Mỹ Uyên đóng phim kinh dị

Nghệ sĩ Mỹ Uyên so tài diễn xuất cùng đàn chị Kim Xuân trong phim điện ảnh kinh dị - tâm lý "Hạnh phúc máu".

Vai mới của Mỹ Uyên là một phụ nữ không chồng, hay nhòm ngó, gièm pha chuyện riêng của các thành viên trong gia đình. Cô nắm được nhiều bí mật trong nhà, từ đó tạo nên nhiều cảnh xung đột, cao trào của phim. Mỹ Uyên, Kim Xuân có nhiều cảnh diễn chung trong vai chị em chồng.

Tạo hình Mỹ Uyên (trái) và Kim Xuân trong phim mới. Ảnh: Nhã Uyên.

Nhà sản xuất phim Phạm Huỳnh Hữu Tài cho biết Mỹ Uyên là diễn viên thứ hai anh mời đóng tác phẩm mới, sau Kim Xuân. Anh ấn tượng khả năng nhập vai của Mỹ Uyên khi xem kịch Bồ công anh tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. "Một diễn viên với 'lửa' nghề, truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Sau khi xem, tôi và anh Tiến - đồng sản xuất - nghĩ phải mời được chị", Hữu Tài nói. Phim lấy bối cảnh tại Đà Lạt, bấm máy vào tháng 11, dự kiến ra rạp vào đầu năm 2021.

Mỹ Uyên cho biết hiện ngoài việc điều hành Nhà hát kịch 5B - nơi chị làm giám đốc, thỉnh thoảng chị nhận lời đóng phim để đỡ nhớ màn ảnh. Chị và các diễn viên nỗ lực tập luyện để sàn diễn sáng đèn trở lại, sau thời gian đóng cửa vì dịch. Từ ngày 29/8, sân khấu diễn lại với hai vở - Bồ công anh và Diều ơi.

Trích đoạn kịch 'Bồ công anh' Mỹ Uyên trong trích đoạn kịch "Bồ công anh". Video: Quang Huy.

Mỹ Uyên tăng cường việc giữ an toàn mùa dịch cho khán giả khi tình hình Covid-19 còn phức tạp. Chị và các diễn viên thay nhau mua khẩu trang, phát cho các khán giả không chuẩn bị kịp. Lối cầu thang đi lên nhà hát cũng được đặt các chai nước rửa tay để người xem vệ sinh. "Do đặc trưng 5B là sân khấu nhỏ, diễn viên thoại không cần mic, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem rất gần, tôi phải chú trọng khâu giữ an toàn cho nhà hát", chị nói.

Tam Kỳ