàng xóm khác kể hai vợ chồng đều là những người thân thiện, có chút trầm tính.

"Chúng tôi vô cùng đau khổ. Thomas Ocheltree và những cô con gái xinh đẹp mới là nạn nhân thực sự. Họ không hề liên quan đến thảm kịch này", một người họ hàng của ông Ocheltree nói với ABC 7.

Đơn vị điều tra án mạng của Sở Cảnh sát San Francisco đang phụ trách vụ án.

Đức Trung (Theo SF Chronicle, SF Standard, LA Times)