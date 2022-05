Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 13/5 tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chia sẻ những kỷ niệm đẹp về Việt Nam qua hai chuyến thăm năm 2015 và 2016, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự cần cù, hiếu khách của người dân cũng như nền kinh tế năng động của đất nước.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, coi vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những ưu tiên cao trong quan hệ song phương và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Ông Blinken mong muốn Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia vào nỗ lực quốc tế để kiểm soát đại dịch Covid-19. Ngoại trưởng Mỹ cũng hoan nghênh và khẳng định Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh COP26.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ngày 13/5. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Mỹ đã viện trợ gần 40 triệu liều vaccine phòng chống Covid-19 qua kênh song phương cũng như cơ chế Covax, vào thời điểm Việt Nam gặp khó khăn nhất, giúp kiểm soát đại dịch.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hai nước có lịch sử đặc biệt, trải qua nhiều thăng trầm và đến nay đã đạt được những bước tiến dài và tích cực, trong đó chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ 7 năm trước.

"Chuyến thăm đã đặt nền móng vững chắc, tạo cơ sở để quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ phát triển sâu rộng, trên nguyên tắc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước", ông Chính nói.

Thủ tướng khẳng định Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chính sách của Mỹ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng. Thủ tướng hoan nghênh những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, thể hiện qua việc trao đổi đoàn các cấp, ở tất cả các ngành và lĩnh vực, kim ngạch thương mại đang ngày tăng nhanh và ổn định, đạt gần 112 tỷ USD năm 2021, bất chấp các khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp...

Trên cơ sở chân thành, tin cậy, trách nhiệm, tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi, Thủ tướng đề nghị Mỹ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực, phối hợp xử lý các vấn đề toàn cầu như ứng phó với dịch bệnh, biến đổi khí hậu, chống sụt lún ở đồng bằng Sông Cửu Long, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững và có sức chống chịu...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc Mỹ và ASEAN tổ chức Hội nghị Cấp cao đặc biệt, góp phần tăng cường hợp tác toàn diện, trách nhiệm giữa Mỹ với ASEAN cũng như khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Ngoại trưởng Blinken cho biết Sáng kiến Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là một trong những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một khuôn khổ kinh tế có lợi cho tất cả các nước, khẳng định đây là một cơ chế mở và linh hoạt, đồng thời nhất trí về việc cần làm rõ hơn nội hàm của sáng kiến này.

Hai bên nhất trí nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Cố vấn Sullivan đồng tình với lãnh đạo chính phủ Việt Nam rằng sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm là phương châm để có mối quan hệ tích cực giữa hai quốc gia.

Cố vấn Sullivan cũng khẳng định Mỹ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa Washington và các nước đối tác. Ông nhấn mạnh Mỹ coi trọng quan hệ và đánh giá cao khả năng giải quyết các thách thức của Việt Nam.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cam kết sẽ tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam đối phó với các thách thức như Covid-19, biến đổi khí hậu, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ từ hôm 11/5 để tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, đồng thời thăm và làm việc tại Mỹ, Liên Hợp Quốc, dự kiến kéo dài đến 17/5.

Hoàng Thùy