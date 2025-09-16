Mỹ vượt rào quy định xuất khẩu để bán UAV Reaper

Mỹ đổi cách phân loại UAV để vượt rào quy định xuất khẩu, cho phép bán khoảng 100 UAV MQ-9 cho Arab Saudi.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/9 thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio đã phê duyệt quyết định diễn giải lại chính sách kiểm soát xuất khẩu, trong đó máy bay không người lái (UAV) được xếp cùng loại với chiến đấu cơ thay vì nằm trong hạng mục "hệ thống tên lửa".

Động thái này cho phép Washington vượt qua rào cản từ Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa (MTCR), mở đường để nước này bán UAV cỡ lớn cho đối tác như Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất và những quốc gia Đông Âu.

MTCR là cơ chế kiểm soát xuất khẩu vũ khí được thiết lập vào năm 1987 với 35 thành viên, trong đó có Mỹ, nhằm hạn chế phổ biến tên lửa và công nghệ chế tạo chúng. Các quốc gia thành viên có trách nhiệm hạn chế chuyển giao cho nước ngoài những hệ thống tên lửa, thiết bị bay không người lái đạt tầm bay trên 300 km và mang được đầu đạn nặng hơn 500 kg.

UAV MQ-9 Mỹ tại thao trường ở bang Nevada hồi năm 2019. Ảnh: USAF

Thay đổi sẽ giúp Mỹ lập tức bán hơn 100 UAV MQ-9 Reaper cho Arab Saudi. Thương vụ do Riyadh đề xuất từ đầu năm, dường như nằm trong thỏa thuận vũ khí trị giá 142 tỷ USD được công bố hồi tháng 5.

Chính sách mới còn giúp sản phẩm của những nhà sản xuất UAV như General Atomics, Kratos và Anduril được Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào diện "thương vụ với quân đội nước ngoài", cho phép tiếp cận thị trường quốc tế dễ dàng hơn.

Động thái diễn ra trong lúc các nhà sản xuất UAV của Mỹ đối mặt với cạnh tranh gắt gao ở thị trường nước ngoài, đặc biệt là từ những đối thủ ở Israel, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Doanh nghiệp ở những nước này đối mặt với rất ít hoặc không có hạn chế nào khi xuất khẩu UAV quân sự.

MQ-9 Reaper là phi cơ không người lái do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ, có thể bay ở độ cao hơn 15.000 m và hoạt động liên tục trong 24 tiếng. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.

Phạm Giang (Theo Reuters)