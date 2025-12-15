Mỹ tuyên bố sở hữu tên lửa siêu vượt âm tầm bắn 3.500 km

Tướng Mỹ khẳng định tên lửa Dark Eagle có tầm bắn 3.500 km, vượt trội so với dòng Kinzhal của Nga, song chưa được thực chiến.

Tướng Francisco Lozano, giám đốc phụ trách vũ khí siêu vượt âm và năng lượng định hướng của lục quân Mỹ, cuối tuần trước báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth rằng tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle đạt tầm bay 3.500 km, tức là đủ sức vươn tới lãnh thổ Trung Quốc nếu phóng từ đảo Guam.

Giới chức Mỹ trước đó tuyên bố Dark Eagle đạt tầm bay ít nhất 2.775 km. Không rõ thông số do tướng Lozano đưa ra là kết quả của tiến bộ trong quá trình phát triển và thử nghiệm, hay quân đội Mỹ đã cố tình công bố số liệu thấp hơn thực tế.

Để so sánh, tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga có tầm bắn khoảng 2.000 km. Dù vậy, Kinzhal thường xuyên được thực chiến tại Ukraine, trong khi Dark Eagle vẫn trong quá trình phát triển.

Vụ phóng thử tên lửa Dark Eagle tại Florida tháng 12/2024. Ảnh: BQP Mỹ

Một quan chức lục quân Mỹ thêm rằng Dark Eagle có đầu đạn nặng dưới 14 kg, tương đối nhỏ đối với vũ khí tầm xa và bé hơn cả đầu đạn của tên lửa đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM. Dù vậy, quan chức này lưu ý rằng đầu đạn của Dark Eagle chủ yếu dùng để phát tán mảnh văng và có thể tạo hiệu ứng sát thương trên diện tích rộng, phù hợp để đối phó mục tiêu mềm và phân tán như các hệ thống phòng không.

Dark Eagle chỉ mất dưới 20 phút để bay 3.500 km, tương đương tốc độ khoảng 10.000 km/h. Khi ông Hegseth hỏi về tiến độ sản xuất, người này nói con số hiện tại là một quả mỗi tháng và lục quân Mỹ đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng.

"Sản xuất vũ khí nhanh chóng với số lượng lớn rõ ràng là ưu tiên với ông Hegseth, nhất là khi Mỹ đang gặp khó khăn về nguồn cung đạn dược. Một số ý kiến chỉ trích rằng Dark Eagle có thể sẽ chỉ là 'vũ khí kỳ diệu', được sản xuất với số lượng quá ít và giá quá cao, không đủ gây tác động lớn trong một cuộc xung đột dài ngày", Tyler Rogoway, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định.

Vũ khí Siêu vượt âm Tầm xa (LRHW), tên gọi khác của Dark Eagle, gồm tên lửa đẩy cỡ lớn mang đầu đạn là phương tiện lướt siêu vượt âm không có động cơ. Tên lửa sẽ giúp đầu đạn đạt tốc độ và độ cao cần thiết, sau đó phương tiện lướt sẽ bổ nhào về hướng mục tiêu với vận tốc lớn.

Dự án phát triển Dark Eagle đã không ít lần bị trì hoãn. Tính đến tháng 6, lục quân Mỹ có kế hoạch đưa tên lửa vào hoạt động trước năm tài khóa 2025, song chưa rõ tiến độ hiện tại. Hiện có một khẩu đội triển khai tại căn cứ Lewis-McChord và một khẩu đội nữa dự kiến điều đến trong năm nay.

Dark Eagle có thể là vũ khí siêu vượt âm thật sự đầu tiên được Mỹ đưa vào biên chế. Nước này đang tụt hậu so với các đối thủ như Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực trên.

Không quân Mỹ từng từ bỏ chương trình tên lửa siêu vượt âm AGM-183A sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, trước khi công bố quyết định hồi sinh dự án trong năm nay. Chương trình Tên lửa Hành trình Tấn công Siêu vượt âm (HACM) cũng nhiều lần bị trì hoãn và dự kiến phóng thử trong năm tài chính 2026.

Phạm Giang (Theo War Zone)