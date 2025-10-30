Mỹ tuyên bố tập kích 'xuồng ma túy', hạ 4 người trên Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo nước này đã tập kích thêm một "xuồng chở ma túy" ở đông Thái Bình Dương, khiến 4 người thiệt mạng.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Quốc phòng Mỹ sáng 29/10 thực hiện cuộc tập kích ở phía đông Thái Bình Dương, nhằm vào xuồng chở ma túy của một tổ chức trong danh sách khủng bố", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết.

Ông thêm rằng tình báo Mỹ đã xác minh chiếc xuồng có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy, di chuyển trên tuyến đường buôn lậu đã biết. Ông thêm rằng cuộc tấn công được tiến hành trên vùng biển quốc tế, khiến "4 tên khủng bố ma túy" thiệt mạng.

Video được công bố cho thấy xuồng đứng im trên biển, trước khi vụ nổ xảy ra và khiến nó bốc cháy. "Tây Bán cầu không còn là nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ muốn mang ma túy đến đầu độc người dân Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng và tiêu diệt chúng ở mọi nơi", ông Hegseth cho hay.

Mỹ tiếp tục bắn nổ xuồng ở Thái Bình Dương Khoảnh khắc Mỹ bắn nổ "xuồng chở ma túy" ở phía đông Thái Bình Dương ngày 29/10. Video: X/SecWar

Lực lượng Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela, và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng trong gần hai tháng qua. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Các nghị sĩ Mỹ, gồm cả thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ, từng bày tỏ lo ngại ông Trump ra lệnh tập kích mà không được quốc hội cho phép và không cung cấp thông tin chi tiết. Một số nghị sĩ và giới chuyên gia cũng nghi ngờ tính hợp pháp của hoạt động quân sự này, khi Mỹ sử dụng vũ lực ở vùng biển quốc tế để hạ sát những nghi phạm chưa bị bắt hoặc thẩm vấn.

Thanh Tâm (Theo AFP)